Лутбоксы в FIFA 22 и фокусы Индианы Джонса в Skyrim | Чемп.News

Что будет с лутбоксами в Ultimate Team, и как достать редкий предмет в Скайриме с помощью трюка Индианы Джонса? Узнайте из выпуска новостей!

Сегодня рассказываем о первых обзорах Kena: Bridge of Spirits от журналистов, возможном выходе ремастера Alan Wake на Nintendo Switch и том, что уникального в новой коллекции вещей от люксового бренда Balenciaga, который появился в Fortnite. Уже не просто рюкзаки и дельтаплан, а нечто большее!

Восьмой новостной выпуск Чемп.NEWS. Приятного просмотра, не забудьте включить звук

Главное из восьмого выпуска «Чемп.News»

Рейтинг сборной России и лутбоксы в FIFA 22

Анонс Jagged Alliance 3 только для ПК

Фокусы от Индианы Джонса в Skyrim

«Это же копия Bloodborne», — игроки против Wuchang: Fallen Feathers

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