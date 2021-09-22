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Ultimate Team в FIFA 22, сборная России по футболу и рейтинг Головина, Balenciaga в Fortnite и Jagged Alliance 3

Лутбоксы в FIFA 22 и фокусы Индианы Джонса в Skyrim | Чемп.News
Семён Кудряшов
Лутбоксы в FIFA 22 и трюк Индианы Джонса в Skyrim
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Что будет с лутбоксами в Ultimate Team, и как достать редкий предмет в Скайриме с помощью трюка Индианы Джонса? Узнайте из выпуска новостей!

Сегодня рассказываем о первых обзорах Kena: Bridge of Spirits от журналистов, возможном выходе ремастера Alan Wake на Nintendo Switch и том, что уникального в новой коллекции вещей от люксового бренда Balenciaga, который появился в Fortnite. Уже не просто рюкзаки и дельтаплан, а нечто большее!

Восьмой новостной выпуск Чемп.NEWS. Приятного просмотра, не забудьте включить звук

Главное из восьмого выпуска «Чемп.News»

  • Рейтинг сборной России и лутбоксы в FIFA 22
  • Анонс Jagged Alliance 3 только для ПК
  • Фокусы от Индианы Джонса в Skyrim
  • «Это же копия Bloodborne», — игроки против Wuchang: Fallen Feathers
  • И многое другое

Как и всегда, вы найдёте актуальные видео на YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на сайте.

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