10 игр, которым нужен ремейк прямо сейчас

За последние годы в нашем обиходе всё чаще стало появляться слово «ремейк». А всё благодаря шедевральной Resident Evil 2, которая стала эталонным переизданием старой игры. Как выяснилось на опыте, сделать ремейк — это не просто подтянуть графику до 4К и управление поудобнее сделать. Примеру Capcom последовали многие студии, поэтому вал подобных игр захватил индустрию. И мы ни в коем случае не жалуемся — давайте больше ремейков крутых тайтлов! «Чемпионат» накидал собственный список пожеланий.

Devil May Cry

Оригинальная Devil May Cry от Хидэки Камии вышла почти 20 лет назад. Это был первый представитель жанра слэшеров, в котором нужно играть не только эффективно, но и красиво. Сейчас серия фактически загнала сама себя в тупик — геймплей DMC V практически идентичен четвёртой части, а единственный просвет в виде DmC: Devil May Cry загнобили фанаты.



Кажется, сейчас лучшее время полностью перезапустить франшизу. Даже сам Хидэки Камия пару лет назад намекал, что Capcom стоит сделать это, а в качестве основного ориентира выбрать God of War 2018 года. Capcom, ну умеете ведь, почему бы нет?

Deus Ex

Deus Ex появилась на свет в 2020 году и стала одной из первых игр про настоящий киберпанк со всеми вытекающими особенностями сеттинга. Тут и злобные корпорации, и погоня человека за аугментациями, и социальное неравенство. Сейчас тематика актуальна как никогда, благодаря CD Projekt RED, поэтому совершенно логично было бы сделать ремейк оригинальной части.



Да, у нас есть перезапуск с Адамом Дженсеном и преобладанием жёлтой палитры цветов, однако он не особо выстрелил. Продажи были отвратительными даже несмотря на две части и мощную PR-кампанию, поэтому неудивительно, что Square Enix убрала серию в долгий ящик.

BioShock

Первая BioShock была одной из лучших игр жанра immersive-sim, а также просто хорошим приключением с интересным сеттингом. Действие, если кто-то забыл, разворачивалось в подводном мегаполисе «Восторге», в котором нашли способ улучшать человеческое тело с помощью особых организмов. И это же погубило город — люди слишком пристрастились к новому снадобью и стали одержимы им, превратившись в чудовищ.



Затем последовал суперуспешный сиквел, а после него серия сменила ракурс и перенеслась на небеса в BioShock Infinite. И даже с учётом того, что сейчас в разработке находится новая часть, почему бы не перевыпустить старую? Несмотря на своё великолепие, за 14 лет она успела изрядно состариться со многих сторон.

Diablo

Вдумайтесь, насколько мы старые — оригинальная Diablo вышла аж в 1996 году! В то время, когда ещё никто не понимал, как нужно делать игры и какими вообще они могут быть. И тогдашняя Blizzard хорошо выстрелила, представив совершенно новый жанр hack’n’slash, в котором нужно рубить монстров и прокачивать персонажа. Сейчас эта механика вполне привычна, но в те годы произвела настоящую революцию.



Сейчас серия, вроде как, потихоньку возвращается к корням. В четвёртой части, которая выйдет бог знает когда, Blizzard объединит успешные идеи с механиками из третьей части и визуальный стиль второй. Но, согласитесь, увидеть ремейк оригинальной Diablo тоже хочется, верно?

Burnout

В своё время Burnout была настоящей королевой аркадных автогонок. В ней были крутые аварии на высоких скоростях, лёгкое управление и динамичный OST, который только нагонял драйв от погонь. Сейчас серия находится в забвении, а из достойных представителей жанра остались только Forza Horizon и Need for Speed. Да и то, новые игры последней какие-то не те.



Периодически выходят какие-то игры, которые пытаются пародировать Burnout, — на ум сразу приходит какая-нибудь Wreckfest, — но и они не добиваются успеха. По-моему, лучшего времени для ремейка главной аркадной автогонки просто не будет.

The Legend of Zelda: Majora's Mask

Majora’s Mask была, наверное, самой необычной «Зельдой» из всех, которые сделала Nintendo. Геймплей в ней был зациклирован — у Линка было всего три дня, чтобы не дать злому демону уронить Луну на страну Термину. Для этого ему нужно использовать специальные маски, которые дают уникальные способности и, по сути, целиком меняют геймплей. Одна из них, например, позволяла ходить по воде, а другая — купаться в раскалённой лаве без риска поджариться.



Majora’s Mask вышла в 2000 году и только на приставках Nintendo тех времен. Я не удивлюсь, если сейчас вы услышали об этой игре. В наше время, когда Switch пользуется популярностью даже в России, ремейк стал бы прекрасной возможностью прикоснуться к ней.

Okami

Okami — ещё одна игра Хидэки Камии, но она отличается от привычных работ геймдизайнера. Ключевая особенность геймплея заключалась в необходимости рисовать различные фигуры прямо во время сражения или решения головоломок. Изначально это хорошо выглядело на PS2, но ещё сильнее эффект срабатывал на Wii, куда игру портировали в 2008-м, спустя пару лет после основного релиза.



Okami завоевала множество наград и находится в пантеоне игр, которые должен попробовать каждый. Фактически, это бессмертная классика. В 2017 году Capcom выпустила HD-переиздание, но это всё же не ремейк. Столь замечательная игра просто должна переродиться в лучших традициях японцев и стать ещё краше.

Star Wars: KOTOR

Это та самая игра по «Звёздным войнам», в которую должен поиграть каждый уважающий себя фанат франшизы. Монструозная RPG с огромным количеством контента, интересным сюжетом в лучших традициях BioWare и динамичной боевкой нашла отклик в сердцах миллионов геймеров. KOTOR до сих пор считается эталоном не только жанра, но и всех игр по мотивам Star Wars.



Сейчас BioWare занята другими проектами, а буквально в начале 2021 года стало известно, что какая-то студия создаёт собственную KOTOR. Неизвестно, какой именно она будет, но это вряд ли тот самый ремейк, который мы так ждём. А хотелось бы!

Unreal Tournament

Оригинальная Unreal Tournament входит в пантеон самых известных арена-шутеров мира. Она вышла в далёком 1999 году и представляла собой напружиненное рубилово на расписных аренах с применением нестандартных видов оружия. Впоследствии Epic Games выпустила несколько сиквелов, но им даже близко не удалось подойти к успеху первой части. Да, сейчас у компании есть множество других дел — она конфликтует с Google и Apple и продолжает доить фанатов Fortnite.



Но если когда-нибудь Epic Games захочет вернуться к корням, то ремейк Unreal Tournament станет наилучшим решением. Жанр арена-шутеров переживает не лучшие времена, только посмотрите на онлайн Quake Champions, поэтому подобная встряска ему точно не помешает.

Battlefield 3

Третья Battlefied очень важна для DICE — c ней шведская студия показала, что может конкурировать с Call of Duty и выдавать киношность её уровня. Релиз омрачил разве что совсем неудобный онлайн-интерфейс. Вы же помните, что матчмейкинг работал только через специальный сайт, который при этом жёстко лагал?



С тройкой DICE показала, что «батла» вполне бодро играется в современном сеттинге, однако последующие части как-то растеряли этот шарм. Сейчас известно, что в разработке находится полноценная шестая часть. По слухам, она станет «мягким перезапуском» серии и будет ориентироваться именно на Battlefield 3, но это всё же не ремейк. А он бы точно не помешал!