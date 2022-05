Все главные анонсы Star Wars Celebrations 2022: игры, сериалы, мультики и фильмы

Вот и закончилось Star Wars Celebrations в Анахайме — первое тематическое шоу за три года. Последние пару лет Disney пришлось пропустить событие из-за пандемии коронавируса. Было ли что-то интересное в этом году? В общем-то, да. По-настоящему громких анонсов не было, однако фанатам и без того есть что ожидать.

Продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order

Главным анонсом для геймеров стал ожидаемый показ первого трейлера Star Wars Jedi: Survivor — сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order (2019). Главные герои во главе с Кэлом Кестисом возвращаются спустя пять лет после финала первой части. События развернутся параллельно сериалу про Оби-Вана Кеноби.

Разработчики не раскрывают сюжетные подробности, но обещают сделать игру мрачнее и технологичнее — именно поэтому она не появится на PS4 и Xbox One. Релиз в начале 2023 года на PS5, Xbox Series и ПК.

И новость одной строкой: 8 июня на Nintendo Switch выйдет Star Wars: Knights of the Old Republic 2, причём с вырезанным контентом.

«Мандалорец» и друзья

Настоящими звёздами мероприятия стали Дэйв Филони и Джон Фавро, создатели «Мандалорца». Посетителям выставки показали дебютный трейлер третьего сезона, в котором раскрыли первые детали, но там ничего действительно нового для фанатов.

Мандо действительно планирует отправиться на Мандалор, чтобы получить прощение за нарушение своей клятвы. Бо-Катан при этом всё ещё недовольна, что именно Мандо получил дарксейбер и, похоже, станет чуть ли не антагонистом сезона. Также вернутся доктор Першинг, Пелли Мотто и Карсона Тева.

Премьера третьего сезона состоится в феврале 2023 года, при этом Джон Фавро уже начал работу над четвёртым сезоном.

Постер третьего сезона

Следом за Мандо последует «Асока» за авторством Дэйва Филони. Её съёмки активно идут, однако про что именно будет сериал, мы до сих пор не знаем. При этом уже подтвердили появление главных героев мультсериала «Повстанцы»: Сабин, Геру и дроида Чоппера.

Посетителям выставки также показали короткий тизер сериала, но ничего особенного так и не продемонстрировали. Фанаты же ожидают, что бывший джедай и друзья продолжают поиски Эзры и Трауна из «Повстанцев». На это героиня намекала во втором сезоне «Мандалорца».

Последним крупным сериалом по Star Wars в 2023 году станет новинка Джона Уоттса («Человек-паук» с Томом Холландом) — Star Wars: Skeleton Crew с Джудом Лоу. Сериал вдохновлён «Очень странными делами» и фильмами 80-х вроде «Пришельца». Сюжет крутится вокруг группы подростков, которые потерялись во вселенной.

Хотя в главных ролях дети, сериал снят для взрослой аудитории, отмечает Уоттс.

За все три сериала так или иначе отвечают Филони и Фавро — их события также разворачиваются примерно в одно время.

«Андор» — шоу с традиционной живой съёмкой

До выставки сериал явно не был интересен многим, однако первый трейлер сумел переубедить даже заядлых пессимистов. Шоу выглядит многообещающе. События развернутся незадолго до того, что мы видели в фильме «Изгой-Один», а главным героем выступит Кассиан Андор.

Всего ожидаются два сезона по 12 серий: финал сериала аккуратно подведёт к событиям «Изгоя-Один».

Что интересно, «Андор» снимали традиционным способом — на природе и с декорациями. Для сериалов по Star Wars это большое изменение, поскольку до этого съёмки проходили с использованием технологии LED-экранов (так же снимали и «Бэтмена», например).

Однако для «Андора» команда вернулась к формату в духе «Изгой-Один».

Мультсериалы

Осенью выйдут «Звёздные войны: Рассказы о джедаях» — антология про джедаев периода приквелов. Уже подтвердили появление Графа Дуку, Мейса Винду, Квай-Гона (его озвучит Лиам Нисон) и Асоки. Каждый отдельный эпизод расскажет про одного героя.

За шоу отвечает Дейв Филони.

Молодой Дуку до перехода на тёмную сторону

Ещё осенью ожидаем второй сезон «Бракованной партии» — сериала про клонов отряда 99, которые не выполнили приказ 66. В новых эпизодах появятся знакомые персонажи, включая самого Палпатина.

В начале 2023 года выйдет второй сезон Star Wars Visions. Это аниме-антология в духе сериала «Любовь. Смерть. Роботы».

Весной 2023 года появится первый проект по «Звёздным войнам» в период Великой Республики (High Republic). Он называется «Приключения молодых джедаев» (Young Jedi Adventures).

Ничего особо не рассказали, но его посвятят юнлингам.

Великая Республика — новая эпоха Star Wars , которая уже несколько лет развивается книгами и комиксами. События разворачиваются примерно за 200 лет до «Скрытой угрозы». Также по ней выйдет игра Star Wars Eclipse от студии Quantic Dream (Detroit: Become Human и Heavy Rain).

Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен из «Оби-Вана Кеноби» разорвали зал

Сериал об Оби-Ване стартовал параллельно выставке, поэтому ничего интересного именно о шоу мы не узнали, однако Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен получили всю фанатскую любовь: провели множество интервью, фотосессий и тому подобного.

Оба актёра показали себя настоящими гиками и фанатами вселенной, не раз рассказав о любимых моментах фильмов и мультсериалов (перед возвращением к роли Кристенсен впервые посмотрел мультсериалы «Войны клонов» и «Повстанцы»).

А больше всего вся Star Wars Celebration запомнится фанатам фразой Кристенсена перед премьерой «Оби-Вана».

На мероприятии снова появились фильмы по Star Wars

А вот с фильмами у «Звёздных войн» пока всё грустно — после девятого эпизода и начала пандемии Disney не торопится возвращать Star Wars в кинотеатры. Однако на Star Wars Celebrations появился свет в конце тоннеля.

В конце 2023 года должен выйти фильм по Star Wars от Тайки Вайтити, создателя третьего и четвёртого «Тора».

Однако никаких подробностей о нём так и не раскрыли. Что с другими фильмами — открытый вопрос. Трилогию режиссёра «Последних джедаев» Райана Джонсона пока отодвинули, поскольку он занят второй и третьей частями детектива «Достать ножи» для Netflix.

Также Lucasfilm подтвердила, что события всех ближайших фильмов будут разворачиваться в эпоху сиквелов — то есть во времена седьмого, восьмого и девятого эпизодов.

Другие бренды Lucasfilm

Несмотря на название, Star Wars Celebrations стало домом для двух анонсов за пределами культовой вселенной.

Во-первых, показали первый кадр «Индианы Джонса 5» и подтвердили, что музыку вновь напишет 90-летний Джон Уильямс. Премьера 30 июня 2023 года.

Во-вторых, фильм «Виллоу» (1988) получит продолжение — события сиквела развернутся спустя 20 лет после первой части, и Уорик Дэвис вернётся к роли дварфа.