Провал Cyberpunk 2077, новые консоли и подорожание игр — главные события года в индустрии

2020-й год для игровой индустрии выдался очень насыщенным в плане событий. Тут были и мощные приобретения, и эпичные провалы, и внезапные сюрпризы и ещё много много всего. Давайте в этот раз без лишних слов — мы постарались вспомнить все значимые происшествия, которые так или иначе обсуждались в комментариях и социальных сетях.

Провал Cyberpunk 2077

Мы уже много раз обсуждали, насколько эпично высший менеджмент CD Projekt RED сел в лужу с релизом Cyberpunk 2077. И это будут обсуждать ещё очень долго, потому что игры такого уровня не выходят раз в месяц, раз в год и даже раз в пять лет. У неё было все, чтобы покорить сердца миллионов людей, ведь игра от авторов ТОГО САМОГО «Ведьмака». Но не получилось.

Не получилось буквально во всём. Из игры планомерно вырезали контент, её несколько раз переносили, она ужасно работала на консолях. Она, в конце концов, просто недоделанная. Как я уже сказал в одном из своих предыдущих текстов, Cyberpunk 2077 в её текущем состоянии скорее похожа на очень дорогую и красивую бета-версию к той игре, которой нас лишили, и которую мы уже вряд ли получим. Удачи в суде, CD Projekt RED.

Релиз PS5 и Xbox Series X|S

Это наконец-то случилось! Кто бы мог подумать, прошло целых семь лет с того момента, как мы впервые получили в свои руки PS4 и Xbox One. Новые консоли ждали с особым трепетом, и у каждой были свои особенности и даже полностью разная философия. Microsoft сделала ставку на обратную совместимость, мощность и возможность выбрать между премиальной моделью и бюджетной. Sony же ответила сверхнавороченным SSD, геймпадом из будущего и эксклюзивами.

Противостояние Sony и Microsoft в этом году напоминает события «Кобры Кай» на Netflix. У каждого оппонента есть свой плюсы и минусы. А что же в итоге, кто победил? Пока что сказать сложно, рассудит лишь время и ваш кошелёк.

Огромный дефицит PS5 и Xbox Series X|S

Этот пункт прямо вытекает из предыдущего. Можно сказать, маркетологи Sony и Microsoft не зря ели свой хлеб на протяжении этого года. Про новые PlayStation и Xbox было слышно буквально из каждого утюга, что в итоге и привело к массовому дефициту на старте продаж, который продолжается до сих пор.

В целом, это всё было вполне ожидаемо. Проблемы с логистикой и доставкой компонентов из-за пандемии коронавируса, мощные PR-кампании и чёртовы перекупщики — при таких условиях невозможно произвести нужное количество устройств вовремя и удовлетворить спрос. Но, благо, если уж вы не получили заветную nextgen-консоль, то осталось ждать совсем недолго.

Анонс новой версии Unreal Engine

В мае Epic Games представила новую версию Unreal Engine — уже пятую по счёту. Движок будет ориентирован в первую очередь на создание ААА-игр, графика которых сможет потягаться с голливудскими блокбастерами или даже претендовать на фотореалистичность. Однако не забыли и о секторе инди — независимым разработчикам будет легче творить с новыми инструментами.

Как и полагается, движок будет буквально нашпигован новыми технологиями вроде Nanite, которая позволит выводить на экран бесчисленное количество геометрий (объектов) с миллиардами полигонов, но это не будет уничтожать железо. Превью-версия появится в начале 2021-го.

Microsoft с потрохами купила Bethesda

Пока остальные крупные игроки покупают по студии-две, Microsoft решила не запариваться и сразу приобрести супермощный актив в виде холдинга Zenimax Media. В него, напомним, входят Bethesda, Arkane Studios, id Software и другие. По факту, американская корпорация просто купила себе треть крупных производителей видеоигр.

Что это значит для нас? Точно известно, что теперь все игры Bethesda и других студий появятся в Xbox Game Pass, а последующие релизы будут сразу доступны в сервисе с первого дня релиза. Известно, что приобретение никак не повлияет на работу холдинга. А вот выйдет ли следующая TES или Starfield на PS5 — это уже огромный вопрос, поскольку во всех интервью Фил Спенсер отвечает очень расплывчато.

Подорожание игр до $70

Дааааа, 5к гейминг всё-таки случился, и произошло это именно в 2020 году. Чёртов год. Ещё перед релизом новых консолей издатели начали в открытую обсуждать потенциальное повышение стоимости игр. И аргументация вполне серьезная — за прошедшие годы бюджеты на разработку выросли десятикратно, но стоимость одного диска (или виртуальной копии) не изменилась.

Первой ударила Take-Two, которая повесила ценник в $70 на NBA2K21. Во многих интервью после этого Штраусс Зельник рассказывал, что это далеко не предел — никто не мешает издателям заломить стоимость ещё выше, и это может стать вполне оправданным ходом. Позже аналогичные повышения произошли у тайтлов Electronic Arts и других.

Слив сюжета The Last of Us Part II

Конец апреля обернулся ночным кошмаром для Нила Дракманна, всей команды Naughty Dog и Sony в принципе. Ведь именно в тот период в сеть слили многочисленные сюжетные спойлеры The Last of Us Part II — флагманского проекта издателя и одной из самых ожидаемых игр года. Для игры такого уровня, где вся интрига содержалась именно в истории, это огромное фиаско.

Самое страшное случилось уже после утечки — игроки неправильно поняли спойлеры и узнали сюжетные повороты без должного контекста. Под удар попала сама идея истории TLOU 2, касающаяся взаимоотношений Элли и Эбби. Впрочем, игра всё равно успешно показала себя в продажах, а умные люди сделали выводы об истории после прохождения, а не до.

Феномен Among Us и Fall Guys: Ultimate Knockout

В начале года мы наблюдали настоящий бум двух инди-игр, которые свели с ума сотни миллионов людей. Речь идёт об аркадной забаве Fall Guys и симуляторе социальной игры Among Us.

Fall Guys, наверное, никто не воспринимал всерьёз с самого начала. Она была больше похожа на какую-то поделку, которые сотнями ежедневно появляются в Steam. Однако позже выяснилось, что у неё есть то, чего нет у других игр — она дарит эмоции, сравнимые с догонялками с пацанами в детском садике. Ты кайфуешь от процесса, а не от чувства победы.

Among Us — это история Золушки в игровой индустрии. Она вышла еще в 2018-м, но на неё всем было плевать. Зачем тратить время на непонятное нечто с правилами «Мафии», когда можно поиграть в саму «Мафию» или её аналоги? Но спустя два года в мире случилась пандемия коронавируса, всех заперли по домам. У людей резко отобрали почти все инструменты социализации в реальной жизни, поэтому пришлось искать виртуальные альтернативы. И вот здесь Among Us засияла. Она дала людям все необходимые инструменты для приятного времяпровождения в компании и заставила почувствовать азарт преследования.

Отмена игровых выставок и The International 2020

2020-й год прошёл под полным управлением коронавируса. Он запер нас дома, обрубил международные сообщения, обрушил мировую экономику. Но, что самое страшное, из-за него у нас пропала возможность посещать любимые тематические мероприятия. Сотни тысяч геймеров в этом году остались без Е3, фанаты Dota 2 лишились чемпионата мира The International, любители Fortnite тоже остались без ивента.

Отличилась только Riot Games. Издатель ещё до начала мирового локдауна пообещал, что всё равно проведёт Worlds 2020 и сделает это со зрителями. Компания предприняла все меры предосторожности и всё получилось — ни один из гостей ивента, игроков или стаффа не заболел. Зато эмоции, светлые и яркие, столь нужные в это тяжёлое время, получили все.

Sony выпустит больше эксклюзивов PlayStation на ПК

Японцы придумали очень хитрую стратегию по продвижению PlayStation 5. Компания выпустила на компьютерах Horizon Zero Dawn, а затем начала прямым текстом говорить: «О, вам понравилась первая часть нашего экшена? А мы вот ещё вторую скоро выпустим, но она будет только на PS5. Уж извольте». Потом её примеру последовала и Death Stranding. Интересно, что ждать следующим? God of War? Days Gone? Было бы круто, нам нравится такая стратегия!