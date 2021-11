Лучшие стратегии всех времён. Этот жанр умер незаслуженно

Стратегии всегда считались нишевыми, особенно в современной игровой индустрии. Мало кто захочет проводить за партией от 40 минут до часа, собирая ресурсы и решая дипломатические вопросы. Нынешние игроки любят экшен, гринд и боевые пропуски — в этих реалиях классическим RTS и другим представителям жанра приходится несладко. Настолько, что даже соответствующих игр стало очень мало. Сейчас хорошая стратегия — это действительно исключение.

Однако если ваш внутренний полководец рвётся в бой и вам нравится оперировать огромными армиями, то поможет этот текст. Мы составили список из 25 лучших стратегий, на которые не стыдно потратить время и деньги.

Civilization 5

Пожалуй, лучшая современная часть «Цивилизации». В меру глубокая и понятная даже для новичка, со множеством стран и отличными дополнениями. Если и этого окажется мало, то в сообществе Steam огромное множество модов: можно сыграть партию в мире «Игры престолов» или «Властелина колец».

Сейчас «Цивилизация 5» — лучшая точка входа в жанр пошаговых стратегий. После её освоения гораздо проще влиться в другие похожие игры, однако именно пятую «Циву» вы запомните надолго.

Age of Empires 2

Вторую часть AOE можно считать современной классикой стратегий в реальном времени. За свою 20-летнюю историю она получила аж два ремастера: последний позволяет запустить игру в разрешении 4К и сразиться с другими игроками в соревновательном мультиплеере.

Сама Age of Empires 2, пожалуй, самая глубокая в серии. Вы добываете четыре вида ресурсов: еду, дерево, золото и камень, а затем строите армию для обороны и атаки. В игре множество мелочей, и каждая партия не похожа на другую — это и делает вторую часть одной из величайших стратегий всех времён.

Age of Empires 3

Третья часть «Эпохи Империй» вышла во многом спорной. Разработчики из Ensemble Studios захотели сделать что-то новаторское, основываясь на новой эпохе. И создали игру, не похожую ни на одну другую.

Например, теперь рабочие сразу же добывают ресурсы в казну, а не носят их в ближайшее здание. Воинов можно строить сразу по несколько штук, что здорово увеличило общую динамику. Также появилась система поставок: раз в несколько минут игрок мог доставить себе какой-то ценный груз из столицы. Ещё добавили полноценный физический движок — пушки очень эффектно разносили целые отряды и отстреливали целые куски стен из вражеских крепостей.

Всё это привело к тому, что игру помнят даже спустя 16 лет. А совсем недавно Microsoft выпустила ремастер и уже добавила несколько новых стран. Это ли не повод погрузиться в эпоху Нового времени?

Age of Empires 4

Четвёртая AOE вышла совсем недавно, однако уже вполне достойна оказаться в пантеоне лучших стратегий всех времён. Разработчики из Relic удачно объединили геймплей второй части с некоторыми элементами третьей и создали отличный продукт. Правда, заточенный под мультиплеер.

Авторы Age of Empires 4 пообещали поддерживать игру многие годы, поэтому жизнь у неё должна быть яркой и насыщенной. Вероятно, совсем скоро пройдут первые киберспортивные соревнования. Из-за этого и других факторов мы не удивимся, если четвёртую часть со временем запомнят так же, как вторую.

ХСОМ: Enemy Unknown

Пошаговая тактическая стратегия про нападение инопланетян вызвала настоящий фурор в 2012 году. Даже далёкие от жанра люди с удовольствием проводили десятки часов в перезапуске культовой франшизы за авторством Civilization 5.

Глубокий тактический геймплей с выполнением миссий, хаб-локация с исследованиями, постройками и срочными решениями — всё это привлекло новую аудиторию, которая по достоинству оценила творение Firaxis. Оригинальная XCOM до сих пор считается одной из лучших игр жанра и обязательным тайтлом для любого фаната.

Warcraft 3

Пожалуй, она не нуждается в представлении. История принца Артаса, который буквально продал душу ради своего народа, знакома миллионам игроков. Именно в 2002 году Blizzard поразила мир невероятными роликами, интересным сюжетом и отличной платформой для создания новых карт и целых модификаций.

Через год вышло дополнение The Frozen Throne, которое продолжило историю Артаса и расширило игровые возможности. Миссии стали гораздо разнообразнее, упор сделали на героев и их способности. Например, кампания орков состояла из трёх больших актов, где можно было путешествовать по очень опасным местам всего за нескольких героев. В какой-то мере именно она предопределила выход DotA — популярнейшей пользовательской карты для Warcraft 3, из которой потом выросла Dota 2 с турнирами на $ 40 млн.

SimCity 4

Четвёртую часть градостроительного симулятора от создателя The Sims Уилла Райта по праву можно считать одной из лучших игр в жанре. В ней сочетались глубокие механики управления городом с понятными задачами.

Вы должны как соблюдать требования граждан, так и не улетать в бюджетный минус. Потратить все деньги в SimCity 4 было проще простого, но выйти в стабильный заработок и соблюсти все желания жителей — настоящее испытание. Поиск этого баланса и заставлял возвращаться в игру снова и снова.

Cities Skylines

По сути, Skylines — идейный наследник игры Уилла Райта. Ещё более глубокая, со множеством зданий, погодными эффектами, кучей нововведений и районными законами. На сегодняшний день это лучший градостроительный симулятор в современном сеттинге.

Пускай на деле игра гораздо проще SimCity в экономическом плане, мнение граждан и пробки на дорогах здесь намного важнее отсутствия парка или шумных соседей. А механика получения образования у населения действительно сильно изменила правила игры.

Heroes of Might & Magic 3

Ещё одна стратегия, которая не нуждается в представлении. Третьи «Герои» вышли более 20 лет назад, однако у игры до сих пор огромное фанатское сообщество. Пошаговое фэнтези покорило сердца многих игроков и продолжает это спустя столько времени.

Дело дошло даже до полноценной модифицированной версии HOTA — энтузиасты добавили в игру мультиплеер, несколько рас, внесли изменения в баланс и организовали целые турниры. «Геройское» сообщество до сих пор живёт. В 1999 году разработчикам наверняка трудно было поверить, что они создадут настолько почитаемую и долговечную игру.

Disciples 2

DIsciples 2 можно вполне назвать альтернативной версией «Героев», с явным упором на тёмное фэнтези, глубоким лором, отличным визуальным стилем и уникальной боевой системой.

В 2003-м Disciples 2 называли будущим пошаговых стратегий и предрекали разработчикам долгую жизнь, однако всего через четыре года студия оказалась банкротом и скоропостижно закрылась. К сожалению, встроенный редактор не позволял создавать мультиплеерные карты, поэтому сообщество быстро рассеялось. Но игра не растеряла невероятный шарм и глубокую боевую систему, которые раскрываются в одиночной кампании. Именно поэтому многие игроки возвращаются к ней время от времени.

Anno 1404

Anno 1404 — очередная часть стратегической серии от создателей Settlers. В ней игроку необходимо создавать производственные цепочки в эпоху Ренессанса, торговать и улучшать уровень жителей. В конечном итоге он приводит его к образовательному просветлению, но население обрастает миллионом потребностей.

Также в игре была простенькая боевая система, состоящая в основном из корабельных схваток. Однако игра была вовсе не про это. Улучшать своих крестьян, решать их проблемы и удовлетворять потребности — вот самое сложное и интересное в игре.

Anno 1800

Последняя на данный момент часть серии. Действия разворачиваются в Новом времени, а цели всё те же — удовлетворять потребности жителей.

Несмотря на достаточно скромные изменения, «1800» стала лучшей частью серии. В первую очередь, благодаря точечным изменениям в микроменеджменте, интересной сюжетной истории про колонизацию и ещё более глубоким игровым механикам. Игра стала очень популярной и до сих пор получает контентные дополнения. Будет очень интересно посмотреть на следующий тайтл студии — кажется, что переплюнуть «1800» практически невозможно.

Hearts of Iron 4

Из самых известных стратегий про Вторую мировую сильнее всего выделяется Hearts of Iron 4. В ней нет каких-то масштабных сражений, всё происходит на фоне карты Земли 1939 года. Однако глубина проработки разных стран, огромное количество различных механик и непредсказуемость ботов делают эту игру очень увлекательной даже на 1000-м часу.

Ведь даже спустя много лет захочется создать коммунистическую Австралию или фашистский Китай. Разнообразие политических ситуаций и их влияние на геймплей поражают до сих пор.

Europa Universalis 4

«Европа» чем-то напоминает предыдущую игру, но это и немудрено, ведь у них один разработчик. Если Hearts of Iron 4 фокусируется на Второй мировой войне, дивизиях, самолётах и танкерах, то EU4 — на Ренессансе, колонизации, конфликтах, свержении правителей и увеличении территории.

Разнообразных механик здесь даже больше, боты ещё агрессивнее, а ситуаций настолько много, что в создание этой игры даже толком не верится. В ней вы можете быть тихой торговой Швейцарией, мощной Россией, колонизировать весь мир за Испанию или так и не начать Столетнюю войну за Францию, попросту стерев противников с лица Земли.

Любитель средневековой истории будет рад окунуться в мир Europa Universalis IV, пускай со стороны это и похоже на симулятор контурных карт на уроке географии.

The Lord of The Rings: The Battle For Middle-Earth 2

После кинотрилогии Питера Джексона по вселенной «Властелина колец» вышло множество игр, но всего несколько из них действительно оставили след в истории. Одной из таких оказалась The Lord of The Rings: The Battle For Middle-Earth 2.

Авторы сделали некоторые отступления в сюжете, так появился Том Бомбадил. Этот персонаж был в книгах, однако в кинотрилогии ему попросту не нашлось экранного времени. В целом сценарий описывал войну между эльфами и армией Саурона, однако в сражениях можно было сыграть за любую расу.

Сами поединки — то, ради чего в игру хочется вернуть и сейчас. Конница, сбивающая всё на своём пути. Лучники, огненные стрелы которых поджигали броню и целые здания. Множество известных героев со своими умениями и заклинаниями. Пускай концепт во многом походил на Warcraft 3, игра всё равно воспринималась как ещё одно приключение в мире Средиземья. А многим ничего другого и не нужно.

Football Manager 2022

Football Manager сложно назвать стратегией, однако технически игра относится к этому жанру. Это очень глубокий симулятор для тех, кто хочет почувствовать себя в шкуре настоящего менеджера футбольной команды.

Какого-то геймплея за исключением планирования, просматривания таблиц, общения с прессой и игроками здесь нет. Футбольный матч здесь выглядит как перепасовка мяча маленькими фигурками с видом сверху, однако на него напрямую влияют ваши действия в качестве тренера. Мотивация, подбор, скаутинг, правильные тактические построения, схемы — всё это остаётся ключом к победе.

FM уже давно вышла за пределы обычного симулятора футбола. Базой данных игры пользуются даже современные скауты для поиска потенциальных игроков в свою команду.

Plague Inc: Evolved

В период пандемии Plague Inc: Evolved стала как никогда актуальна. В ней вам нужно создать вирус и заразить всё человечество, чтобы потом уничтожить. При этом нужно успеть оказаться в каждой точке мира, пока полностью не закроются границы, а также соблюсти уровень смертности, иначе просто не получится заразить новых жителей планеты.

В целом разработчики сумели построить интересную стратегическую систему на основе всего одной механики и разнообразили геймплей кучей мелочей. Да, это игра не на сотни часов, однако несколько десятков увлекательных вирусных приключений она точно обеспечит.

Stellaris

Одна из лучших космических стратегий от авторов Europa Univesalis 4 появилась даже на консолях. В ней вы должны колонизировать как можно больше областей в своей галактике, а также взаимодействовать с другими расами. Конечно, дело так или иначе упирается в войну, однако дел и без неё хватает.

По сравнению с другими играми Paradox, у Stellaris очень простое обучение и низкий барьер входа, однако фирменная глубина игр студии никуда не делась и, кажется, только увеличилась. В результате у команды получилась эдакая Civilization в космосе, которую до сих пор расширяют.

Crusader Kings 3

Ещё одна стратегия Paradox. По сравнению с другими творениями студии, в CK3 игрок берёт на себя роль правителя и играет в настоящую RPG с элементами The Sims. Правда, в гораздо более злую версию — всё же речь идёт о средневековых отношениях, где убийство и инцест были совершенно обычным делом.

Crusader Kings 3 — настоящий симулятор отношений в тёмное время. У любого вашего действия есть как прямые, так и долгосрочные последствия. В этой игре вполне возможны долгое планирование военных операций, захват территорий, а затем ваш брат неожиданно пронзит вас кинжалом, потому что хочет занять трон. В CK3 нет плохих или хороших персонажей: каждый из них так или иначе в чём-то провинился.

Warhammer 40,000: Dawn of War

Довольно классическая стратегия в реальном времени: отстраивай базу, призывай всевозможных бойцов и отправляйся уничтожать противника. Особенностей была парочка. Как очевидно из названия, действие происходит в кровавой вселенной бесконечной войны, для которой придумали на удивление захватывающую сюжетную линию. Она стала основой для дальнейших игр серии, а многие герои запали в душу фанатов Warhammer.

Warhammer 40,000: Dawn of War 2

Тем удивительнее, что с сиквелом создатели решили поэкспериментировать, приблизив его к настольному первоисточнику. От строительства полностью отказались в пользу более тактического геймплея. В сюжетной кампании предстояло обдуманно следить за небольшим отрядом из четырёх героев со своими особенностями, а в мультиплеере всё же давали призывать юнитов в заранее подготовленных бараках.

Dawn of War 2 куда более глубокая и увлекательная игра, однако многих поклонников оригинала такой расклад не устроил. Они хотели классическую стратегию, где врага можно было задавить тысячей юнитов.

Total War

Total War… Total War никогда не меняется. Советовать определённые части несколько бессмысленно, потому что глобально они между собой слабо отличаются, поэтому для входа в серию лучше ориентироваться на любимую эпоху — средневековый Китай, средневековая Европа, феодальная Япония или, может… фэнтези во вселенной Warhammer?

Игры серии представляют собой игры двух жанров. С одной стороны, это глубокая и многогранная глобальная стратегия, где приходится следить буквально за всем. С другой — это битвы огромных армий в реальном времени.

R.U.S.E.

Наверное, самая необычная игра списка — покер, только в виде стратегии в реальном времени. Звучит интригующе, согласен. В R.U.S.E. очень важно уметь обмануть и обхитрить противника. Сделать картонные танки и направить их в сторону врага, а пока тот мобилизирует силы — взять настоящие войска и попробовать зайти с тыла. Вокруг подобных обманок строится вся игра. Обязательно попробуйте, особенно с друзьями — вместе можно придумать сложные и креативные схемы друг против друга. И ведь никто не запрещает создавать тайные союзы.

Command & Conquer: Generals

Серия Command & Conquer насчитывает много отличных игр, но среди них всегда выделялась Generals. Собственно говоря, этим самым генералам здесь уделено особое внимание. Каждая фракция насчитывает несколько полководцев, каждый из которых предпочитает вести бой на своих условиях. Например, главнокомандующий США предпочитает давить оппонента мощными танками, а один из китайских лидеров любит лазерное оружие — и те же самые боевые машины у него снаряжены соответствующе.

