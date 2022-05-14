Косплей: красотки из Genshin Impact, «Ведьмака» и Silent Hill

Наш сегодняшний топ будет несколько необычным: мы приготовили нетривиальные образы из «Ведьмака» и Genshin Impact. На огонёк к нам заглянули невероятные работы по Silent Hill, World of Warcraft и даже по сериалу «Любовь, смерть и роботы».

Silent Hill

Начинаем свой топ с культовой Silent Hill 2 и таинственному пирамидоголовому. В невероятный образ вошла одна из самых популярных косплееров в мире — Джессика Нигри. Её косплей отторгает и притягивает одновременно. Вот уж действительно зловещая красота.

«Любовь, смерть и роботы»

Нечасто в наших подборках можно увидеть персонажей из «Любви, смерти и роботов» от Netflix, но сегодня особый случай. Вера OICHI Андреева представила свою версию лисы-оборотня из 8-го эпизода, которая на родине известна как дух Huli jing. У девушки получился невероятно красивый образ, с которым ей помогла Кира Митенкова.

Genshin Impact

Куда уж нашей подборке без невероятного косплея по «Геншину»? В этот раз к нам заглянула красавица Розария в исполнении Елены Скрябиной. Запечатлела работу Евгения Тарасенко.

«Ведьмак»

Помните банный эпизод в «Дикой Охоте», когда Цири отдыхала после побега от ведьм? Анна Черемисинова тоже его помнит и решила войти в образ усталой ведьмачки. В конце концов, кто из нас не хочет попариться в бане, а затем искупнуться в прохладном озере после тяжёлого дня? Фото: Кристина Борисова.

World of Warcraft

Blizzard до сих пор не назвала дату релиза аддона Dragonflight для World of Warcraft. Маша Шведова решила не унывать и сделала косплей на невероятно красивую эльфийку крови. Помогла ей в этом фотограф Елена Весания.