Эра NAVI завершается без титула — хотя было близко. Итоги мэйджора по CS:GO

Титул взял тот, кто и должен был. А главной неожиданностью стала молодая команда из России.

Вчера вечером в Стокгольме завершился киберспортивный турнир PGL Major Antwerp 2022. Чемпионат мира по CS:GO принёс несколько ярких сюрпризов на ранних стадиях, но в целом завершился предсказуемо — главный фаворит мэйджора FaZe Clan уверенно выиграл титул, вторыми стали игроки Natus Vincere.

Перед стартом трансферного периода и нового сезона в соревновательном Counter-Strike «Чемпионат» подводит итоги турнира и размышляет о будущем участников турнира в Антверпене.

Фото: HLTV

FaZe — заслуженный чемпион

Пятерка опытного Финна karrigan Андерсена, который выигрывал топ-турниры ещё 15 лет назад в CS 1.6, с самого начала была основным претендентом на чемпионство. Европейская команда лидирует в мировом рейтинге, проиграв лишь шесть матчей за весь 2022 год. В активе FaZe первые места на Intel Extreme Masters в Катовице и ESL Pro League 15. Казалось, третий титул подряд не заставит себя ждать.

Да, безоговорочной победы на мэйджоре не вышло: вспомнить хотя бы провал в игре с ENCE в первый день турнира. Или невероятную битву в полуфинале против молодого ростера Team Spirit, которая в других условиях могла закончиться совершенно иначе. Но в целом FaZe показала чемпионскую игру, и сомнений в этом нет — в умении перевернуть ход встречи и собраться в решающих раундах равных европейскому гранду не нашлось.

Микс огромного опыта и высокого скилла молодых талантов (например, broky) оказался отличной идеей. Впервые на мэйджоре победила команда, все игроки которой изначально говорят на разных языках: оказалось, что при должном уровне никакой барьер не способен остановить интернациональную команду. Каждый из FaZe блистал на этом турнире, и все вместе они — заслуженные чемпионы мира.

Лебединая песня Natus Vincere

«Рождённые побеждать» приехали в Бельгию в роли действующих чемпионов и грезили вторым титулом подряд, что прежде удавалось только Fnatic и Astralis. Однако у болельщиков были сомнения: играющие вместе россияне и украинцы попали под серьёзное давление извне, да и соревновательная форма была далека от той, что «жёлто-чёрные» показывали осенью на PGL Major Stockholm 2021.

Перед началом мэйджора игроки уверяли, что смогли отвлечься от внешних факторов и сосредоточены только на CS:GO. Надо сказать, что, несмотря на скепсис фанатов, это удалось — команда без преувеличения показала свою лучшую игру. Жаль только, что пяти ярких побед подряд оказалось недостаточно, чтобы смутить FaZe Clan в финальной серии турнира. Пятый финал мэйджора для NAVI — и лишь один титул.

А ещё жаль, что прошедший чемпионат может стать последним для такого яркого состава. Киевскому клубу сейчас сложно работать с игроками из России, и в сообществе уже витают слухи о заменах — некоторые украинские фанаты больше не хотят видеть капитана Кирилла Boombl4 Михайлова и Дениса electronic Шарипова в ростере NAVI.

HLTV

Team Spirit чуть не сотворила сенсацию

Специалисты рассматривали молодую российскую команду как одного из аутсайдеров мэйджора, но «драконы» смогли удивить. Выход в основной групповой этап, потом яркие победы над Astralis и FURIA Esports — ещё немного, и Team Spirit могла бы повторить волшебство своих одноклубников из команды по Dota 2.

Жаль, что на пути российской пятёрки оказалась та же FaZe Clan. Шансы победить были в обоих сетах, но опыт karrigan и компании оказался решающим фактором — 13:16 и 23:25 по картам. Впрочем, нельзя сказать, что сказка Spirit закончилась плохо. Молодые игроки получили бесценный опыт и прыгнули выше самой большой головы, а теперь мотивированы расти дальше. Хочется верить, что 18-летний Роберт Patsi Исянов и его чуть более взрослые тиммейты сохранят настрой и форму надолго.

Гранды провалили турнир

А вот именитые западные коллективы провалили турнир. G2 не помог даже молодой россиянин m0NESY — европейская команда показывала хорошую игру лишь урывками и заслуженно пролетела мимо мимо плей-офф, заняв в итоговой таблице 9-11-е место. Ещё хуже выступила Team Vitality с ZywOo и dupreeh: французско-датская команда так и не нашла свою игру на этом мэйджоре.

Российские болельщики CS:GO наверняка разочарованы результатами россиян из Virtus.pro и американского клуба Cloud9 (прежде выступали за Gambit). Две победы в групповом этапе на двоих — явно не то, за чем два наших коллектива приехали в Бельгию. Но если C9 рассматривают турнир как обидную оплошность и мотивированы работать дальше, то VP ждут серьёзные изменения в связи с санкциями в адрес российского клуба и туманным будущим YEKINDAR. По слухам, латвийца ждут в Европе или в NAVI.

Что будет дальше

Времени на отдых у топовых команд по Counter-Strike почти нет. Уже через неделю, 30 мая, в Далласе стартует новый турнир серии Intel Extreme Masters — там должны сыграть NAVI, FaZe, Cloud9, G2 и другие именитые коллективы. Сразу после пройдёт BLAST Premier: Spring Finals 2022 в Лиссабоне, первые матчи которого начнутся 15 июня. Ещё через две недели запланирован крупный турнир от ESL в Кёльне.

При всём этом нужно найти время для изменений. Результатом мэйджора в Бельгии довольны далеко не все — кто-то будет искать точечные усиления отдельных позиций, другие будут работать над обновлённой философией и командным стилем. Что получится в итоге и как изменится сцена CS:GO в новом сезоне, мы узнаем в течение пары месяцев: это должно быть интересно.

Итоги PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO