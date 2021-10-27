Dark Souls прошли на одной кнопке и небинарный оперативник Battlefield 2042 / Чемп.NEWS
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Blizzard перекраивает свои игры, а Rockstar Games тизерит GTA 6? Узнайте все подробности из нашего видео!
Сегодня рассказываем про Blizzard, которая переименовала героя из Overwatch: ковбой остался, но Маккри больше нет. Про возможный тизер GTA 6 в трейлере GTA: The Definitive Edition. И про стримера, который прошёл 19 боссов в Dark Souls 3 на одной кнопке. Только представьте, сколько раз он нажимал!
Не представляйте: 258 250 нажатий.
18-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 17-го выпуска «Чемп.News»
- Небинарный оперативник Battlefield 2042.
- Новые герои Call of Duty: Vanguard.
- Игрок прокачал в New World максимальный уровень, не убивая никого.
- Что написано на номере мотоцикла в трейлере GTA: The Definitive Edition.
- И многое другое.
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