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Это как The International, но по CS:GO. Приближается PGL Major Stockholm 2021

Не успел отгреметь The International 2021 по Dota 2, как впереди уже маячит другой грандиозный киберспортивный турнир. В ближайшие две недели мы будем смотреть очень крутой турнир по CS:GO — лучшие команды мира выступят на PGL Major Stockholm 2021 с призовым фондом в $ 2 млн.

PGL Major Stockholm 2021 – главный турнир по актуальной Counter-Strike. Из-за пандемии коронавируса все ивенты долгое время проходили в онлайне, и лучшую команду мира не могут определить больше двух лет.

Когда пройдёт турнир?

Соревнования пройдут с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме, а решающие матчи будут сыграны на «Авичи-Арена» — этот стадион знаком поклонникам спорта по хоккейным чемпионатам мира и турнирам фигуристов. Правда, в этот раз организаторы решили обойтись без зрителей, чтобы обеспечить безопасность игроков.

Кто на нём выступит?

На турнире в Швеции сыграют 24 команды из шести регионов: Северная и Южная Америка, Европа, СНГ, Азия и Океания. Состав участников впервые определялся на региональных онлайн-ивентах. От нашего региона, к примеру, сыграют сразу пять коллективов: NAVI, Gambit, Virtus.pro, Team Spirit и Entropiq.

Первые две получили прямую путёвку во второй этап мэйджора и считаются фаворитами чемпионата. Молодой состав Gambit Esports в период пандемии выиграл сразу несколько крупных европейских турниров. NAVI не отстают – в их активе титулы ESL Pro League 14 и летнего Intel Extreme Masters в Кёльне. Сейчас Natus Vincere возглавляют мировой рейтинг HLTV, а Gambit входят в пятёрку лучших.

Главные соперники наших — команды из Европы. Можно выделить шведскую Ninjas in Pyjamas, Heroic из Дании и французов Team Vitality и G2 Esports. Не стоит забывать о многократных чемпионах из Astralis (пусть они и не в лучшей форме). Сюрпризы также способны преподнести американские лидеры: Evil Geniuses, Liquid и FURIA.

Дистанция мэйджора зачастую непредсказуема. Конечно, нам хотелось бы увидеть триумф NAVI или Gambit, но на PGL Major Stockholm любой матч будет сложным. Терять концентрацию нельзя ни на минуту.

Как он будет проходить?

К сенсациям располагает и формат турнира. На первом этапе 16 команд сыграют общую сетку по швейцарской системе – нужно победить в трёх матчах из пяти, играя с соперниками с таким же счётом. Три поражения — и вылетаешь с чемпионата. Учитывая, что многие матчи пройдут в формате best-of-1 (то есть всего одна карта), неожиданности точно будут.

По итогам первой стадии восемь лучших команд отправятся в следующий этап Legends, где в таком же формате сыграют с восемью ранее известными коллективами. И вновь — половина набирает три победы и идёт в плей-офф, половина покидает турнир.

С 4 ноября пройдут решающие матчи. Восемь команд разыграют титул чемпиона и солидный денежный приз по обычной олимпийской системе плей-офф. Проиграл — и твоя борьба за титул окончена. Никаких нижних сеток и последних шансов. Зато теперь для прохода дальше нужно выиграть bo3-серию, то есть победить на двух картах из трёх.

Ссылки на трансляцию и расписание

На русском языке все матчи турнира покажет студия WePlay. Трансляция PGL Major Stockholm будет бесплатно доступна на сервисах Twitch и YouTube.

Расписание PGL Major Stockholm 2021