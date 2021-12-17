Косплей: милашки из «Матрицы», «Человека-паука», «Ведьмака» и Overwatch

Середина декабря отметилась как минимум двумя громкими релизами, но не в играх. В кино с разницей в один день вышли боевики «Человек-паук: Нет пути домой» и «Матрица: Воскрешение». Поэтому в нашей сегодняшней подборке косплея будут тематические образы, вдохновлённые лентами. А ещё — прекрасная Трисс из «Ведьмака», Ари из League of Legends и Ангел из Overwatch.

«Матрица»

Виктория Булычева очень любит образ Тринити. У девушки есть несколько сетов с культовой героиней, и один из них она опубликовала за несколько дней до выхода четвёртого фильма. Однако мы решили собрать фотографии и из предыдущих фотосессий косплеера — настолько нам понравилось, как она перевоплотилась в возлюбленную Нео. У красотки получилось вжиться в роль и показать всю суровость и утончённость Тринити.

«Человек-паук»

Очаровательная Алиса будто сошла со страниц комиксов, ведь её трудно отличить от ожившей Мэри Джейн — возлюбленной Питера Паркера. Девушка правильно подготовилась к образу, удачно подобрав причёску. Хотя героиня никогда не носила такой макияж и уж точно не появлялась в настолько коротких шортиках, будем честными — ради такой хотелось бы вернуться домой поскорее.

«Ведьмак»

Уже сегодня состоялся ещё один громкий релиз — второй сезон «Ведьмака» от Netflix! Мы ждали продолжения целых два года, и вот, наконец, Мясник из Блавикена стоит на нашем пороге. Хотелось бы вам оказаться во вселенной The Witcher? Если честно, перспектива очень так себе, однако один факт будет греть вас каждый день — пламенная колдунья Трисс. Шикарная Илона Бугаева воплотила в реальность истинную красоту огненной волшебницы, создав по-настоящему горячий сет. Не ругайтесь за такое количество отсылок к огню.

Overwatch

Конец года уже приближается, самое время попытаться пробудить новогоднее настроение, нарядить ёлку и заготовить подарки. Что поможет создать атмосферу? Правильно, подходящий антураж. С тематикой Рождества и Нового года прекрасно справилась Мария Давыдова, которая провела пикантную фотосессию в костюме Ангела из Overwatch.

League of Legends

Наша любимая Саша Холланд снова с нами! Как мы уже рассказывали, девушке удаётся удерживать единый стиль в своих работах, из-за чего их можно узнать из тысячи. В качестве примера: у неё есть несколько сетов с KDA Ари из League of Legends. Меняются ракурсы, костюмы и даже степень откровенности, однако некая общая деталь есть всегда. Если, разумеется, не учитывать неземную красоту Саши и её талант перевоплощаться в виртуальных персонажей.