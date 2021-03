10 самых красивых игр десятилетия

Понятия о красоте у всех разные. Что для одних красиво, то для других безобразно. Это касается не только внешности и других аспектов жизни, но и видеоигр. У каждого человека сформировался свой пул самых красивых игр. Это показывают мнения различных игроков на самых разных площадках. И когда мы говорим про графику в играх, то невозможно составить объективный топ, в котором бы уместились все самые красивые и продвинутые игры прошедшего десятилетия. Их настолько много, что топ можно было смело растягивать до бесконечности.

Возьмём тот же Cyberpunk 2077. Для одних эта игра идеальна с точки зрения технологий и графики, ведь по части освещений и отражений ей нет равных. Но другие игроки, наоборот, не видят в ней ничего революционного и выдающегося. И так, можно сказать, происходит практически со всеми играми. В общем, не буду ходить вокруг да около, а просто представлю свой список самых красивых игр поколения. Именно эти игры произвели на меня самое сильное впечатление по части графики. А какие игры для вас стали самыми красивыми в прошедшем десятилетии?

Red Dead Redemption 2

Дата выхода: 26 октября 2018 года

Платформы: PlayStation 4 / Xbox One / ПК

Если выбирать самую красивую игру в открытом мире, то было бы настоящим кощунством пройти мимо творения Rockstar Games. В этой студии работают, наверное, одни из самых талантливых художников и дизайнеров во всей игровой индустрии. А как ещё объяснить такое маниакальное внимание к деталям и окружению. Я знаю как минимум одного человека, которому совершенно не нравится тематика Дикого Запада, который не любит все эти ковбойские перестрелки и погони на лошадях, но который купил Red Dead Redemption 2 и провёл в ней много времени. Ведь необязательно быть ковбоем в душе, чтобы прочувствовать всю красоту здешнего мира. Все эти горы, леса, озёра и луга выглядят величественно и красиво настолько, что при перемещении на лошади ты не будешь страдать от созерцания однообразных ландшафтов. Мир в этой игре прекрасен, а любое место в нём уникально и красиво до жути.

Видео опубликовано на YouTube-канале GTA Workshop.

God of War

Дата выхода: 20 апреля 2018 года

Платформы: PlayStation 4

Приключения Кратоса в последней God of War вышли на более взрослый уровень. Теперь это не жёсткое рубилово с кучей противников, а трогательное повествование про взаимоотношения отца и сына. Да, семейная драма для игр не нова, но именно в этой игре она подаётся с такой любовью, что ты проникаешься ею до глубины души. А ещё эта игра отлично погружает тебя в мир скандинавской мифологии. Настолько, что ты уже в середине игры будешь знать, кто такой Один, кто такие асы и что из себя представляют Нифльхейм и Йотунхейм. А раз мы говорим про самые красивые игры десятилетия, то God of War можно смело назвать таковой. Сделанный с любовью мир приятно исследовать, а от дизайна локаций испытываешь лёгкий оргазм. Я бы назвал God of War красивой сказкой, интерактивным мультиком, в котором просто приятно находиться.

Видео опубликовано на YouTube-канале MKIceAndFire.

The Last of Us 2

Дата выхода: 19 июня 2020 года

Платформы: PlayStation 4

Многие называют вторую часть The Last of Us самой красивой игрой поколения. И с этим сложно не согласиться. Да, она получилась во многом спорной и неоднозначной из-за некоторых решений разработчиков в повествовании. Да, в ней есть то, за что её можно бесконечно обожать и любить, и есть то, за что её можно ненавидеть и презирать. Так вот, за что её можно (и нужно) любить, так это за визуал. Аниматоры, арт-художники, левел-дизайнеры и композиторы сделали свою работу на отлично. Игра выжала из устаревших консолей все соки и задала новый стандарт в производстве игр. От графики, звука, детализации уровней и анимации испытываешь щенячий восторг.

Видео опубликовано на YouTube-канале Shirrako.

The Witcher 3

Дата выхода: 19 мая 2015 года

Платформы: ПК / PlayStation 4 / Xbox One / Nintendo Switch

Появление The Witcher 3 в топе может вызвать недоумение. Мол, игра то устарела, она уже не настолько круто выглядит, да и на предрелизных кадрах и скриншотах она выглядела круче, а разработчики выпустили порезанный в угоду консолей … В общем, подождите ребята забрасывать меня плохими словечками. Согласен, некоторые обещания разработчики не сдержали, а игре в мае этого года стукнет уже шесть лет. Понятно, что время не щадит никого, понятно, что за это время вышли проекты с более красивой и продвинутой графикой, но, блин, согласитесь, в своё время «Ведьмак» выглядел самой красивой и технологичной игрой в открытом мире. Некоторые моменты заставляли тебя замирать с открытым ртом, а на местные рассветы и оранжевые закаты можно было любоваться часами. Крутое освещение, текстуры и персонажи, удачно подобранная цветовая палитра и даже, казалось бы, такие незначительные детали, как реалистичное поведение частей одежды, флагов, баннеров, драпировок, шерсти и волос, оказывали на игрока в сумме потрясающий эффект, и картинка выглядела сочно.

Видео опубликовано на YouTube-канале The Witcher.

Ghost of Tsushima

Дата выхода: 17 июля 2020 года

Платформы: PlayStation 4

Так сложилось, что две самые красивые консольные игры последних лет вышли практически в одно время. Речь, конечно же, про The Last of Us 2 и Ghost of Tsushima. В плане технологий «Призрак Цусимы» проигрывает The Last of Us, но берёт другим. Это чертовски стильная и яркая игра с самурайской эстетикой, красочными боями, красивейшими костюмами, завораживающими пейзажами феодальной Японии конца XIII века и интересными механиками вроде ветра, движущегося в направлении вашей цели. Цветовая палитра идеально передала самурайский дух, а художники сделали всё, чтобы мы восторгались их работой и побольше включали фоторежим. Таких закатов и такой игры света и теней я не встречал ни в одной игре с подобной стилистикой.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Uncharted 4

Дата выхода: 10 мая 2016 года

Платформы: PlayStation 4

Любая новая игра от Naughty Dog задирает планку для остальных игр не только по уровню режиссуры, но и по уровню дизайна и качества графики. Эти ребята умеют делать красивые игры с интересным, хоть и иногда спорным сценарием. Вышедшая в мае 2016 года заключительная часть о похождениях Нэйтана Дрейка достойно завершила серию и установила новую планку для графики на PlayStation 4. Эксперты называли Uncharted 4 самой красивой игрой за всё время существования консолей. Прошло четыре года, и что мы слышим? Теперь они называют The Last of Us 2 самой красивой игрой за всю историю консолей.

Это не просто пустые и ничем не подкреплённые слова. При прохождении Uncharted 4 я задавался тем же вопросом, что и про прохождении The Last of Us 2. Неужели на старой консоли можно было сделать такую красоту? Uncharted 4 поражала лицевой анимацией, качественным освещением и отражениями, а катсцены отображались в реальном времени. На грязных поверхностях оставались реалистичные следы от шин, а одежда персонажей пачкалась и намокала согласно физике. И это я ещё умолчал об идеальной физике растительности, погоды, обломков и воды.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Forza Horizon 4

Дата выхода: 2 октября 2018 года

Платформы: Xbox One / ПК

Для любителей гонок Forza Horizon 4 — это настоящий маст-хэв. Несмотря на то что игре скоро исполнится три года, она до сих пор остаётся самой приятной, красивой и разнообразной аркадной гонкой. Четвёртая часть специально создавалась для Xbox One X, но поиграть в неё можно и на ПК. Если вы даже не играли никогда в гонки, то обязательно попробуйте. И даже если вы не любите гонки, эта игра может затянуть вас на сотню часов. В ней большой автопарк, открытый мир и множество способов, как сжечь свой бензин. Текстуры, спецэффекты, отражения с тенями, реалистичная погода с чередованиями сезонов года, обильная растительность и уровень дальности прорисовки — всё это вместе создаёт непередаваемые ощущения от игрового процесса.

Видео опубликовано на YouTube-канале GameZine.

Detroit Become Human

Дата выхода: 25 мая 2018 года

Платформы: PlayStation 4 / ПК

Создатель знаменитых игр Fahrenheit и Heavy Rain Дэвид Кейдж остался верен своим принципам и традициям и в мае 2018 года представил, наверное, самое важное и широко обсуждаемое интерактивное приключение ушедшего поколения. Одни называют сюжет игры непродуманным, другие считают его бесспорным шедевром, философский смысл которого смогут понять не все.

Действие игры происходит в Детройте недалёкого будущего, в котором андроиды, почти неотличимые от настоящих людей, из-за программного сбоя пытаются понять суть своего существования и начинают бороться за свои права. Персонажи в Detroit выглядят великолепно: они точно передают эмоции и правдоподобно копируют настоящих людей, что, впрочем, неудивительно для интерактивной игры с большим количеством крупных планов. Но хочется похвалить разработчиков не только за это. Помимо безупречной детализации и анимации персонажей, авторам удалось добиться реалистичности каждой сцены за счёт правильной работы со светом, а художники наполнили интерьер домов всеми необходимыми предметами быта.

Видео опубликовано на YouTube-канале ScereBro PSNU.

Microsoft Flight Simulator

Дата выхода: 18 августа 2020 года

Платформы: ПК

При составлении подобных топов многие почему-то забывают о существовании авиасимулятора от Microsoft. А между тем это единственная из вышедших в прошедшем десятилетии игр, которую можно смело назвать игрой нового поколения с очешуительной детализацией самолётов и невероятным качеством проработки облаков и погоды. Так как ни одно современное железо не потянет такой объём текстур высокого качества, то для построения поверхности Земли авторы использовали топографические данные с карт Bing Maps.

Правда, и без этого игра получилась очень требовательной. Мало какие системы могут потянуть её при 60 кадрах, но если на вашем компьютере установлено много оперативки, современный процессор и видеокарта уровня RTX 3080, то вы обязательно должны прочувствовать всю красоту этой игры. Да, она не для всех, да, чтобы запустить самолёт в небо потребуется потратить немало времени, пройти обучение и полазить в настройках. Но, блин, это того стоит. Иногда Microsoft Flight Simulator сложно отличить от фотографий. Просто поищите в интернете кадры, где сравнивают пейзажи из игры с реальными. Некоторые скриншоты из игры вы с трудом отличите от реальных, если отличите вообще. Когда-то мы мечтали о том, чтобы технологии в играх доросли до такого уровня, что мы смогли бы прокатиться мимо своего дома или пролететь над своими любимыми местами. И после появления этой игры мечта наконец-то стала реальностью.

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

Horizon Zero Dawn

Дата выхода: 28 февраля 2017 года

Платформы: PlayStation 4 / ПК

Постапокалипсис можно изобразить по-разному — мрачным, пустынным и серым, безжизненным, но красочным, с большим количеством заброшенных зданий на фоне живописных пейзажей и густой разросшейся растительностью. Horizon Zero Dawn — это именно такой постапокалипсис. Сочный, красивый и яркий, в котором звероподобные роботы — вершина пищевой цепочки, а люди — заложники ситуации, которая заставила их вернуться в каменный век. Звучит довольно странно, да? Люди со стрелами бросаются на рободинозавров. Но чем дальше ты проходишь по сюжетным заданиями, тем лучше ты начинаешь понимать, что всё в этом мире связано и логично. К каждой машине нужен свой подход и это заставляет тебя думать головой. Художники тщательно прорисовали каждого железного зверя и наполнили прекрасный мир живописными лесами, пустынями, озёрами и заброшенными небоскрёбами, которые с течением времени поросли мхом.

Видео опубликовано на YouTube-канале RajmanGaming HD.

Были достойны попадания в топ, но остались за пределами первой десятки: Marvel's Spider-Man, Metro Exodus, Far Cry 5, The Order 1886, Battlefield 1, Cyberpunk 2077, Batman: Arkham Knight, DOOM, Kingdom Come Deliverance, Wolfenstein 2: The New Colossus, Control, Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Odyssey и BioShock Infinite.