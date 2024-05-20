Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор «Клиники» и «Теда Лассо» готовит новый сериал со Стивом Кареллом

Автор «Клиники» и «Теда Лассо» готовит новый сериал со Стивом Кареллом
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает издание Variety, холдинг HBO скоро выпустит новый сериал от Билла Лоуренса, создателя культовой «Клиники» и недавнего хита «Тед Лассо». В первый сезон войдёт 10 эпизодов длительностью 30 минут.

Новый комедийный сериал Билла Лоуренса расскажет о писателе, пытающемся наладить отношения со своей дочерью. События шоу развернутся в том числе в кампусе неназванного колледжа, а главную роль в проекте исполнит Стив Карелл, звезда «Офиса», «Утреннего шоу» и других комедийных проектов.

У нового сериала пока нет официального названия, полного каста и даты старта производства. Судя по всему, выход шоу состоится не раньше 2025 года. Помимо грядущего проекта, Билл Лоуренс также занимается вторым сезоном «Терапии» с Харрисоном Фордом для сервиса Apple TV+.

Материалы по теме
Сериал «Тед Лассо» закончился: это одно из лучших шоу за последние годы
Сериал «Тед Лассо» закончился: это одно из лучших шоу за последние годы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android