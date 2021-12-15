«Рассвет Рагнарёка» и встреча Кассандры с Эйвор в Assassin's Creed, новый патент Sony против токсичных игроков и многое другое.

Игра года на Metacritic, цветные PS5 и Рагнарёк в Assassin's Creed Valhalla / Чемп.NEWS

Снежная среда, а вместе с ней интересные новости в 32-м выпуске. Сегодня рассказываем о лучшей игре 2021 года на агрегаторе оценок Metacritic, самом большом обновлении Assassin's Creed Valhalla и новинке Sony. Одни — красивые, вторые — полезные!

32-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 32-го выпуска

Новые разноцветные панели для PS5.

Кроссовер с Кассандрой и Эйвор в Assassin's Creed.

Бесплатный NFT от Ubisoft в Ghost Recon Breakpoint.

Патент Sony, который поможет справиться с токсичными игроками.

И многое другое.

Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.