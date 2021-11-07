Первый акт из трёх эпизодов уже доступен для просмотра на Netflix.

Мы уже посмотрели четыре серии аниме «Аркейн» по LoL и нашли всего одну проблему

В 2019 году Riot Games представила целую серию проектов по мотивам League of Legends, часть из которых уже добралась до релиза. Вышли карточная игра Legends of Runeterra, мобильная Wild Rift и автобаттлер Teamfight Tactis. В разработке также находятся файтинг и экшен в стиле Diablo. Но сейчас речь пойдёт не о них.

Вместе с играми Riot Games анонсировала анимационный мультфильм «Аркейн», который уже стартовал на Netflix. Шоу состоит из трёх актов по три серии в каждом, пока что доступен только первый — остальные выйдут с разницей в неделю. Нам же удалось посмотреть аж четыре эпизода и оценить новый проект по мотивам League of Legends.

Описывать сюжет сериала или фильма — крайне неблагодарная тема, поэтому мы опишем только общую концепцию шоу и выскажем краткое мнение об увиденном.

О чём вообще мультфильм?

В центре сюжета оказывается противостояние солнечного и технологичного Пилтовера и подземного Зауна. Это как две стороны одной медали, свет и тьма, верх и низ. Словом, именно так жители двух городов называют друг друга: «Верхние» и «Нижние». Источником конфликта станет изобретение ремесла Хекстек, с помощью которого можно наделить любой предмет магической силой.

Пилтовер — чудесный город с воспитанными гражданами, развитой инфраструктурой и светлым будущим. Он не идёт ни в какое сравнение с Зауном, в котором процветает преступность и беззаконие. «Аркейн» выезжает уже на этом контрасте, регулярно меняя перспективу и показывая быт жителей разных мегаполисов почти в каждом кадре.

Главные роли достались сразу нескольким персонажам из League of Legends — Джинкс, Вай, Джейсу, Хеймердингеру, Виктору и Кейтлин. Мультфильм служит этаким мостом между героями в MOBA и описанием их предыстории на официальном сайте. Согласитесь, узнавать происхождение той или иной личности через аниме гораздо интереснее, чем в скучном тексте.

Уже после первых серий станет понятно, почему между Вай и Джинкс начался конфликт и каким образом вторая слетела с катушек. Другая сюжетная линия посвящена Джейсу и Кейтлин. Первый — учёный, главный отличник в классе, настоящий пример для подражания. Вторая — смелый и внимательный полицейский, который охраняет жителей Пилтовера.

Среди героев особенно выделяется Виктор. Он тут совсем не такой, как в MOBA. Он добрый, немного застенчивый и стеснительный, но очень умный.

Это всё, что мы расскажем о сериале. В нём очень много действующих лиц и переменных, и детальное углубление в каждую из них может испортить ваше впечатление.

У мультфильма есть ровно одна проблема

Он очень долго разгоняется. Да, Riot Games обещала, что «Аркейн» можно смотреть даже без детального знакомства с League of Legends. Авторы не соврали — первые три серии медленно вводят зрителя в курс дела, показывают быт Пилтовера и Зауна, знакомят с персонажами.

Удивительно, но знакомому с игрой человеку (вроде меня) довольно быстро станет скучно. Сценаристы раскрывают персонажей медленно, постепенно и неспеша, из-за чего в кадре практически нет экшена как минимум до конца третьего эпизода. В некоторых случаях при очередном диалоге даже хотелось отвлечься на телефон.

Сразу же скажу важную вещь — экшен разгонится уже к четвёртой серии. Все персонажи наконец-то встанут на свои места, а сценарий начнёт раскрывать конфликты, которые закладывал на протяжении первых трёх. И тем не менее, я настоятельно рекомендую не отвлекаться от просмотра дебютного акта и смотреть внимательно, особенно если вы фанат League of Legends. Увидите очень много фансервиса и посмотрите на любимых героев с совершенно другой стороны.

«Аркейн» уже доступен на Netflix с официальной русской озвучкой. Приятного просмотра!

Финальный трейлер

Актёры русской озвучки