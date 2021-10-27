Dark Souls прошли на одной кнопке и небинарный оперативник Battlefield 2042 / Чемп.NEWS

Blizzard перекраивает свои игры, а Rockstar Games тизерит GTA 6? Узнайте все подробности из нашего видео!

Сегодня рассказываем про Blizzard, которая переименовала героя из Overwatch: ковбой остался, но Маккри больше нет. Про возможный тизер GTA 6 в трейлере GTA: The Definitive Edition. И про стримера, который прошёл 19 боссов в Dark Souls 3 на одной кнопке. Только представьте, сколько раз он нажимал!

Не представляйте: 258 250 нажатий.

18-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 17-го выпуска «Чемп.News»

Небинарный оперативник Battlefield 2042.

Новые герои Call of Duty: Vanguard.

Игрок прокачал в New World максимальный уровень, не убивая никого.

Что написано на номере мотоцикла в трейлере GTA: The Definitive Edition.

И многое другое.

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