Для игры Mafia: The City of Lost Heaven уже 15 лет строят «Титаник». Посмотрите на него!

На создание этого мода ушло в 5 раз больше времени, чем на строительство легендарного корабля.

«Жизнь — это дар и это надо ценить, невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, какая она есть. Важен каждый прожитый день», — чертовски хорошо сказал Джек Доусон. Возможно, в этот момент 3D-художник Робин Бонгаартс с опытом в морской архитектуре и инженерии решил создать свой «Титаник». Правда, в формате мода для игры Mafia: The City of Lost Heaven.

Проект стартовал в 2006 году и пережил несколько тяжёлых моментов. Через три года казалось, что работа заглохла насовсем. Однако Бонгаартс объяснил, что проект не умер: «Сейчас я работаю на полставки. И некоторые вещи иногда важнее, чем создание модов. Разработка остановилась несколько месяцев назад, потому что я не мог работать над модом из-за экзаменов, отпуска и переезда».

С течением времени к созданию Mafia Titanic Mod подключилось больше людей, а простая задумка превратилась в идею полноценного дополнения к игре. Помимо самого «Титаника» с максимальной детализацией, здесь будет миссия, в которой Томми Анджело доставит автомобиль для кузена Дона Сальери.

Вот что уже получилось, посмотрите несколько фото и видео:

Дата полноценного релиза, впрочем, по-прежнему неизвестна. Робин Бонгаартс планирует выпускать мод частями и обещает первую уже в ближайшее время. В ней не будет полноценного сюжета, только посадка на «Титаник» и дальнейшая возможность изучить карту, которая будет доступна.

Автор объясняет, почему строительство так затянулось: «Этот мод — хобби-проект. Зачем тратить столько времени на такой старый мод?! Потому что мне так хочется. Кто-то смотрит Netflix, кто-то коллекционирует марки, кто-то играет в футбол, а кому-то нравится создавать «Титаник» в любимой игре. И этот мод всегда был моим хобби. Конечно, я хотел бы выпустить его в прайм-тайм релиза Mafia. Но не смог. Так что я просто продолжаю наслаждаться работой над ним вместе с людьми, которые любезно помогают мне на протяжении многих лет».

Оцените ещё раз: уже 15 лет Бонгаартс занимается этим проектом. А сам «Титаник» в Белфасте на верфи строили три года — с 1909-го по 1912-й. Любовь к своему делу, заслуживающая уважения!