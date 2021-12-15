Все спойлеры «Человека-паука: Нет пути домой»

Сегодня в прокате выходит самый ожидаемый фильм последних лет — «Человек-паук: Нет пути домой». Мы уже посмотрели новинку и подготовили обзор, однако для всех желающих мы решили рассказать основные события ленты.

Важно! Впереди масса спойлеров — если вы хотите лично познакомиться с фильмом, то закройте текст и бегом в кинотеатры. Если же любопытство зашкаливает, а возможности посетить сеанс с картиной нет — вперёд за всеми спойлерами.

Кратко

После событий «Вдали от дома» Питер Паркер просит Доктора Стрэнджа сделать заклинение, чтобы люди забыли личность Человека-паука, однако Питер постоянно просит сделать исключения и волшебник отказывается заканчивать кастовать чары. Но даже этого хватило, чтобы в мир всё равно начали приходить гости из других вселенных — Октавиус, Зелёный гоблин, Ящер, Электро и Песочный человек.

Паркер ловит всех злодеев, но хочет спасти их от смерти в своих мирах, с чем не согласен Стрэндж. Между героями завязывается драка, в результате которой Паук запирает мага в зеркальном измерении. Злодеи отправляются с Питером, однако Гоблин предаёт героя, побуждая Электро, Ящера и Песочного человека бороться с Пауком.

В результате потасовки Гоблин своим глайдером смертельно ранит тётя Мэй, а Питер винит во всём себя. Параллельно этому на экранах появляются Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр. Они приводят героя Тома Холланда в чувства, намереваясь исполнить план по спасению всех злодеев — даже Гоблина.

Троица успешно сражается с антагонистами, но этого мало — в мир всё ещё пытаются пробраться другие люди, знающие личность Человека-паука. Это грозит апокалипсисом. Единственный выход — всё же закончить заклинение, после которого абсолютно все забудут о Питере. Так и происходит. А другие Пауки со злодеями возвращаются в свои вселенные.

В конце Питер не решается рассказать ЭмДжей об их общем прошлом и переезжает в дешёвую съёмную квартиру, где шьёт себе новый костюм без гаджетов Старка.

В сцене после титров Эдди Брок и Веном обсуждает события в этом мире, но вместе с другими Пауками и злодеями их возвращают в свою вселенную. Однако частичка симбиота всё же остаётся в киновселенной Marvel.

Подробно

События начинаются с финала «Вдали от дома», когда личность Питера Паркура оказывается известна всем. Мир героя рушится на глазах, а в городе появляются хейтеры героя — они верят версии событий Мистерио, который обвинил Паука в собственной гибели и атаке на Лондон при помощи дронов Старка. Правительство начинает собственное расследование, а адвокатом супергероя становится Мэтт Мердок в исполнении Чарли Кокса.

Выдвинуть серьёзные обвинения Пауку не смогли, однако персонаж с друзьями не может поступить в колледж. Из-за произошедших событий никто не хочет связываться с ними, поэтому герой в отчаянии обращается к Доктору Стрэнджу за помощью — тот предлагает заклинение, после которого все забудут личность героя.

Но Питер несколько раз меняет вводные, боясь, что его забудут близкие люди. Спустя пять правок волшебник отказывается приводить заклинение в действие и во время разговора выясняет, что Паркер даже не пытался позволить в колледжи после официальных отказов, что выводит Стрэнджа из себя.

Осознавая, что у Питера всё ещё есть шансы устроить жизнь своих друзей даже без магии, он пытается догнать декана престижного учебного заведения — в этот момент нападает Доктор Октавиус из «Человека-паука 2» Сэма Рейми. Злодей пытается узнать нахождение его устройства для ядерного синтеза. В перепалке оказывается, что местный Паук совершенно не тот, которого знает Отто. Тут Паркер при помощи нанотехнологий Старка перехватывает управление щупальцами и спасает декана, а та в благодарность обещает замолвить словечко за Питера, ЭмДжей и Нэда.

Внезапно появляется второй злодей — Зелёный гоблин. Однако в эту же секунду Стрэндж перемещает Паука с Октавиусом в крипту, где уже находится Ящер из «Нового Человека-паука» Марка Уэбба. Осознав, что Питер сам виноват в появлении новых злодеев, он обещает волшебнику поймать остальных и отправить их домой. Паук сразу же отправляется на поиски «Зелёного эльфа» в лес, но находит там только Электро из «Нового Человека-паука 2» и Песочного человека из «Человека-паука 3». Первый нападает на героя, а второй защищает его. В итоге Паркеру удаётся поймать ещё двух персонажей.

Тем временем Норман Озборн потихоньку приходит в себя и символично уничтожает маску Зелёного гоблина. В попытке найти помощь он отправляется в приют Мэй Паркер, куда после звонка тёти изо всех сил несётся Питер. Однако тут Норман показывает себя лишь напуганным стариком, который совершенно не понимает, что происходит и что ему делать. Герой отвозит его в крипту к остальным злодеям.

Тут появляется Стрэндж и начинает приводить в действие заклинение благодаря специальному артефакту, после которого все вернутся во свои вселенные. Питер параллельно этому узнаёт, что все эти люди умрут от рук Человека-паука, поскольку у каждого из них есть свои «дефекты» — суперспособности. Он вызывается помочь им, но Стрэндж не разделяет энтузиазма молодого супергероя. Между ними завязывается драка в результате которой побеждает Паук — он «запирает» мага в зеркальном мире, забрав артефакт и магическое кольцо.

Находки герой отдаёт Нэду и ЭмДжей, а сам ставит зловещую пятёрку перед выбором — умереть или попытаться исправить «дефекты». Со скрипом все соглашаются испытать судьбу и остаться в живых. Вся компания отправляется в квартиру Хэппи, чтобы начать эксперименты.

Первым на очереди Октавиус, для которого Питер и Норман создают новый чип-ингибитор, позволяющий доктору взять управление продвинутыми клешнями, а не оставаться их марионеткой. После успеха теперь уже троица учёных начинает разрабатывать новые гаджеты для остальных злодеев.

Всё идёт хорошо ровно до момента, пока у Питера не возникает необычное паучье чутьё — как в итоге оказывается, Норман вновь потерял контроль над собой и строил козни против компании. Своей небольшой речью он побуждает Электро и Песочного человека не идти на компромиссы и оставить все сверхсилы себе. Между Питером и Гоблином завязывается продолжительная драка, в результате которой тёта Мэй оказывается смертельно ранена, но успевает вовремя сказать, что Питер всё сделал правильно и она ни о чём не жалеет. А после тёта произносит важнейшие для супергероя слова.

С великой силой приходит и великая ответственность.

Для Питера смерть любимой тёти становится трагедией — он до последнего не хочет оставлять тело среди обломков, куда уже приходит воинственно настроенный отряд спецназа. Хэппи успевает вовремя подъехать, немного отвлекая на себя бойцов, пока Питер в последний раз прощается с Мэй.

Параллельно этому Нэд и ЭмДжей пытаются выяснить, где находится их лучший друг. Случайно Нэд открывает портал и видит Человека-паука в костюме — тот недолго думая приходит и сразу снимает маску. Это Эндрю Гарфилд. Доказав подросткам, что он настоящий Человека-паук, Нэд вновь открывает портал. На этот раз оттуда выходит уже постаревший Тоби Магуайр. Оба героя появились в киновселенной Marvel вместе со злодеями после неудачного заклинения.

Вместе они понимают, где может находится местный Питер — и оказываются правы. Молодой Паркер говорит, что хочет отомстить и убить Нормана, однако уже более опытные супергерои отрезвляют подростка. Это не выход. Втроём они решают реализовать изначальный план по исправлению «дефектов» злодеев, чтобы те смогли успешно вернуться в свои миры и не погибнуть.

Подходит время финальной битвы на статуе Свободы, куда герои призывают всех злодеев. Один по одному Пауки справляются с ними, в чём им оказывается непосильную помощь Отто Октавиус. Оставшись без сверхспособностей каждый из них становится подобрее и отказывается от своих маниакальных пристрастий. К примеру, между Электро и Паркером Гарфилда завязывается милый диалог, в ходе которого Макс удивляется цвету кожи его Паука.

Я думал, что под маской будет темнокожий. Надеюсь, в какой-то вселенной наверняка есть темнокожий Человек-паук.

Вдобавок Паук Гарфилда спасает ЭмДжей от падения, тем самым искупив вину перед Гвен Стейси.

Однако победа оказывается под вопросом, поскольку в мир пытаются попасть буквально все, кто знает тайную личность Человека-паука. Незадолго до этого Стрэнджу удаётся покинуть зеркальное измерение и он с трудом сдерживает натиск гостей других миров. Питер предлагает выход — абсолютно все должны забыть его. Даже ЭмДжей и Нэд.

Стрэндж соглашается, но неохотно, поскольку видит результаты альтруизма молодого супергероя — ему удалось спасти пятерых злодеев. Даже Нормана Озборна, который убил его любимую тёту. Паркеру дают несколько минут на прощание. Он благодарит Пауков в исполнении Магуайра и Гарфилда, а потом бежит к ЭмДжей. Она признаётся ему в любви, но не даёт сказать это Питеру, беря с него слово, что он найдёт её и скажет потом. Пара целуется на фоне восходящего солнца. Гости из других миров возвращаются домой.

Проходит какое-то время. Питер идёт на работу к ЭмДжей, чтобы рассказать ей о себе и их общем прошлом. Но не решается, увидев рану после столкновения на статуе Свободы. Позже он снимает дешёвую квартиру где-то в Манхэттене и там шьёт себе новый костюм — полноценно его не показывают, но он больше всего напоминает наряд Гарфилда из второго фильма. Конец.

В единственной сцене после титров показывают Эдди Брока в исполнении Тома Харди. Тот удивляется разным событиям в этом мире, включая нападение Таноса и пропажу половины населения вселенной на пять лет. Когда же Веном собирается отправиться в Нью-Йорк для встречи Человеком-пауком он возвращается в свой мир, однако частичка симбиота всё же остаётся в MCU.

После всех титров показывают тизер-трейлер продолжения «Доктора Стрэнджа», который просит помощь Алой ведьмы с мультивселенной и встречается с тёмной версией самого себя.