Лутбоксы в FIFA 22 и фокусы Индианы Джонса в Skyrim | Чемп.News
Поделиться
Что будет с лутбоксами в Ultimate Team, и как достать редкий предмет в Скайриме с помощью трюка Индианы Джонса? Узнайте из выпуска новостей!
Сегодня рассказываем о первых обзорах Kena: Bridge of Spirits от журналистов, возможном выходе ремастера Alan Wake на Nintendo Switch и том, что уникального в новой коллекции вещей от люксового бренда Balenciaga, который появился в Fortnite. Уже не просто рюкзаки и дельтаплан, а нечто большее!
Восьмой новостной выпуск Чемп.NEWS. Приятного просмотра, не забудьте включить звук
Главное из восьмого выпуска «Чемп.News»
- Рейтинг сборной России и лутбоксы в FIFA 22
- Анонс Jagged Alliance 3 только для ПК
- Фокусы от Индианы Джонса в Skyrim
- «Это же копия Bloodborne», — игроки против Wuchang: Fallen Feathers
- И многое другое
Как и всегда, вы найдёте актуальные видео на YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на сайте.
Комментарии
- 22 сентября 2021
-
18:37
-
18:18
-
18:00
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
15:53
-
15:00
-
14:54
-
13:52
-
13:10
-
12:35
-
12:06
-
11:35
-
11:13
-
04:28
-
03:43
- 21 сентября 2021
-
21:24
-
19:33
-
18:33
-
16:31
-
16:19
-
15:28
-
15:21
-
14:46
-
13:54
-
13:21
-
12:46
-
11:45
-
11:08
-
10:56
-
10:01
-
06:16
-
05:54
- 20 сентября 2021
-
20:17
Партнерский контент