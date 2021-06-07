Она свела с ума весь мир — как виртуальная помощница Сэм из Samsung обрела популярность

В начале июня в Сети завирусилась вымышленная девушка по имени Сэм — виртуальный ассистент Samsung. Обаяшка в чёрной футболке-поло и синих брюках стала героем мемов, оказалась жертвой «правила 34» и украла сердца миллионов людей. Вокруг Сэм моментально образовалась армия фанатов, которые готовы продать свой iPhone и взять какой-нибудь новый Galaxy, лишь бы в нём была эта милашка.

Новость по теме Девушка в футболке-поло и девайсами Samsung — в интернете сходят с ума от Сэм

Откуда вообще появилась Сэм?

Сэм, вероятно, была придумана дизайнерской студией Lightfarm. Эта компания специализируется на различных визуальных работах. Её сотрудники создают проекты на основе фотографий, 3D-арта, иллюстраций и обработке в различных редакторах. Помимо этого, в Lightfarm умеют записывать видео и работать с VR/AR. В общем, это такая кузница клёвых визуальных штук — идеальный инкубатор, где могла «родиться» Сэм. Бизнес у ребят летит, особенно если судить по списку их работ и привлечённых клиентов. Они делали проекты для National Geographic, рекламного агентства Leo Burnett, L’Oréal, Ubisoft, GoPro, Adobe и множества других компаний разных уровней известности.



Согласно описанию на сайте Lightfarm, производство Сэм заказала маркетинговая компания Cheil. Это внутренний юнит Samsung, офис которого располагается в Южной Корее. Это указывает на факт, что девушка с голубыми глазами появилась не случайно, а для конкретных целей. Однако с начала июня произошла утечка — на сайте Lightfarm раньше времени появилась страница с Сэм. Её достаточно быстро удалили, но мы же прекрасно понимаем, что всё попавшее в интернет остаётся в нём навсегда.

Выше вы можете увидеть скриншот из Facebook. Это рекламный пост от Lightfarm, в котором компания расхваливает Сэм и рассказывает, что она умеет. Его тоже удалили, но не забываем сказанное в прошлом абзаце. В этом же посте дизайнеры вновь упомянули о сотрудничестве с Cheil.

Самый первый ролик с Сэм появился на YouTube 31 мая. Его быстро смонтировал обычный пользователь под ником Andri Pw. В видео автор закинул все скриншоты утечки, а также серию 2D-артов с Сэм и небольшой трейлер, где девушка предстаёт в полноценном 3D.

Видео опубликовано на YouTube-канале Andri Pw.

А дальше понеслось

За семь дней дебютный ролик с Сэм собрал 700 тысяч просмотров. Маловато, скажете вы? В «Твиттере» появился неофициальный аккаунт Sam Samsung, на который подписались чуть больше десяти тысяч человек. Его ведущий в основном ретвитит различные мемы, арты и другой контент, связанный с героиней. Лента в «Твиттере» с контентом, связанным с Сэм, обновляется буквально каждые две минуты.



Но самую огромную популярность Сэм обрела в Тик-Токе. Примерно за неделю пользователи социальной сети загрузили, внимание, 80 с половиной миллионов (да, миллионов) клипов по хештегу #Samsunggirl — в каждом из них так или иначе участвует Сэм.

С Сэм моментально появилась целая тонна мемов и артов разной степени тяжести и проработки.

Её косплеят обворожительные девушки.

Ну и куда же без горяченького? Настолько красивый персонаж с частично японскими чертами лица в одночасье приманил авторов контента 16+ и 18+. С девушкой даже появились видео на сайтах для взрослых, которые собирают по 200 с лишним тысяч просмотров.

Что будет дальше?

Самое забавное, что по состоянию на 7 июня Samsung никак не прокомментировала хайп вокруг Сэм. Видимо, сейчас внутри компании идут горячие разбирательства и принимается решение о дальнейшей судьбе девушки. Но можно быть уверенным, что хайпанула она конкретно — давненько крупный бренд не вызывал такой бум в социальных сетях одной небольшой утечкой.



Одно можно сказать точно. Если Сэм останется и будет реализована в следующем флагмане Samsung — она продаст ей больше смартфонов, чем все маркетологи мира вместе взятые. Потому что компании такого уровня непростительно упустить такой хайп.