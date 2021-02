10 лучших RPG за прошедшие 10 лет

За прошедшую декаду вышло множество потрясающих ролевых игр, каждую из которых фанаты жанра вспоминают с большой любовью. Давайте без лишних слов — мы отобрали лучших из лучших, те десять «чистокровных» ролевых игр, которые ценит и уважает любой геймер. Если мы упустили ваш любимый тайтл — я приглашаю вас в комментарии, выскажитесь!

The Witcher 3: Wild Hunt

Дата выхода: 18 мая 2015 года

Открывает наш список великолепный «Ведьмак» от CD Projekt RED. К третьей части франшизы поляки нарастили мощь и выдали одну из лучших игр ушедшего десятилетия, заслуги которой будут вспоминать ещё долгие годы. Это огромная игра, у которой есть все признаки успешной RPG: сюжет с интересной затравкой и мощным финалом, сотни сайдквестов с вариативностью прохождения, умеренно динамичная боёвка и так далее. Описывать «Ведьмака» можно долго, но лучше поиграть, если вы вдруг все эти годы жили в пещере и выбрались только сейчас.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Дата выхода: 11 ноября 2011 года

Тот самый «Скайрим», который вполне может украсть у Геральта первенство по количеству часов, что мы провели в игре. Bethesda выдала одну из лучших игр о свитках, которые когда-либо выходили. Skyrim способна увлечь надолго благодаря всем своим достоинствам, включая огромный открытый мир, наполненный загадками, которые интересно исследовать, различные гильдии с возможность присоединиться к каждой, глубокую систему прокачки и многое другое.

Fallout: New Vegas

Дата выхода: 19 октября 2010 года

Одним из лучших решений Bethesda за время существования Fallout было отдать игру в руки Obsidian Entertainment. Вечные подмастерья из Америки выпустили, пожалуй, идеальную Fallout — неудивительно, что именно на неё до сих пор равняются многие разработчики. Игра получила тёплые отзывы от журналистов и восторженные крики от фанатов франшизы, поскольку именно Obsidian смогла приблизить тайтл к канонам серии, которые заложились еще в нулевых.

Kingdom Come: Deliverance

Дата выхода: 13 февраля 2018 года

Средневековая RPG, в которой Даниэль Вавра выступил в любимом для себя стиле — показать всю реалистичность определённой эпохи. Если до этого чешский геймдизайнер подарил нам великолепную Mafia: The City of Lost Heaven, то теперь настала пора затронуть более ранние эпохи. Kingdom Come: Deliverance отличается от других игр своим настроением — в ней вы никакой не избранный, не борец с драконами и не ведьмак. Игрок становится самым простым фермером, чью деревню нещадно сожгли захватчики. Теперь бывшему свинопасу предстоит всеми силами завоевать авторитет и выяснить, кто это сделал. Геймплей соответствующий: главному герою нужно спать и есть, а боевая система требует определённого периода привыкания — иначе вас сможет заколоть даже рядовой противник.

Mass Effect 2

Дата выхода: 26 января 2010 года

Вторая часть Mass Effect до сих пор считается лучшей работой старой BioWare. Игрой, которая вплотную приблизила франшизу к космической опере уровня Star Wars и показала, как можно сделать RPG, в которой ты будешь сопереживать каждому герою в своей команде. Ещё вторую Mass Effect можно назвать идеальным, образцовым сиквелом. Канадцы избавились почти от всех недостатков, за которые критиковали первую часть: улучшили боевую систему, графику, дизайн уровней, типы заданий. Всё стало лучше. Скорый релиз Mass Effect: Legendary Edition только подогревает интерес — если вы каким-то образом не играли в ME или пропустили конкретно вторую часть, то в мае у вас будет возможность наверстать упущенное.

Deus Ex: Mankind Divided

Дата выхода: 23 августа 2016 года

Сиквел перезапущенной «оранжевой» Deus Ex во многом превзошёл оригинальную Human Revolution и предложил игрокам отправиться в настоящий киберпанк со всеми его проблемами. Массовое социальное неравенство, власть корпораций над государствами, ненависть и одновременная любовь к киберимплантам — здесь есть всё, что почитает фанат сеттинга. Добавим достаточно бодрую боевую систему и присущую каждой Deus Ex вариативность прохождения и исследования, и получим одну из лучших RPG от первого лица.

Disco Elysium

Дата выхода: 15 октября 2019 года

Шедевральная Disco Elysium по праву считается не только лучшей RPG 2019 года, но и одной из лучших ролевых игр вообще. Она представляет собой убойную солянку из всего, за что настоящие фанаты любят жанр. Приключения копа-алкоголика в ней сопряжены с контактами с различными героями, множеством случайных ситуаций и диалогами уровня лучших романов мира. Единственный временный недостаток Disco Elysium был только один — для комфортной игры нужен очень хороший английский, поскольку даже носители языка иногда не могли пройти её. Но сейчас это бремя прошло — на тайтл уже выпустили официальную локализацию.

The Outer Worlds

Дата выхода: 25 октября 2019 года

В 2019 году Obsidian, по сути, скопировала саму себя и выпустила идейного наследника своей же Fallout: New Vegas. При первом знакомстве с The Outer Worlds возникают именно такие ассоциации, когда наблюдаешь похожие геймплейные механики. Однако уникальности игре тоже не занимать. В первую очередь, в ней интересный сеттинг и крепкий юморок — сценаристы с радостью высмеивают все современные тренды вроде общества потребления и несоответствия брендов заявленному качеству. Они не просто высмеивают их, а откровенно стебутся над ними.

Persona 5

Дата выхода: 15 сентября 2016 года

Пятая «Персона» — не просто одна из лучших RPG последних лет, но и потенциально главная игра поколения. Это эпохальный рассказ о школьниках, которые днём ходят на уроки и решают вполне обычные подростковые вопросы, а по ночам сражаются с нечистью с помощью потусторонних сил. Persona 5 отличается огромным количеством контента, который, о чудо, не скучно закрывать. А вышедшее совсем недавно издание Royal ещё сильнее расширило набор занятий, так что закладывайте ещё часов 50-60 к той сотне, что требуется на прохождение оригинала.

Divinity: Original Sin 2

Дата выхода: 14 сентября 2017 года

Larian сделала потрясающий сиквел буквально на коленке, на деньги фанатов оригинальной Divinity, которые собирали на Kickstarter. Разработка сопровождалась многочисленными проблемами, однако медленно но верно приближалась к финальной точке. На релизе получилась самая лучшая партийная RPG, доступная на рынке на текущий момент. В ней пользователь может создать необычного персонажа и отправиться в расписное путешествие.