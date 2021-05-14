5 злодеев, которых хотелось бы увидеть в GTA 6

В серии GTA хватает антигероев, которых можно вернуть в игру вновь.

За два десятка лет существования серии GTA разработчики создали множество колоритных злодеев. Начиная с эксцентричных миллиардеров и заканчивая психопатами-каннибалами. В этом материале мы поразмышляли о том, каких антагонистов Rockstar стоило бы вернуть в GTA 6, ведь действие будущей игры может развернуться в любом временном отрезке.

Что хотелось бы увидеть в GTA 6 Разговоров об этой игре так много, что мы решили не оставаться в стороне.

Эль Рубио

Эль Рубио Фото: gamesradar.com

Эль Рубио появился в шоу Cayo Perico Heist в GTA Online. Он выглядит очень приветливо и представительно, но манеры поведения выдают в нём крайне жестокого человека. Потенциал истории с Эль Рубио огромен, а введение этого персонажа в новую часть может канонизировать многие события, которые происходили в мультиплеере.

Сонни Форелли

Сонни Форелли Фото: Rockstar

Сонни Форелли был убит в конце Вайс-Сити. Если следующая часть развернётся на берегах Майами, то Rockstar могли бы сделать игру про его восхождение по карьерной лестнице семьи Форелли. Это подлый, резкий и харизматичный злодей. У него получается быть отвратительным и очаровательным одновременно, это и делает Сонни интересным персонажем.

Мартин Мадрасо

Мартин Мадрасо Фото: Rockstar

Мартин Мадрасо не совсем злодей, так как авторы в GTA Online сделали его союзником игрока. Но в основной игре его представляли как грозного руководителя картеля. За время сюжетной кампании Мадрасо так и не раскрыл весь свой потенциал, хоть и выглядел очень интересным персонажем. Если он появится в следующей части, то у разработчиков будет, где развернуться.

Фрэнк Тенпенни

Фрэнк Тенпенни Фото: Deviantart

Офицер Фрэнк Тенпенни слишком хорош, чтобы просто умереть. Персонажа сыграл Сэмюэл Л. Джексон, и фанаты считают Фрэнка одним из лучших злодеев за всю историю GTA. Авторы могли бы рассказать о молодости полицейского и показать, как он пришёл к событиям San Andreas.

Тревор Филлипс

Тревор Филлипс Фото: fanpop.com

Из Тревора вышел бы идеальный злодей. Своим поведением сумасшедшего наркомана он влюбил в себя миллионы игроков. Из-за психологических травм, нанесённых родителями, он не может контролировать свой гнев, поэтому завалить кого-то для него — плёвое дело.

В следующей части из него можно было бы сделать неуравновешенного главаря таких же поехавших бандитов. Персонажу отлично подойдёт образ неадекватного мафиозного босса, который балуется разного рода запрещёнными субстанциями.