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Endwalker для Final Fantasy 14 и высокие оценки на Metacritic, а также анонс цветных панелей для PlayStation 5

Игра года на Metacritic, цветные PS5 и Рагнарёк в Assassin's Creed Valhalla / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Assassin's Creed
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«Рассвет Рагнарёка» и встреча Кассандры с Эйвор в Assassin's Creed, новый патент Sony против токсичных игроков и многое другое.

Снежная среда, а вместе с ней интересные новости в 32-м выпуске. Сегодня рассказываем о лучшей игре 2021 года на агрегаторе оценок Metacritic, самом большом обновлении Assassin's Creed Valhalla и новинке Sony. Одни — красивые, вторые — полезные!

32-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 32-го выпуска

  • Новые разноцветные панели для PS5.
  • Кроссовер с Кассандрой и Эйвор в Assassin's Creed.
  • Бесплатный NFT от Ubisoft в Ghost Recon Breakpoint.
  • Патент Sony, который поможет справиться с токсичными игроками.
  • И многое другое.
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