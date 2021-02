5 самых ожидаемых ремейков, которые находятся в разработке

Многие геймеры путают ремейки с ремастерами. И не только геймеры. Наверное, следует напомнить тем, кто знает, или тем, кто не знал или забыл, что ремейк — это создание совсем новой игры, но на основе оригинала. Сюжет, персонажи, диалоги и другие механики переосмысливаются и дорабатываются под современные реалии, в то время как ремастер — это переиздание ранее созданной игры с улучшенной графикой, но без изменения остальных элементов. Конечно, ремейк может использовать наработки оригинала, но никогда не копирует его полностью.

Например, вышедшая в сентябре 2020 года Mafia: Definitive Edition — это построенный с нуля ремейк игры 2002 года с обновлённой графикой, анимацией, кинематографичной постановкой, расширенной историей и дополненными миссиями. А недавно анонсированное переиздание культовой Diablo 2 — это чистокровный ремастер. Игра переберётся на новый движок, но геймплей разработчики менять не станут. В любом случае, и ремейки, и ремастеры несут в себе важную миссию. Прежде всего, они позволяют юным игрокам познакомиться с классикой, а старым, уже повидавшим многое игрокам, пройти знакомые истории и увидеть любимых персонажей в современной обёртке. В этом материале мы перечислили 5 самых ожидаемых нами ремейков, которые подтверждены официально и уже находятся в разработке.

Prince of Persia: The Sands of Time

Разработчик: Ubisoft Pune / Ubisoft Mumbai

Издатель: Ubisoft

Дата выхода: неизвестна

Платформы: ПК, PS4, Xbox One

У фанатов серии Prince of Persia сложилось впечатление, что Ubisoft просто забыла о существовании серии, либо же просто не хочет огорчать их подделками. Ведь куда проще выпустить очередную часть Assassin's Creed, чем пытаться угодить внимательным и щепетильным фанатам Prince of Persia, которые ещё помнят The Sands of Time и Warrior Within.



Новой игры фанаты так и не получили, но зато дождались ремейка The Sands of Time — одной из самых успешных игр в серии. Как говорится в одной русской поговорке, на безрыбье и рак рыба. Но радость от анонса ремейка была недолгой. Ubisoft всё-таки умудрилась огорчить игроков уже на стадии анонса, потому что первые кадры обновлённой игры, мягко говоря, не впечатлили. Графика даже по меркам средненьких игр выглядит бедно, это же касается анимации и внешнего вида персонажей. В общем, на полноценный ремейк игра точно не выглядит.



Но нужно отметить, что после того как разработчики получили негативный отклик в игровом сообществе, они перенесли ремейк на неопределённый срок. Правильно ли они поступили? Бесспорно. Ремейк следует привести в порядок, если не переделать полностью. В последнее верится с трудом, так что разработчикам остаётся хотя бы улучшить модели персонажей, которые на общем фоне игры выглядят самым отстающим звеном.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft Россия.

Gothic

Разработчик: THQ Nordic Barcelona

Издатель: THQ Nordic

Дата выхода: неизвестна

Платформы: ПК, PS4, Xbox One

Ах, Готика. Сколько бессонных ночей она забрала, сколько времени она украла, сколько впечатлений она подарила. Для многих эта серия до сих пор остаётся вершиной ролевых игр. В ней было всё, за что мы так любим этот жанр — сильный и атмосферный сюжет, запоминающиеся персонажи, интересные квесты, проработанный и живой мир, в котором совершенно не чувствовалось пустоты, и, конечно же, прекрасная ролевая система, где мы могли отыгрывать почти любого персонажа — от обычного вора или кузнеца до великого и ужасного мага. Даже сложное и местами корявое управление не могло испортить общее впечатление от игры. А ведь первая часть вышла в начале 2000-х. Да, для своего времени она была хороша, даже слишком, но сейчас в неё вы вряд ли станете играть, поэтому ремейк первой Готике был просто необходим.



И вот, в конце 2019 года, выходит Gothic Playable Teaser — небольшой бесплатный отрывок-тизер на два часа геймплея, представляющий, как написано в Steam, один из возможных подходов к созданию новой Gothic. Разработчики перенесли оригинал на новый движок с приятной, хоть и сильно яркой и цветастой графикой, учитывая что оригинал был довольно мрачной и холодной игрой, преобразили старые локации и добавили несколько новых, представили главного героя болтливым шутником и начудили с боевой системой, сделав её в духе For Honor. Но на то это и тизер: разработчики изначально дали понять, что это лишь первая проба пера, чтобы собрать фидбек от игроков и сделать с их помощью идеальный ремейк идеальной ролевой игры.



Ремейк разрабатывает испанское подразделение THQ Nordic — над ним трудится всего 25 человек. Летом 2020 года директор компании Рейнхард Поллис говорил, что на данном этапе команда сфокусирована над реализацией ключевых геймплейных механик, в том числе и над переработкой боевой системы, которая была встречена игроками в тизере прохладно. При этом он заверил, что финальная версия ремейка претерпит значительные изменения по сравнению с тизером и станет ближе к оригинальной Gothic. Что ж, хочется верить, что у разработчиков всё получится, а мы увидим законченный ремейк хотя бы в ближайшие два года.

Видео опубликовано на YouTube-канале THQ Nordic.

Resident Evil 4

Разработчик: Division 1

Издатель: Capcom

Дата выхода: неизвестно

Платформы: неизвестно

Четвёртая часть известной серии про заражённых опасным вирусом зомби вышла очень знаковой для индустрии. По сути, она переизобрела жанр survival horror заново, выйдя с инновационным видом от второго лица. Иными словами, камера стала отображаться из-за плеча персонажа. Это стало стандартом для многих шутеров от третьего лица, вышедших уже после RE 4. И не только это. Например, лазерная указка при прицеливании стала широко использоваться в серии Dead Space, а многоярусные локации были задействованы в том же Bioshock. То, что было изобретено японцами в 2005-м, актуально и по сей день.



Разработчики кардинально изменили не только геймплей, но и сеттинг. Если предыдущие части были посвящены борьбе героев с корпорацией «Амбрелла», из-за которой страшное биологическое оружие вырвалось за пределы лаборатории, то в Resident Evil 4 знакомый по предыдущим частям серии Леон Кеннеди отправился на поиск дочери президента США, которую похитили какие-то неизвестные культисты из таинственной организации. Этими культистами оказались местные жители, заражённые паразитами, из забытой богом испанской деревушки. Зомби-крестьяне наводили на игрока такой же ужас, как и обычные зомби из предыдущих частей. А неприветливая и таинственная атмосфера, колоритные боссы и сложные, но интересные головоломки держали тебя в напряжении до самого финала игры.



Весной 2020 года стало известно, что Capcom уже два года работает над ремейком Resident Evil 4, создание которого одобрил сам Синдзи Миками — автор оригинала. За создание игры отвечала студия M-Two, которая помогала с ремейком Resident Evil 3. Но в январе 2021 года Capcom решила поменять разработчика и перезапустить проект. Создание ремейка доверили подразделению Capcom Division 1. По информации СМИ, это произошло из-за творческих разногласий с предыдущим разработчиком. На Capcom повлияла критика игроков, которые восприняли ремейк Resident Evil 3 неоднозначно. Поэтому японцы отказались экспериментировать с ремейком четвёртой части и сделать его максимально приближенным к оригинальной части.

Помимо официального ремейка, художник по окружению из студии VOID Interactive Сантьяго Ибарра создаёт фанатский ремейк на движке Unreal Engine 4. Хотя велика вероятность, что он просто не успеет его завершить до выхода официального ремейка.

Видео опубликовано на YouTube-канале Residence of Evil.

System Shock

Разработчик: Night Dive Studios

Издатель: Night Dive Studios

Дата выхода: 4 квартал 2021 года

Платформы: ПК, PS4, Xbox One, Linux, MacOS

Оригинальный System Shock, вышедший в далёком 94-м, был прорывной игрой. Для того времени в игре была просто невероятная детализация и интерактивность. Были отдельные мини-игры в виртуальном пространстве. К сожалению, в оригинал либо не играли из-за возраста, либо предпочли потратить своё время на DOOM. Да, это было сложная и одновременно пугающая игра. Ты никогда не чувствовал себя в безопасности, даже если недавно зачистил уровень от монстров. Да, в ней было много непонятных моментов. Например, бесконечно возрождающиеся противники и загруженное управление, требующее большое количество ненужных нажатий и телодвижений.

Но, блин, при всех своих очевидных минусах это был крутой sci-fi хоррор в космосе с непередаваемой атмосферой, увлекательнейшим сюжетом и разнообразными головоломками. Впрочем, головоломки можно было отключить. Вернее, их просто не было на самом низком уровне. А ещё были камеры наблюдения и некое подобие стелса. Врагов необязательно было валить пачками, можно было их просто обойти, спрятаться или сбежать от них. Многие элементы, механики и идеи из System Shock плавно перекочевали в серии Deus Ex и Bioshock.



Естественно, за прошедшие 26 лет игра сильно устарела. Ей требовался не только ремейк с серьёзной подтяжкой графики и геймплея, но и достойное продолжение. Когда летом 2019 года была анонсирована третья часть System Shock, а потом и обновлённые версии первых двух частей System Shock, то радости фанатов не было предела. Главное разработчикам не растерять дух оригинала и тщательно поработать над управлением и поведением противников.

Видео опубликовано на YouTube-канале Nightdive Studios.

NieR

Разработчик: toylogic

Издатель: Square Enix

Дата выхода: 22 апреля 2021 года

Платформы: ПК, PS4, Xbox One

На волне успеха NieR Automata, которая получила восторженные отзывы от многих игровых изданий и игроков, разработчики решили освежить оригинал. Ремейк создаётся на базе игры NieR Replicant, которая вышла в апреле 2010 года для Xbox 360 и PlayStation 3 и предназначалась исключительно для японской аудитории. Тогда же вышла ещё одна версия оригинальной игры под заголовком Gestalt, которая была рассчитана уже на европейскую аудиторию. Обе игры имели общую сюжетную линию, но отличались персонажами. Если в японской версии мы играли за брата заболевшей девочки Йоны, то в Gestalt — за её отца.



Не стоит искать связи между NieR Automata и оригинальной NieR. Концептуально это две противоположности. В NieR Replicant было очень много гринда. Это многих отпугивало. Первую половину игры вам предстояло жить обычной жизнью паренька из маленькой деревни, собирать и покупать предметы и долго раскачиваться. Но во второй половине она раскрывалась так, как ни одна другая подобная игра. Оказывается, вся эта рутина была нужна для лучшего погружения и для последующего эмоционального взрыва.



Сами разработчики отказываются называть обновлённую версию NieR Replicant ремастером или ремейком. По их словам, это будет совершенно новая версия игры. В ней будет много нового контента, в сюжете появится как минимум один новый персонаж, будут перезаписаны все старые композиции и появятся совершенно новые треки. Интересно будет посмотреть, как обновлённая версия оригинальной игры зайдёт новичкам серии, особенно после великолепной «Автоматы».

Видео опубликовано на YouTube-канале Square Enix.

