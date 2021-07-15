Как выглядел самый первый Геральт. Фото

В сети появилось фото того, как изначально выглядел один из самых узнаваемых героев игр — Геральт из «Ведьмака». Его показал Себастьян Зелиньский, руководитель разработки первой игры «Ведьмак».

Ранее был известен внешний вид Геральта версии 2007 года, но показанные Зелиньским анимации относятся к 2002 году. Это первая модель легендарного Белого волка.

Изображение первого Геральта много лет назад публиковалось в прессе, в частности в издании Gazeta Wyborcza, но благодаря Зелиньскому геймерское сообщество увидело пару анимаций героя как на чёрном фоне, так и «на местности».

«Ведьмак» — компьютерная ролевая игра, созданная по мотивам одноимённой серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Релиз игры на платформе Windows состоялся в России в 2007 году.

Новость по теме Мбаппе будет лицом FIFA 22