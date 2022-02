10 отменённых игр по «Звёздным войнам». Они могли стать хитами (или нет)

Практически сразу после анонса трёх новых игр по «Звёздным войнам» в сеть утекло геймплейное видео отмененной Star Wars 1313. Боба Фетт в качестве протагониста, полное погружение в криминальный мир, взрослый рейтинг, множество слитых материалов – увы, всё это стало жертвой сделки между LucasArts и Disney.

Но это не первая и не последняя отменённая игра по миру далёкой-далёкой галактики. Собрали десять самых интересных игр по «Звёздным войнам», которые так и не вышли.

Project Ragtag от Visceral Games

Последние годы существования Visceral Games больше походили на агонию. Постоянное давление сверху привело к провалу с Dead Space 3, а создание Battlefield Hardline затянулось из-за отсутствия опыта для создания сетевых шутеров. Спасательным кругом должен был стать проект по «Звёздным войнам», чья разработка досталась студии после сделки Disney и Electronic Arts.

Команде передали все наработки отменённой Star Wars 1313 — они, правда, не понадобились, а креативным директором назначили автора серии Uncharted Эми Хенниг. Решили сделать приключенческий боевик с линейными локациями и упором на сюжет вокруг представителей криминального мира. Временной период — оригинальная трилогия. Главной фишкой планировалась возможность менять персонажей по ходу прохождения. Кроме того, студия добавила много «пиратских» механик по типу абордажа судов, перекочевавших прямиком из другой отмененной игры про Карибы.

Однако в октябре 2017 года ЕА закрыла Visceral. Официальной причиной назвали плохие отзывы тестировщиков. Но куда более правдоподобными кажутся версии, что амбициозный тайтл сильно выбился из бюджета. Сама разработка сопровождалась конфликтами, отсутствием единого видения и попытками руководства контролировать каждый аспект. Неудивительно, что издательство решило избавиться от убыточной команды. Все созданные материалы передали другим командам — часть из наработок, например, использовали в Star Wars: Squadrons.

Star Wars: Maul

В 2010 году студии Red Fly и LucasArts начали работу над прототипом нового проекта в сеттинге Star Wars. Авторы желали «оживить» Дарта Мола после проигранной битвы с Оби-Ваном Кеноби и продолжить его историю. Согласно немногочисленным источникам, планировался динамичный экшен с элементами стелса. При этом рогатый забрак хоть и был смертоносен, но сам легко мог погибнуть от пары атак. Также девелоперы хотели внедрить механику страха: Мол мог напугать NPC и напитаться Силой, чтобы открыть дополнительные возможности.

Однако все сюжетные наработки отменил лично Джордж Лукас. Отец «Звёздных войн» предложил сделать напарником главного героя Дарт Талон, что повлекло сдвиг хронологии на 170 лет вперед. Из-за временных нестыковок протагониста хотели заменить на потомка Мола или его клона, который бы столкнулся с Дартом Крайтом и его новым Орденом ситхов. Все стелс-уровни также пришлось вырезать.

Окончательно все работы были заморожены после 2013 года. Официальных причин не звучало, но сами разработчики считают, что Disney не увидела потенциал проекта.

Star Wars: Knights of the Old Republic 3

В своё время KotOR 3 была одной из самых ожидаемых игр по «Звёздным войнам». На продолжение намекал даже финал второй части. По словам Криса Авеллона, события хотели перенести в Неизведанные регионы, куда главный герой отправился за Реваном и столкнулся с настоящей Империей Ситхов.

Ожидалось, что разработкой займётся вторая команда Obsidian, перекинутая сюда после отмены одной MMORPG. На пре-продакшене авторы написали сюжет, проработали дизайн локаций и подготовили значительную часть квестов и персонажей. Однако в дело вмешались финансовые проблемы LucasArts, из-за чего активная разработка так и не началась.

Однако позже Knights of the Old Republic 3 всё же появилась — ей стала сюжетная MMORPG от самой BioWare. Более того, игра всё ещё развивается. У студии есть планы на поддержку как минимум до 2030 года.

Star Wars: The Force Unleashed 3

С самого начала The Force Unleashed создавалась как трилогия, поэтому работы над третьей частью начались сразу после релиза второй. Основной сюжет хотели сосредоточить вокруг непростых отношений Старкиллера и Дарта Вейдера, вынужденных объединиться против императора Палпатина. Верховный ситх по неизвестной причине хотел убить двух предателей и найти нового ученика. Согласно одному из концептов, вторым по важности персонажем планировали сделать Бобу Фетта. Также авторы хотели реализовать кооперативный режим, открытые для исследования локации и две концовки, которые плавно подводили к четвёртому эпизоду.

Однако разработка так и не пошла дальше ранней стадии. Руководству не понравились заложенные в серию идеи, да и авторы сами не понимали, что дальше делать с Галеном Мареком. Проект временно отложили из-за финансовых трудностей студии. Окончательно игру добили сделка с «мышиным домом» и последовавшие массовые увольнения. В конце 2020 года появились слухи о начале разработки третьей части. Однако с той поры новой информации не поступало, потому проект всё ещё, скорее, мертв, чем жив.

Star Wars: Battlefront 3

Над третьей частью Battlefront трудилась студия Free Radical Design (TimeSplitters). Амбиции разработчиков зашкаливали: масштабные сражения, огромные и проработанные локации, одиночная кампания, мультиплеер с возможностью полётов с земли в открытый космос и обратно.

Главным героем была копия Х2, созданная на основе ДНК джедая, а события происходят между «Войнами клонов» и четвёртым эпизодом. По словам причастных, к 2008 году проект уже был на финальной стадии — 90% игры было готово. Тогда же в Сеть слили пачку скриншотов и почти готовую альфа-версию.

Однако студия постоянно не укладывалась в сроки. В какой-то момент издателю это надоело и он прекратил финансирование. Авторы тоже не могли уделять игре всё доступное время, поскольку параллельно работала над шутером Haze. Наработки отошли к команде Rebellion и реализовались в виде Star Wars Battlefront: Elite Squadron.

Star Wars: First Assault

First Assault грозилась стать мощным мультиплеерным шутером от первого лица, который должен переосмыслить идеи оригинальной Battlefront. Однако из-за будущей сделки с «Дисней» Lucas Arts предпочла просто отменить уже почти готовую игру.

В матчах бы участвовало две команды по восемь человек: повстанцы и штурмовики. Локации были камерными, со множеством проходов, что делало перестрелки более быстрыми. Всем персонажам придумали уникальные гаджеты и способности. Также авторы планировали реализовать систему классов и кастомизацию. Бета-версию уже мёртвой игры всё ещё можно найти в Сети.

Star Wars: Imperial Commando

Republic Commando относится к той категории игр, о которых принято вспоминать с теплотой, забыв о недостатках. В тактическом шутере игрок берёт на себя роль не очередного ситха или джедая, а простого клона, одного из миллионов. Тут приходилось обдумывать поведение напарников, выдавать им приказы и максимально эффективно пользоваться окружением.

Работы над продолжением начались ещё за год до релиза оригинала. Можно было выбрать: либо выполнить Приказ 66, либо основать Сопротивление. И всё это в составе уже знакомого отряда «Дельта». Однако плохие продажи Republic Commando быстро поставили крест на интересе LucasArts к сиквелу.

Star Wars: Outpost

Когда-то LucasArts вcерьёз рассчитывала прихватить часть рынка мобильных и браузерных игр. Поэтому она рассчитывала на Star Wars: Outpost, над которой работало сингапурское подразделение. Проект представлял собой изометрическую стратегию в реальном времени, по описанию напоминающую смесь EVE Online и «Весёлой фермы».

Игроки могли строить базы, заключать союзы, прокладывать торговые пути и, конечно же, предавать и воевать друг с другом. На выбор предоставили две фракции: Сопротивление и Империю. Также студия планировала связать между собой First Assault и Outpost, благодаря чему можно было переносить оружие и корабли. Однако за месяц до релиза игру отменили, а команду распустили. Сказались её хардкорность, высокий порог входа и нишевость, что не гарантировало высокой прибыли.

Star Wars Episode VII: Shadows of the Sith

После выхода третьего эпизода Джордж Лукас рассчитывал продолжить историю семейства Скайуокеров в виде игры. Первые работы в этом направлении начались в 2004 году. Сюжет хотели сосредоточить на приключениях Бена Скайуокера, сына Люка и Мары Джейд.

Герой балансировал между светлой и тёмной сторонами, постепенно открывая новые возможности Силы. На место антагониста сватали сына Хана Соло Джейсона, который пал перед Тьмой и стал угрозой галактического масштаба. Однако идею не поддержали, а некоторые интересные находки перекинули в The Force Unleashed. Дальнейшие попытки создать Shadows of the Sith не заходили дальше прототипов.

Star Wars: Jedi Knight 3: Brink of Darkness

В LucasArts планировали финал трилогии Jedi Knight в виде Brink of Darkness. Издатель хотел закончить историю Кайла Катарна, однако после релиза Jedi Academy в компании решили не заниматься продолжением Jedi Knight, и все работы над Brink of Darkness закончились. В Сеть спустя много лет утёк логотип проекта.

Бонус: неизвестная игра про Чубакку

В начале 2000-х из волосатого пилота «Тысячелетнего Сокола» хотели сделать сольную игру. Студия планировала рассказать о знакомстве персонажа с Ханом Соло и о зарождении необычной дружбы. Ради проекта LucasArts отменила космический симулятор Dark Squadron и перекинула разработчиков на него. Однако идея игры про вуки не понравилась Лукасу, что и стало приговором.

За какую игру вам обидно больше всего? Расскажите об этом в комментариях!