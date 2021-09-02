5 главных проблем World of Tanks

На СНГ-рынке не так много игр, которые прошли испытание временем. World of Tanks — одна из них. За 11 лет она разрослась и смогла удержать позицию лидера среди онлайн-игр. Естественно, за это время накопилось немало претензий со стороны игроков. Как там говорится? Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Рассказываем о пяти проблемах танков, которые требуют решения. Не забывайте, что любое мнение субъективно.

1. Сломанный (а был ли он когда-то другим?) баланс

Проблемы с балансом в World of Tanks были всегда. С самого зарождения игры до сегодняшнего дня. Именно баланс считается наиболее проблемным местом, начиная от правильного распределения техники и заканчивая дизайном карт. Какие-то подвижки в улучшении ситуации, конечно, делаются: раньше, если помните, «пятёрки» часто попадали к «семёркам», а «восьмёрки» большую часть времени воевали с «десятками». Хорошо, авторы исправили это. Но вылились другие проблемы: из-за засилья лёгких танков и ПТ сетапы превратились в сущий кошмар. Выкатывать тяжёлые и средние машины стало очень больно.

2. Быстрые бои

Соответственно, с ростом количества ЛТ уменьшилось время сражений. Колёсные машины — быстрые и очень опасные в умелых руках — буквально заполонили серверы. И хотя после небольшого нерфа их стало поменьше, на общей картине это не сказалось. Впрочем, в турбо-победах и турбо-сливах виноваты не только «колёсники». Сокращение средней продолжительности боя — это следствие роста мастерства игроков и гонки вооружений. Растёт пробитие, повышается урон, но очки прочности танков не меняются.

3. В танках десятого уровня нет необходимости

В теории топовый танк должен привлекать игрока. На практике всё иначе. Ты пробираешься по ветке, получаешь заветную машину войны… и начинаешь страдать. Во-первых, бои на «десятках» происходят с такими же «десятками» при безумных сетапах. Изредка в ваше сражение могут попадать и девятки. Во-вторых, топовые танки мало чем отличаются от предтопов. У многих «девяток» и орудие примерно похожее, и геймплей приятнее. К тому же девятки часто встречаются с восьмёрками. В-третьих, нынешний баланс не позволяет раскрыть все преимущества танка, когда против вас по 5-6 ПТ. Так что если есть выбор получить топа или остаться на девятом — выбирайте второе.

4. Отсутствие разнообразия и вариативности в картах

Я часто замечаю, что игроки критикуют карты. Да, не спорю, есть как откровенно провальные и дисбалансные, так и добротно сделанные локации. Однако первых намного больше, чем вторых. Существует какая-то нездоровая тенденция вводить карты, где есть лишь два основных направления. Как в случае с Прохоровкой, аллея и гора. Соответственно, игроки вынуждены толпиться весь бой на одной-двух областях на протяжении всей игры.

Отсутствие вариативности объясняется просто. Целевая аудитория игры — взрослые мужчины, которые после работы хотят спокойного геймплея. Постоять в кустах, занять одно определённое направление и не думать о сложных тактических манёврах. Если же возвращаться к больной теме баланса, то на некоторых картах одна сторона обладает преимуществом над другой.

5. Зависимость от голды

У старичков (а их в танках, естественно, большинство) скопилось невероятное количество кредитов. Представьте, сколько, если играть каждый день по несколько часов. И куда тратить эти кредиты, если в ангаре есть почти все танки? Правильно, на голдовые снаряды. Выцеливать танк — это ведь надо искать уязвимые места. А голда даёт хоть и не 100-процентную гарантию пробития, но гораздо больше шансов разменяться в плюс.

Неудивительно, что многие игроки предпочитают загружать полный комплект голды и не париться по выцеливанию слабых мест. Роль защиты в таком случае нивелируется, а у тебя появляется больше выбора, куда стрелять, так как уязвимых зон для пробития становится больше. Весь принцип стрельбы сведён к закликиванию, поэтому с голдой уже давно нужно что-то решать.

Уменьшить дамаг у голды — разумное решение. Хочешь уверенно пробивать, тогда заряжай голдовые снаряды, но будь готов к пониженным значениям дамага. Или хочешь наносить больше урона? Тогда стреляй обычными ББшками, но будь добр выцеливать уязвимые места. Ещё один вариант — ограничить количество голдовых снарядов в бою. Думаю, что ничего нового я вам не сказал — эти предложения поступали от игроков и раньше.

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Я специально опустил патент Кислого (иными словами — уравнивание) и подкрутки. Не хочется выглядеть пустословом, ведь всё это не доказано. Подробнее об этом говорится в видео ниже.

А разработчикам, помимо ввода новых веток танков, так как их в игре и так чересчур много, пора взглянуть на проблемы выше. Ведь к изменению арты и фугасов они в итоге пришли, хоть этот путь и был долгим.