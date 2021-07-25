5 известных персонажей из Mortal Kombat, которых мы до сих пор не видели в фильмах

В недавнем фильме Mortal Kombat почти весь актёрский состав состоял из персонажей первых двух частей. Но была ещё Нитара — крылатая вампирша, которая впервые появилась в Mortal Kombat: Deadly Alliance, а также Кабал и Рейко из третьей и четвёртой частей. Это подтолкнуло меня на мысль вспомнить персонажей, которых до сих пор не было ни в одной из экранизаций.

Эррон Блэк

Эррон Блэк (он же самая быстрая рука на Диком Западе, сорвиголова и адреналиновый маньяк) впервые появился в Mortal Kombat X и сразу же завоевал любовь фанатов. Харизматичный и колоритный ковбой, который заслуживает того, чтобы засветиться в одной из частей будущей трилогии. То, что персонажа до сих пор не добавили ни в один фильм по вселенной, объясняется его сравнительной новизной.

Как и большинство антигероев, Эррон Блэк преследует собственные интересы. По истории вселенной он оставил свой дом и отправился на поиски приключений вместе с Кано. А так как Кано стал одной из центральных фигур в новой экранизации, то со стороны авторов будет полнейшим кощунством оставить его друга без внимания зрителей.

Фуджин

Младший брат Рейдена, бог ветра Фуджин, впервые заявил о себе в приключенческом спин-оффе Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero в качестве безымянного босса, а уже в Mortal Kombat 4 стал играбельным персонажем. В то время как его старший брат присутствовал почти во всех фильмах вселенной, то сам он так и не получил ни минуты экранного времени. Как и Рейден, Фуджин радеет за судьбу Земного царства, хоть и кажется более отвлечённым и безразличным. И если бы всё зависело от меня, то давно бы существовал фильм по Mortal Kombat, где два брата сеют хаос во Внешнем мире.

Ферра и Торр

Это существо (а вернее, два персонажа в одном) — один из самых уникальных во вселенной Mortal Kombat. Вот скажите, вам не надоело созерцать одни и те же лица в последних трёх фильмах по вселенной? Именно поэтому я хотел бы, чтобы в будущих кинокартинах появилось побольше таких необычных персонажей. История молодой всадницы Ферры и её гигантского зверя Торра наверняка получилась бы самой трогательной и интересной, начиная от их происхождения и заканчивая воссоединением вместе.

Ведь даже для ближайших союзников они являются загадкой. Правда, есть предположение, что Торр и Ферра были пойманы и привязаны друг к другу колдуном Шанг Цунгом во Внешнем мире. Хотя более вероятно, что они являются представителями забытой симбиотической расы. Связь наездника с носителем является обыденным явлением для этого народа.

Ди'Вора

Ещё один персонаж, который появился в игровой серии лишь сравнительно недавно, поэтому ещё не успел попасть на киноэкраны, но уже зарекомендовал себя среди геймеров. Эта девушка (а девушка ли?) принадлежит к расе Китинн — людей-насекомых из царства Арнык. Главная проблема этих существ — они не умеют договариваться между собой. Это привело к захвату царства Шао Каном, который впоследствии превратил любителей жуков в своих рабов.

Ди'Вора — единственная, кто из своей расы присягнула на верность Шао Кану и стала его советником. Зачем она это сделала? Чтобы потом, когда кровавый тиран заиграется, воткнуть ему нож в спину. Это лишь завязка интересной и волнующей истории, которую можно успешно развернуть в будущих фильмах.

Фрост

Так как Саб-Зиро было посвящено в последнем фильме много времени, то было бы логично и представить его ученицу Фрост. По истории вселенной, будучи членом клана Лин Куэй, Фрост пришла в ярость, когда её учитель заключил мир со своим давним соперником Скорпионом. Она бросила вызов Саб-Зиро и ожидаемо проиграла, после чего была вынуждена скитаться по земле.

Персонаж впервые дебютировал в Mortal Kombat: Deadly Alliance, а потом присутствовал ещё в трёх играх серии, включая самую последнюю. Фрост, как и её учитель, умеет замораживать противников, а ещё — проводить трансформацию своего тела посреди боя благодаря встроенным кибернетическим элементам. Для многих этот ледяной киборг — Саб-Зиро в женском обличье, но с немного изменёнными абилками. Возможно, именно из-за этого создатели кинокартин до сих пор обходят её стороной: два одинаковых персонажа при жёстком лимите — это большая роскошь. Хотя я считаю, что она уже давно заслужила хотя бы небольшого упоминания о себе в фильме.