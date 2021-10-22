Это как The International, но по CS:GO. Приближается PGL Major Stockholm 2021

Не успел отгреметь The International 2021 по Dota 2, как впереди уже маячит другой грандиозный киберспортивный турнир. В ближайшие две недели мы будем смотреть очень крутой турнир по CS:GO — лучшие команды мира выступят на PGL Major Stockholm 2021 с призовым фондом в $ 2 млн.
PGL Major Stockholm 2021 – главный турнир по актуальной Counter-Strike. Из-за пандемии коронавируса все ивенты долгое время проходили в онлайне, и лучшую команду мира не могут определить больше двух лет.
Когда пройдёт турнир?
Соревнования пройдут с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме, а решающие матчи будут сыграны на «Авичи-Арена» — этот стадион знаком поклонникам спорта по хоккейным чемпионатам мира и турнирам фигуристов. Правда, в этот раз организаторы решили обойтись без зрителей, чтобы обеспечить безопасность игроков.
Кто на нём выступит?
На турнире в Швеции сыграют 24 команды из шести регионов: Северная и Южная Америка, Европа, СНГ, Азия и Океания. Состав участников впервые определялся на региональных онлайн-ивентах. От нашего региона, к примеру, сыграют сразу пять коллективов: NAVI, Gambit, Virtus.pro, Team Spirit и Entropiq.
Первые две получили прямую путёвку во второй этап мэйджора и считаются фаворитами чемпионата. Молодой состав Gambit Esports в период пандемии выиграл сразу несколько крупных европейских турниров. NAVI не отстают – в их активе титулы ESL Pro League 14 и летнего Intel Extreme Masters в Кёльне. Сейчас Natus Vincere возглавляют мировой рейтинг HLTV, а Gambit входят в пятёрку лучших.
Главные соперники наших — команды из Европы. Можно выделить шведскую Ninjas in Pyjamas, Heroic из Дании и французов Team Vitality и G2 Esports. Не стоит забывать о многократных чемпионах из Astralis (пусть они и не в лучшей форме). Сюрпризы также способны преподнести американские лидеры: Evil Geniuses, Liquid и FURIA.
Как он будет проходить?
К сенсациям располагает и формат турнира. На первом этапе 16 команд сыграют общую сетку по швейцарской системе – нужно победить в трёх матчах из пяти, играя с соперниками с таким же счётом. Три поражения — и вылетаешь с чемпионата. Учитывая, что многие матчи пройдут в формате best-of-1 (то есть всего одна карта), неожиданности точно будут.
По итогам первой стадии восемь лучших команд отправятся в следующий этап Legends, где в таком же формате сыграют с восемью ранее известными коллективами. И вновь — половина набирает три победы и идёт в плей-офф, половина покидает турнир.
С 4 ноября пройдут решающие матчи. Восемь команд разыграют титул чемпиона и солидный денежный приз по обычной олимпийской системе плей-офф. Проиграл — и твоя борьба за титул окончена. Никаких нижних сеток и последних шансов. Зато теперь для прохода дальше нужно выиграть bo3-серию, то есть победить на двух картах из трёх.
Ссылки на трансляцию и расписание
На русском языке все матчи турнира покажет студия WePlay. Трансляция PGL Major Stockholm будет бесплатно доступна на сервисах Twitch и YouTube.
Расписание PGL Major Stockholm 2021
- 26-29 октября. Challengers Stage (первый этап)
- 30 октября — 2 ноября. Legends Stage:(второй этап)
- 4-7 ноября. Champions Stage (плей-офф).
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