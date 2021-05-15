Тест. Как хорошо ты знаком с играми из 90-х?

Можно бесконечно восхищаться графикой и масштабами современных игр, в которых есть возможность исследовать многокилометровые площади, взаимодействовать не только с персонажами, но и предметами. Что уж говорить, сейчас можно надеть шлем виртуальной реальности и с головой погрузиться в игровой мир, но какими бы удивительными ни были возможности современного гейминга, вряд ли они вызовут у вас столько же восторга, как старые добрые игры 90-х годов.
Ни один монстр не напугает вас сильнее, чем существа из культового хоррора Silent Hill. Ни одна другая игра не закружит голову сильнее от свободы выбора, чем известнейшая Fallout 2, и ни один звук не заставит биться сердце сильнее, чем гул включения первой PlayStation. Вроде всё это было вчера, но с момента выхода многих игр из сегодняшнего теста уже прошло более 20 лет. Давайте вспомним старичков, которые открыли нам путь в эту замечательную вселенную видеоигр.
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