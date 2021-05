Что хотелось бы увидеть в GTA 6

GTA 6 — одна из самых обсуждаемых игр нового поколения, хотя до официального анонса дело пока не дошло. То, что Rockstar работает над шестой частью, мы не сомневаемся. Не сомневаемся мы и в том, что это будет самый масштабный и проработанный игровой проект за всю историю существования видеоигр. А пока игроки находятся в ожидании его анонса, я решил поделиться со своими хотелами — чего бы мне хотелось увидеть в будущей игре.

Огромная карта с несколькими городами

Фанаты очень хотят увидеть в GTA 6 огромный мир с парочкой городов, между которыми можно было бы перемещаться на самолёте или поезде. Всё как в жизни — ты садишься в авто, либо дожидаешься электрички или берёшь билет на самолёт, чтобы добраться до ближайшего города. Хотелось бы приближенной к реальности транспортной системы — коммерческих авиаперелётов и поездок на метро для быстрого передвижения по карте, а не просто одного такси.



А если поездка между городами покажется скучной, ведь тебе (вдруг) и так приходится каждый день проводить в пути по несколько часов, то я надеюсь, что разработчики не забудут прикрутить возможность всё это дело перемотать. Вспомните, как было круто в GTA San Andreas путешествовать из солнечного Лос-Сантоса в Сан-Фиерро и приезжать в Лас-Вентурас, чтобы как следует развлечься. Хочется, чтобы давно забытое ощущение первооткрывателя и исследователя вернулось в серию. Ведь и в GTA 4, и в GTA 5 ты уже через несколько часов игры знал буквально каждый закоулок и поворот. А если новая карта сможет вместить в себя самый разнообразный рельеф — болота, леса, заснеженные горы и пустыни с городами и посёлками со своей собственной атмосферой, то долгое ожидание шестой части можно будет понять и простить.

Возможность заходить в каждое здание или дом

Было бы прекрасно иметь возможность ворваться в каждый дом, дабы спрятаться от полицейских или просто ограбить недружелюбного соседа, устроив ему незабываемый сюрприз в виде представленной к его голове пушки. И да, я понимаю, что хочу слишком многого, но, блин, на дворе 2021-й. Новое поколение консолей уже здесь, и если в каждом доме будет разнообразный и неповторяющийся интерьер — это будет очень круто.

Больше нелинейных заданий

У GTA всегда были проблемы со структуризацией миссий в однопользовательском режиме. Достаточно взглянуть на GTA Online, чтобы понять, насколько игрокам приятно разрабатывать свои собственные планы по решению заданий. GTA — это открытая песочница с большим потенциалом, чтобы быть такой чертовски линейной в сюжетных миссиях. Поэтому хочется увидеть в сюжетной истории больше открытых, нелинейных миссий, чтобы в некоторых заданиях тебя не вели по заранее прописанным рельсам и чтобы поклонники серии имели больше свободы для изучения игрового мира даже во время выполнения миссий.

Полностью настраиваемый главный герой

В GTA Online игрок может настроить своего персонажа с головы до ног — примерить костюмчик, поменять пол, глаза, лицо, брови. Сделать своего персонажа панком или лысым. Усатым или бородатым. Наверное, игроки бы не отказались, если бы и в одиночном режиме присутствовал редактор персонажей. И за пример можно взять редактор персонажей в Cyberpunk 2077, где игроки могут поменять не только внешность, но и настроить даже такие, казалось бы, незначительные детали, как грудь и половые органы.

Тренажёрный зал, как в GTA San Andreas

Помните эти прикольные места из GTA San Andreas, куда ты приходил, чтобы поработать над своей физической формой и разучить несколько приёмов? Спортзалы были обозначены на карте специальным значком, они были открыты весь день и каждый день. В каждом из них был свой тренер со своим стилем борьбы. Для открытия некоторых приёмов требовалось подкачаться, после чего ты должен был победить тренера, чтобы выучить новые движения. Так как заниматься спортом стало модно и престижно, то было бы неплохо, если б в GTA 6 присутствовали фитнес-залы, а процесс накачки был обыгран в виде интересных мини-игр.

Расширенная кастомизация оружия и полноценный тюнинг авто

Я вовсе не предлагаю делать из GTA подобие Need for Speed и Call of Duty — нет, пусть GTA остаётся собой. Однако некоторых атрибутов вышеперечисленных игр ей явно не хватает — в частности, расширенной кастомизации оружия и полноценного тюнинга. В том числе — возможности нацепить различные обвесы и прицелы, загрузить свой магазин боеприпасами различного вида и прицепить к своей тачке ракетницы и пулемёты.

Возможность подрабатывать киллером

Угонять автомобили наш персонаж может. Грабить банки — тоже. А как вы смотрите на то, чтобы в новой части GTA появились миссии на уничтожение главарей наркокартеля, продажных политиков и других личностей, на которых показал заказчик, на постоянной основе? Да, я предлагаю добавить в GTA 6 возможность подрабатывать киллером.

Сюжетная история в разных временных отрезках

Как вам идея путешествия во времени? Тем более, что она упоминалась в одном из слухов. Не научно-фантастическое путешествие во времени, а миссии в разных временных отрезках. То есть, допустим, одна история может быть происходить в современных годах, вторая — в начале 2000-х, а третья история вернёт нас в 80-е. При этом персонажи могут не меняться. Представьте, что вместе с прожитыми в игре годами ваш персонаж будет не только стареть и становиться мудрее, но и подниматься по карьерной лестнице.



Остальные хотелки я просто перечислю вкратце:

Возможность приобрести дом и сделать в нём любой интерьер под себя.

Было бы интересно посмотреть на криминальный мир глазами женщины. Пусть будет несколько героев и одной из них окажется девушка.

Более запоминающийся саундтрек. Вспомните Сан-Андреас и Вайс-Сити. Вспомнили? Согласитесь, что саундтрек в этих играх был огненным.

Реалистичная система ордеров. Полиция должна реагировать на ваши преступления, если находится рядом с вами, либо когда кто-то из свидетелей преступления позвонил в полицию. Привет Watch Dogs!

Правдоподобная физика разрушения транспорта. Чтобы машины при серьёзном столкновении с препятствиями деформировались до неузнаваемости.

Более живых и правдоподобных NPC, которые бы играли в футбол во дворе, занимались сёрфингом и укрывались под зонтиками от дождя.

Реализовать всё это в одной игре, думаю, нереально. Но кое-что из этого — вполне. В конце концов ведь мечтать никто не запрещал. А что хотели бы увидеть вы в GTA 6? Делитесь своими хотелками!