Чемпионат играется по формату, с которым CS:GO превращается в QUake или Call of Duty.

Мы сходили на Red Bull Flick — необычный турнир по CS:GO в питерском планетарии

В конце октября в Санкт-Петербурге прошёл любопытный чемпионат по CS:GO. Во всех смыслах: соперники сражались в формате «два на два» в планетарии вместо обычного зала, а карту и геймплей Counter-Strike было просто не узнать.

Мы сходили на мероприятие, пообщались с гостями и сделали несколько фотографий. Конечно, это не The International, но скучать нам точно не пришлось.

Это Red Bull Flick — новый яркий режим, который уже успел полюбиться начинающим киберспортсменам и зрителям. Интрига в любом случае держится до конца, но решающее слово всё равно за стрельбой и тактикой. В целом формат скорее напоминает Quake, чем CS:GO – игрокам нужно собирать оружие, быстро перемещаться по карте и успевать защищать (или атаковать) точки.

Дмитрий finargot Плюснин оценил формат соревнования, потому что он добавляет привычному шутеру зрелищности.

Классический формат киберспортивной игры, бывает, приедается. После турниров уровня The International или мэйджора по CS:GO за тир-2 за сценой следить не очень интересно – уже не те эмоции, накал и уровень игры.

А когда появляются подобные неординарные режимы, всегда интересно посмотреть, как игроки с хорошим скиллом приспосабливаются и показывают какие-то необычные вещи. Ты думаешь: «Наверное, они будут играть так. А они делают что-то такое, что ты просто не устаёшь удивляться».

С этим трудно спорить: каждый сет проходит несколько минут, но тем интереснее наблюдать за происходящим. Если обычную карту в Counter-Strike про-игроки изучают годами и знают каждый уголок, то тут постоянно мелькают новые фишки и интересные задумки, которых к финалу становится всё больше.

Другим интересным атрибутом турнира стала площадка. Финал турнира провели в здании планетария в Санкт-Петербурге, показывая происходящее в игре на проекционный купол сооружения (к слову, самый большой в мире). Зрители могли наблюдать за матчем с мягких пуфиков вблизи сцены – атмосфера царила необыкновенная, близкая к футуристической.

Оценили интересную находку Red Bull и игроки: все в один голос заявили, что это самая необычная площадка, на которой они выступали.

«Масштаб – главное, что запомнилось. Я зашёл сюда и просто офигел: не ожидал увидеть такую сцену, наши фотографии на больших экранах и так далее. Это приятно удивило», — делится впечатлениями игрок G703 Тимур Разиев.

Турниры серии Red Bull Flick проходят по всей планете с весны. В первом этапе игроки сражались в национальных квалификациях в онлайне, причём поучаствовать в отборочных могли все желающие. В Питере встретились четыре лучших дуэта России, чтобы определить чемпионов страны и разыграть путёвку на международные соревнования.

В первом полуфинале дуэт G703 уверенно расправился с ElectroMontajnik1. Кажется, сложнее было добраться до Питера: в одном из матчей команда смогла выиграть лишь за счёт сумасшедшего камбэка, а потом едва удалось избежать дисквалификации за отсутствие записи матча.

Второй матч дня завершился такой же яркой победой от действующих чемпионов QtabENTER – игроки из вражеской команды cybertrack выглядели достойно, но всё же уступили. Казалось, остановить дуэт из Санкт-Петербурга на его домашней площадке уже не сможет никто.

Однако в решающем матче G703 вновь победила, оставив чемпионов вторыми. Главный приз в 100 тыс. рублей и подарки от спонсора поделили москвич Андрей Mesterolone Маевский и Тимур T1MA Разиев из посёлка Мостовой Краснодарского края. Последний увезёт домой еще и геймерское кресло.

«Познакомились мы только этим летом, начали вместе играть на разных турнирах – ещё ни разу не проиграли. Но как-то увидели анонс чемпионата и решили попробовать. Сначала думали, что это какой-то AIM-турнир или традиционный формат напарников. Пришли и не поняли, что происходит.

Но каким-то образом победили: помогло то, что быстро адаптировались. Хватило одной игры: поняли, как работает Red Bull Flick, и пошло-поехало. Выиграли один матч, второй, и вот мы уже тут», — рассказывает новый чемпион Андрей Маевский, держа в руках кубок.

Теперь российский дуэт ждут соперники из других стран. Правда, сами ребята признаются: после столь напряжённого ивента нужна будет небольшая пауза. А уже потом G703 готова упорно тренироваться, чтобы пройти на ноябрьский финал в Хельсинки. Шансы у парней отличные.