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Итоги PGL Major Antwerp 2022 — результаты чемпионата мира по CS:GO

Эра NAVI завершается без титула — хотя было близко. Итоги мэйджора по CS:GO
Иван Мику
Итоги PGL Major Antwerp 2022
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Титул взял тот, кто и должен был. А главной неожиданностью стала молодая команда из России.

Вчера вечером в Стокгольме завершился киберспортивный турнир PGL Major Antwerp 2022. Чемпионат мира по CS:GO принёс несколько ярких сюрпризов на ранних стадиях, но в целом завершился предсказуемо — главный фаворит мэйджора FaZe Clan уверенно выиграл титул, вторыми стали игроки Natus Vincere.

Перед стартом трансферного периода и нового сезона в соревновательном Counter-Strike «Чемпионат» подводит итоги турнира и размышляет о будущем участников турнира в Антверпене.

Фото: HLTV

FaZe — заслуженный чемпион

Пятерка опытного Финна karrigan Андерсена, который выигрывал топ-турниры ещё 15 лет назад в CS 1.6, с самого начала была основным претендентом на чемпионство. Европейская команда лидирует в мировом рейтинге, проиграв лишь шесть матчей за весь 2022 год. В активе FaZe первые места на Intel Extreme Masters в Катовице и ESL Pro League 15. Казалось, третий титул подряд не заставит себя ждать.

Да, безоговорочной победы на мэйджоре не вышло: вспомнить хотя бы провал в игре с ENCE в первый день турнира. Или невероятную битву в полуфинале против молодого ростера Team Spirit, которая в других условиях могла закончиться совершенно иначе. Но в целом FaZe показала чемпионскую игру, и сомнений в этом нет — в умении перевернуть ход встречи и собраться в решающих раундах равных европейскому гранду не нашлось.

Микс огромного опыта и высокого скилла молодых талантов (например, broky) оказался отличной идеей. Впервые на мэйджоре победила команда, все игроки которой изначально говорят на разных языках: оказалось, что при должном уровне никакой барьер не способен остановить интернациональную команду. Каждый из FaZe блистал на этом турнире, и все вместе они — заслуженные чемпионы мира.

Лебединая песня Natus Vincere

«Рождённые побеждать» приехали в Бельгию в роли действующих чемпионов и грезили вторым титулом подряд, что прежде удавалось только Fnatic и Astralis. Однако у болельщиков были сомнения: играющие вместе россияне и украинцы попали под серьёзное давление извне, да и соревновательная форма была далека от той, что «жёлто-чёрные» показывали осенью на PGL Major Stockholm 2021.

Перед началом мэйджора игроки уверяли, что смогли отвлечься от внешних факторов и сосредоточены только на CS:GO. Надо сказать, что, несмотря на скепсис фанатов, это удалось — команда без преувеличения показала свою лучшую игру. Жаль только, что пяти ярких побед подряд оказалось недостаточно, чтобы смутить FaZe Clan в финальной серии турнира. Пятый финал мэйджора для NAVI — и лишь один титул.

А ещё жаль, что прошедший чемпионат может стать последним для такого яркого состава. Киевскому клубу сейчас сложно работать с игроками из России, и в сообществе уже витают слухи о заменах — некоторые украинские фанаты больше не хотят видеть капитана Кирилла Boombl4 Михайлова и Дениса electronic Шарипова в ростере NAVI.

HLTV

HLTV

Team Spirit чуть не сотворила сенсацию

Специалисты рассматривали молодую российскую команду как одного из аутсайдеров мэйджора, но «драконы» смогли удивить. Выход в основной групповой этап, потом яркие победы над Astralis и FURIA Esports — ещё немного, и Team Spirit могла бы повторить волшебство своих одноклубников из команды по Dota 2.

Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International! Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International!

Жаль, что на пути российской пятёрки оказалась та же FaZe Clan. Шансы победить были в обоих сетах, но опыт karrigan и компании оказался решающим фактором — 13:16 и 23:25 по картам. Впрочем, нельзя сказать, что сказка Spirit закончилась плохо. Молодые игроки получили бесценный опыт и прыгнули выше самой большой головы, а теперь мотивированы расти дальше. Хочется верить, что 18-летний Роберт Patsi Исянов и его чуть более взрослые тиммейты сохранят настрой и форму надолго.

Гранды провалили турнир

А вот именитые западные коллективы провалили турнир. G2 не помог даже молодой россиянин m0NESY — европейская команда показывала хорошую игру лишь урывками и заслуженно пролетела мимо мимо плей-офф, заняв в итоговой таблице 9-11-е место. Ещё хуже выступила Team Vitality с ZywOo и dupreeh: французско-датская команда так и не нашла свою игру на этом мэйджоре.

Российские болельщики CS:GO наверняка разочарованы результатами россиян из Virtus.pro и американского клуба Cloud9 (прежде выступали за Gambit). Две победы в групповом этапе на двоих — явно не то, за чем два наших коллектива приехали в Бельгию. Но если C9 рассматривают турнир как обидную оплошность и мотивированы работать дальше, то VP ждут серьёзные изменения в связи с санкциями в адрес российского клуба и туманным будущим YEKINDAR. По слухам, латвийца ждут в Европе или в NAVI.

Что будет дальше

Времени на отдых у топовых команд по Counter-Strike почти нет. Уже через неделю, 30 мая, в Далласе стартует новый турнир серии Intel Extreme Masters — там должны сыграть NAVI, FaZe, Cloud9, G2 и другие именитые коллективы. Сразу после пройдёт BLAST Premier: Spring Finals 2022 в Лиссабоне, первые матчи которого начнутся 15 июня. Ещё через две недели запланирован крупный турнир от ESL в Кёльне.

При всём этом нужно найти время для изменений. Результатом мэйджора в Бельгии довольны далеко не все — кто-то будет искать точечные усиления отдельных позиций, другие будут работать над обновлённой философией и командным стилем. Что получится в итоге и как изменится сцена CS:GO в новом сезоне, мы узнаем в течение пары месяцев: это должно быть интересно.

Итоги PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO

  • Победитель: FaZe Clan (Европа) — приз $ 500 тыс.;
  • 2-е место: Natus Vincere (Украина) — $ 150 тыс.;
  • 3-4-е место: Team Spirit (Россия) и ENCE (Европа) — по $ 70 тыс.;
  • 5-8-е место: FURIA (Бразилия), NiP (Швеция), Copenhagen Flames (Дания) и Heroic (Дания) — по $ 35 тыс.;
  • 9-11-е место: G2 (Европа), Vitality (Европа) и Imperial (Бразилия) — по $ 8750;
  • 12-14-е место: Outsiders/Virtus.pro (Россия), Сloud9 (Россия), BIG (Германия) — по $ 8750;
  • 15-16-е место: Bad News Eagles (Косово), Team Liquid (США) — по $ 8750.
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