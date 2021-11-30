Россияне из Gambit готовы выносить ЧМ по Valorant. Интервью с главным фаворитом

1 декабря в Берлине стартует VALORANT Champions — чемпионат мира по шутеру Riot Games. Россию на главном турнире года представит Gambit Esports, которая в сентябре выиграла международный ивент серии Masters и сейчас лидирует в европейском рейтинге по версии VLR.gg.

В преддверии ЧМ корреспондент «Чемпионата» побывал на пресс-конференции с игроками Gambit. Мы многое узнали о подготовке и настроении фаворитов состязаний.

Коронавирус вносит свои коррективы. За несколько дней до старта игроки сидели на карантине и тренировались из своих номеров в гостинице. Лишь незадолго до начала VALORANT Champions киберспортсмены смогут увидеть своих партнёров по команде и продолжить подготовку в общем практис-руме.

А вот в Москве собраться не получилось из-за временного отсутствия NAts. При этом команда успокоила фанатов, которых разочаровала неудача на турнире Red Bull Home Ground.

— После победы на Masters у нас был небольшой отдых, а затем всё расписано, чёткий план тренировок. Но перед Red Bull Home Ground произошел казус, из-за которого мы стали меньше тренироваться. Выступили по итогу довольно плохо… Но сразу же собрались вместе и увеличили количество тренировочных игр с шести до семи. С 8 до 21 ноября мы проводили по семь матчей каждый день, потому что в силу определённых причин не могли нормально тренироваться до ивента от Red Bull.

— Это как-то повлияло на сам процесс?

— Повлияло положительно. Чем больше игр, тем больше практики и материала, с которым можно работать. Больше времени тратится на улучшение каких-то моментов, исправление ошибок, просмотр записей. Надеемся, это принесло свои плоды, которые покажем на чемпионате мира.

— Раньше вас называли Королями скримов, потому что вы побеждали почти во всех тренировочных играх. Сейчас удалось сохранить этот негласный титул?

— Хах, этому мифу о нас шесть-восемь месяцев, будто на праках мы выигрываем у всех подряд. У нас довольно высокий процент побед, но сейчас мы перестроили тренировочный процесс. Теперь нам не всегда важно обязательно выиграть, мы больше пытаемся проверить наши заготовки. Легенда до сих пор гуляет, но сейчас всё немного иначе.

— Почему не вышло показать максимум на Red Bull Home Ground, где вы заняли лишь 5-8-е место?

— На самом деле мы подошли к этому турниру с мыслью протестировать кое-какие наши идеи. Например, можно было видеть, что на карте Split наша композиция отличалась от той, что мы обычно показываем. Попробовали, вышло 50 на 50.

В решающем матче нас просто наказали за плохую игру. Карта Bind — одна из лучших карт команды Acend, и мы знали, что будет тяжело. Решили попробовать, но они просто наказывали нас за каждую ошибку. Зато мы многое вынесли из этой игры, выявили недочёты. Если сыграем против Acend ещё раз, результат будет другим.

Уверенная победа Gambit на прошлом Masters стала для многих неожиданностью. Сейчас всё изменилось: россиян считают фаворитами, поэтому защитить временное звание лучшей команды мира должно быть сложнее. Впрочем, сами киберспортсмены с этим не согласны.

— Не беспокоит, что после победы на Masters к вам слишком много внимания? Соперники будут готовиться к вам по-особенному...

— На нас это никакого влияния не оказывает. То, что мы выиграли тот турнир и за нами стало следить ещё больше людей, только придаёт дополнительную мотивацию. Мы хотим отточить те вещи, которые у нас получались неидеально, чтобы показать ещё более красивую игру здесь.

— То, что впереди главный турнир года, как-то давит психологически? Может быть, есть особое волнение перед стартом? Как вы справляетесь с этим?

— Если кто-то из нас видит, что у него есть ментальные проблемы или что-то не получается, он всегда может обратиться к нашему командному психологу, пообщаться. Может помочь и наш тренер. Каких-то командных тренингов у нас нет. Только перед матчем: настроиться морально, понять их и наш план, ну и выиграть.

— Что можете сказать о своих соперниках по группе С?

— Если посмотреть, какие команды играют в других группах… объективно, у нас самая лёгкая. Но, конечно, нельзя расслабляться раньше времени, поэтому к каждому сопернику будем готовиться точно так же, как и до этого.

— Кого из участников турнира вы в целом считаете наиболее опасными соперниками в борьбе за титул?

— Ну, не опасными… Но очень интересно будет посмотреть на противостояние регионов, мы против американской Sentinels. Они выиграли первый турнир сезона в Рейкьявике, мы выиграли второй — сейчас решится, кто одержит вторую победу и станет сильнейшей командой года.

На вопросе о Valorant как о новой киберспортивной дисциплине слово берёт тренер команды Андрей Engh Шолохов. Ранее он долго играл в Point Blank, а затем выступал за наши команды и сборную России по Overwatch.

— Стоял ли у вас выбор между вашей игрой и Counter-Strike, другими шутерами? Почему вы выбрали игру от Riot?

— Скажу за себя. Это уже не первая моя киберспортивная дисциплина, и по опыту я знаю, что в игру всегда легче ворваться, когда она новая. Riot Games — компания с многолетним опытом, у неё есть качественные продукты мирового уровня. Когда она выпустила Valorant в прошлом году, уже было понимание, что игра и киберспортивная дисциплина будут занимать одну из лидирующих позиций в мире.

Для меня всё сложилось успешно: в момент релиза игры я был свободен и решил попробовать. Сначала играл сам, но понял, что не получается и надо пытаться проявить себя на позиции тренера. Думаю, у многих ребят из нашего состава такая же мотивация. Новая игра — кому-то понравилась, кому-то нет. Нам всем понравилась, поэтому и играем.

— У тебя был раньше опыт тренерства?

— Всю карьеру я был капитаном в разных командах. А в русскоязычных коллективах капитан чаще всего и психолог, и тренер, и мама с папой. Да, прямого опыта не было, но косвенно я делал всё то же самое, просто в меньшем объёме. Поэтому адаптироваться к роли полного тренера было несложно.

После этого киберспортсмены ответили на несколько неформальных вопросов.

— Расскажите, как вы проводите свободное время? Часто ли у вас бывают выходные, проводите ли их вместе?

Redgar: Отвечу за себя. Просто выхожу на улицу погулять, не знаю, Выхожу играть с друзьями, иногда просто играю. Смотрю всё подряд, что понравится.

— Нет командной «Монополии по вечерам», выпекания кексиков...?

Redgar: Нет-нет, мы друг друга ненавидим, ха-ха.

— Аяз, ты известен своим хладнокровием. Есть шанс увидеть тебя кричащим на VALORANT Champions?

NAts: Если честно, я думаю, такого не будет. Это же само собой получается, на самом турнире, в самой игре. Но вряд ли будут какие-то неконтролируемые эмоции, только если специально.

— На прошлом турнире вы покорили всех крутыми выходами на сцену и позами после выигранных матчей. Приготовили на ЧМ что-то особенное?

Sheydos: Это всегда импровизация, мы выигрываем матч и придумываем это всё на ходу. Но в этот раз, думаю, что-то интересное мы всё равно придумаем.

— Почему фанаты других дисциплин должны включить этот Champions и болеть за вас?

— Ммм… потому что больше некому, помогите! Пожалуйста, болейте за нас!

— Приветы и пожелания.

— Вот и приветы передавать некому, ха-ха. Пожелание — болейте за нас.

VALORANT Champions 2021 пройдёт в Берлине с 1 по 12 декабря. Лучшие команды мира разыграют 1 $ млн. Gambit Esports попала в группу С и сыграет с Team Secret, Team Vikings и Crazy Raccoon. Первый поединок нашего состава пройдёт 2-го числа в 17:00 мск.