Пятничный косплей: красотки из Genshin Impact, Mass Effect и Dragon Age

Мы возвращаемся с нашей еженедельной подборкой чувственного косплея. Герои сегодняшнего выпуска известны каждому геймеру: это и красотка из Genshin Impact, и Морриган из Dragon Age, и даже Миранда из Mass Effect.

Genshin Impact

Не так давно мы делали целую подборку с лучшими героинями Genshin Impact, но мы просто не могли пройти мимо столь милого косплея на Кэ Цин в исполнении Astasia Dream. Это, пожалуй, один из самых прекрасных образов, что появлялись на нашем сайте. Запечатлела красоту GREED | PHOTO.

Mass Effect

Косплей на культовую космооперу встречается не так часто, как хотелось бы. Помогает исправить это досадное упущение Катерина Московкина-Палехина в образе красотки Миранды Лоусон. По сюжету героиня создана по геному своего отца и стала воплощением человеческого совершенства. Что ж, похоже на правду, ведь с её реальным образом помогала L U L U.

Отряд самоубийц

Недавно «Бэтмен» Мэтта Ривза вышел в цифровом формате — в нём Тёмный рыцарь противостоял Загадочнику. Warner Bros. уже подтвердила, что фильм получит продолжение. Конечно же, в нём мы хотим увидеть Джокера и его возлюбленную Харли Квинн, образ которой воплотила Юлия Шуенкова (Asami Gate). Да, это та самая версия персонажа из «Отряда самоубийц», но и её мы были бы рады видеть в сиквеле «Бэтмена». Фото: Светлана Богачева.

World of Warcraft

Недавно Blizzard представила новый аддон для WoW под названием Dragonflight. Пользователи наконец смогут летать на драконах! Наташа Кочеткова решила напомнить, что красавицы встречаются и среди эльфов крови. Отметим и напичканную деталями броню, и приятно поставленный свет от Daftezzer photo.

Dragon Age

Давненько в наших подборках не было героинь из культовой Dragon Age. Мы решили вспомнить Морриган — ведьму из Диких земель и одну из самых мощных волшебниц во вселенной игры. Девушка славится в том числе своей красотой, особенно когда за её воплощение берётся Валерия Химера. В создании прекрасного сета участвовала и barabaka.jpg.