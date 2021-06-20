Тест. Угадай, из какой игры питомец

Собака, как известно, лучший друг человека. Эти четвероногие животные готовы защищать своего хозяина от опасности и терпеть его выходки до последнего. Впрочем, не все любят собак, отдавая предпочтение кошкам, рыбкам или вообще черепахам. Но объединяет всех этих людей одно — любовь к братьям нашим меньшим. И эта любовь не ограничивается одной реальной жизнью. Животных часто изображают на картинах, посвящают им целые фильмы и даже делают объектами видеоигр. В одних случаях питомцы призваны дополнить сюжетную историю и становятся героями каких-нибудь квестов, а в других — странствуют с вашим виртуальным персонажем по выдуманным мирам. А обращаете ли вы внимание на питомцев во время прохождения игр? Сможете ли вы вспомнить, в каких играх они были замечены? Давайте проверим!
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