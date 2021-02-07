С играми навсегда: какие татуировки делают киберспортсмены

Татуировки уже давно перестали быть частью андеграунда. Если раньше их обладатели подвергались любопытным взглядам, то сейчас рисунками на теле вряд ли получится кого-то удивить. Киберспортсмены не стали исключением: в сфере достаточно много неравнодушных к тату игроков. Игроков с татуировками много, а вот татуировок, связанных с играми, намного меньше. Давайте посмотрим на примеры таких работ.

S1mple и потрясающий ноускоп

Едва ли сейчас найдётся человек, который интересуется киберспортом и не знает про этого игрока. Уже не первый год Александр s1mple Костылев удивляет фанатов своим исполнением и фантастической стрельбой, но некоторые хайлайты достойны отдельного внимания.

Татуировка киберспортсмена — про игровой момент, который произошёл в полуфинальном матче ESL One Cologne 2016. Тогда ещё игрок Team Liquid выдал 2 ноускопа против Fnatic. Хайлайт выдался настолько удачным, что разработчики решили увековечить граффити в его честь на карте Cache, а уже после Александр увековечил граффити на своём плече.

Видео опубликовано на YouTube-канале 2Rexevan.

Zeus в воде не тонет, но в огне горит

Бывший капитан NAVI по Counter-Strike, чемпион мейджора и просто символ 2010 года тоже неравнодушен к татуировкам. Одной из самых интересных работ Даниила является террорист с коктейлем Молотова.

Рисунок, как предполагают многие, был выбран не просто так: в 2015 году на турнире DreamHack Даниил решил обойти своего соперника сквозь огонь, но так и не выбрался из него. Примечательно, что раунд для NAVI был решающим, а у противника осталось здоровья на один пистолетный выстрел. Игру команда проиграла, но зарядила отличным настроением всех зрителей. Впрочем, это не единственный подобный случай в карьере игрока. Смотрим видео ниже:

Видео опубликовано на YouTube-канале mishanya CSGO.

Olsior — человек слова

Татуировки любят не только игроки, но и комментаторы, а масштабам таких работ можно даже позавидовать. Ведущий киберспортивной студии Maincast Михаил Olsior Зверев всегда держит своё слово, фото ниже — прямое тому доказательство.

Olsior пообещал, что сделает татуировку на всю спину в честь игрока Кирилла Likkrit Малофеева, но с одним условием — если его команда ANX выйдет из группы на чемпионате мира 2016 года в League of Legends. Команда вышла, а работа, как и обещал комментатор, была выполнена. Теперь на спине Михаила красуется Бард — именно на этом герое Ликкрит играл на турнире.

Faker и любовь к Alliance

Ведущий и аналитик студии Maincast Иван Faker Дёмкин не скрывает своей любви к шведскому коллективу Alliance из Dota 2: на его руке уже давно красуется эгида с логотипом любимого тэга.

Любовь со временем не иссякла, а даже усилилась. В октябре 2019 года Иван добавил к эгиде пик команды с решающей карты The International 2013. Вот все герои слева направо: Io, Nature’s Prophet, Chaos Knight, Crystal Maiden и Puck.

EternaLEnVy любит масштабы

Кому-то одной работы маловато и хочется целый рукав, да не простой, а тематический — таким путём пошёл дотер Джеки EternaLEnVy Мао. Его татуировки находятся в процессе, но планы у парня обширные: набить Phantom Assassin, Ember Spirit, Drow Ranger и Terrorblade в реализме.

Это не только очень долго, но и дорого, хотя результат выглядит потрясающе. На фото, например, показан результат 19 часов работы. При этом основная часть татуировки ещё впереди.

Ppd и коллекция зверей

Своё предпочтение Питер ppd Дагер отдаёт героям посложней. Перед поездкой на The Bucharest Minor бывший капитан Evil Geniuses по Dota 2 и чемпион The International 2015 сделал себе татуировку Visage.

Только крылатым он не ограничился — на его руке есть и приземлённое создание, такое как Broodmother.

Если верить статистике Dotabuff, то самым пикаемым героем Питера на аккаунте является Pudge. Кто знает, вдруг он скоро окажется соседом этих двух ребят.

Nikobaby и греческая мифология

В татуировке керри команды Alliance Николая Nikobaby Николова есть большие сомнения. На шее Николая расположилась Медуза, которая пристально смотрит на нас. Скорее всего, с «Дотой» она не имеет ничего общего, но зато выглядит круто. В глаза ей лучше всё равно не смотреть.

Fng и Dishonored

Николай не единственный обладатель татуировок в Alliance. Похвастаться ими может и саппорт команды Артём fng Баршак. Работа Fng не связана с «Дотой», но любители видеоигр без труда её узнают. На тыльной стороне ладони игрока расположилась метка чужого из Dishonored. По сюжету игры она наделяла людей сверхъестественными способностями.