Wargaming ушла из России, но игроки в World of Tanks могут не паниковать

Разработчик World of Tanks объявил о решении покинуть Россию и Беларусь. Wargaming передала бразды правления Lesta Studio в Санкт-Петербурге. Но что это за студия и чем она знаменита? Стоит ли игрокам волноваться и забрасывать свои аккаунты, которые они так долго и мучительно развивали в течение многих лет?
Если вы не ознакомились с заявлением WG, то пора сделать это сейчас, чтобы быть в теме.
С 31 марта компания перевела поддержку своих игр-сервисов в России и Беларуси на местное управление студии Lesta Studio, которая больше не является частью Wargaming. Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Скорее, наоборот, мы ожидаем, что понесем существенные убытки в результате этого решения.
Мы завершим оперативный переход со всей должной скоростью, сохраняя при этом полное соблюдение всех законов и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников. В течение переходного периода живые продукты останутся доступными в России и Беларуси и будут управляться новым владельцем. Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске.
Мы будем предоставлять как можно больше выходных пособий и поддержки нашим сотрудникам, пострадавшим от изменений. Несмотря на масштабность этого решения, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся поставлять качественные игры нашим игрокам.
Многие тут же запаниковали, бросаясь громкими фразочками в духе «шеф, всё пропало». На самом деле, для обычных игроков, по сути, ничего не изменится. По крайней мере, в обозримом будущем. Все работающие над игрой люди, скорее всего, просто переберутся из одного офиса в другой. Да, кого-то уволят. Да, кто-то наверняка пострадает. Но игроки этого даже не заметят.
World of Tanks продолжит своё существование, продолжит обновляться. Всё будет так, как было. А может, даже лучше, чем было до этого, кто его знает. Просто у игры появился новый хозяин. Как минимум на бумаге.
Естественно, Виктор Кислый, генеральный директор Wargaming и один из идейных создателей World of Tanks, не стал бы передавать свой бизнес абы кому. Он просто дистанцировался от управления и передал его «дочке» — питерской студии, которая занимается разработкой игр аж с 1991 года.
Виктор Кислый
Wargaming говорит, что Lesta Studio больше не будет связана с их компанией, но вы сами в это верите? Такое ощущение, что это было сказано для отвода глаз, чтобы вопросов к белорусской компании со стороны соответствующих органов было поменьше.
Может, на Кислого надавили. Погрозили пальчиком, сказали приостановить деятельность в России или Беларуси либо запретить российским игрокам заходить в World of Tanks. А без российских игроков существование этой игры, в общем-то, бессмысленно. Надо ли говорить, что русскоговорящие игроки составляют костяк этой игры и приносят ей большие деньги? Очевидно.
Скорее всего, Lesta будет осуществлять только поддержку игры, а глобальными вещами, включая отлаженную годами монетизацию, заниматься не будет. И, вероятнее всего, эта мера носит только временный характер.
В заявлении Wargaming так и сказано: «В течение переходного периода продукты компании будут управляться новым владельцем». Ключевое словосочетание здесь — в течение переходного периода. Это может означать, что Lesta будет следить за тем, чтобы всё банально не разрушилось, пока ситуация на рынке не стабилизируется. Выпускать обновления на российском рынке и формировать акции по указке. А Wargaming в это время будет управлять европейскими серверами из Кипра, где теперь находится штаб-квартира компании.
Этот принцип разделения из-за сложной ситуации в мире и на российском рынке — вынужденная мера. Игра просто передана в управление другой компанией, но фактическим владельцем, я уверен, был, есть и будет Виктор Кислый.
Один из минских офисов Wargaming
А что будет с сотрудниками? Я связался с некоторыми из них. Многие узнали об этой ситуации только в день самого заявления. То есть руководство компании скрыло от них это решение. Естественно, для многих оно стало шокирующим.
Они не знают, что будет дальше. В минских офисах (да, их было аж два в столице Беларуси) работали несколько тысяч человек. И что их ждёт — никто не в курсе. Возможно, ключевые разработчики переедут в Санкт-Петербург. Другие сотрудники осядут на Кипре. Но не стоит исключать, что некоторых просто оставят ни с чем, хотя верить в такое не хочется. Всё-таки фраза «мы будем предоставлять как можно больше выходных пособий и поддержки нашим сотрудникам, пострадавшим от изменений» звучит обнадёживающе.
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