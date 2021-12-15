Игра года на Metacritic, цветные PS5 и Рагнарёк в Assassin's Creed Valhalla / Чемп.NEWS
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«Рассвет Рагнарёка» и встреча Кассандры с Эйвор в Assassin's Creed, новый патент Sony против токсичных игроков и многое другое.
Снежная среда, а вместе с ней интересные новости в 32-м выпуске. Сегодня рассказываем о лучшей игре 2021 года на агрегаторе оценок Metacritic, самом большом обновлении Assassin's Creed Valhalla и новинке Sony. Одни — красивые, вторые — полезные!
32-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 32-го выпуска
- Новые разноцветные панели для PS5.
- Кроссовер с Кассандрой и Эйвор в Assassin's Creed.
- Бесплатный NFT от Ubisoft в Ghost Recon Breakpoint.
- Патент Sony, который поможет справиться с токсичными игроками.
- И многое другое.
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