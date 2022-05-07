Косплей: красотки из Star Wars, Elden Ring, Final Fantasy, God of War и Resident Evil

Врываемся в ваши выходные с новой подборкой косплея по мотивам культовых франшиз. В этот раз мы подготовили сеты по «Звёздным войнам», самому сложному боссу в Elden Ring, главной красотке из ремейка Final Fantasy 7, ведьме из God of War и таинственной «Bitch in a red dress» из Resident Evil 2.

«Звёздные войны»

На днях прошёл ежегодный фанатский праздник «День Звёздных войн», который отмечается 4 мая по всему миру. В честь этого красавица Валерия Химера перевоплотилась в Мару Джейд-Скайуокер. Если вы вдруг пропустили, то это неканоничная жена Люка и мать Бена, а также крайне могущественный боец, когда-то перешедший с тёмной стороны на светлую. Фото: Илья Круглянский.

Elden Ring

Новое произведение FromSoftware продолжает служить источником вдохновения для косплееров. Вот и Анна Александровна (RossoFiore) примерила образ Малении, Клинка Микеллы. Запечатлеть образ девушки, не знающей поражений, помогла Анастасия Литвинова (Nana Lee).

God of War

Фанаты «Бога войны» ждут от Sony новостей по поводу горячо ожидаемой второй части под названием Ragnarok. Проект всё ещё заявлен на 2022 год. Свой образ по игре уже подготовила Анастасия Вин (Manulys ART), изобразив Фрэйю — бывшую жену Одина и мощного противника Кратоса. Фото: Ксения Макарова (makks • tobi / photo).

Final Fantasy 7

В декабре ремейк культовой Final Fantasy 7 посетил и ПК-платформу, а мы решили вспомнить, насколько там прекрасные героини. Например, Тифа Локхарт в исполнении Марии Давыдовой (Lady Melamori), от которой мы уже привыкли получать невероятно красивые и чувственные сеты. Запечатлела всю красоту Александра Станкевич (KeyDou photo).

Resident Evil 2

Все мы помним невероятно жуткий сегмент в ремейкe Resident Evil 2, в которой таинственная Ада Вонг пробирается по очень жутким и страшным местам в стильном красном наряде. Ксана Станкевич его тоже помнит и решила войти в образ немного израненной героини. Не испугался зомби и запечатлел девушку Роман Свирин (HaJI Group).