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Стример прошёл Dark Souls 3 на одной кнопке, в Battlefield 2042 будет небинарный оперативник и возможный тизер GTA 6

Dark Souls прошли на одной кнопке и небинарный оперативник Battlefield 2042 / Чемп.NEWS
Илья Есаулов Семён Кудряшов
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Battlefield 2042
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Blizzard перекраивает свои игры, а Rockstar Games тизерит GTA 6? Узнайте все подробности из нашего видео!

Сегодня рассказываем про Blizzard, которая переименовала героя из Overwatch: ковбой остался, но Маккри больше нет. Про возможный тизер GTA 6 в трейлере GTA: The Definitive Edition. И про стримера, который прошёл 19 боссов в Dark Souls 3 на одной кнопке. Только представьте, сколько раз он нажимал!

Не представляйте: 258 250 нажатий.

18-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 17-го выпуска «Чемп.News»

  • Небинарный оперативник Battlefield 2042.
  • Новые герои Call of Duty: Vanguard.
  • Игрок прокачал в New World максимальный уровень, не убивая никого.
  • Что написано на номере мотоцикла в трейлере GTA: The Definitive Edition.
  • И многое другое.
Всё о новой трилогии GTA: The Definitive Edition Всё о новой трилогии GTA: The Definitive Edition

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