«Я тот, кем ты меня сделал». Обзор третьей серии «Оби-Вана Кеноби»

Кратко. Создатели продолжают так медленно развивать историю, что в третьем эпизоде всё выглядит как топтание на месте. За исключением пары отличных сцен серия скорее разочаровывает. Будем надеяться, что оставшиеся три эпизода имеют что-то интересное в запасе.

Обсуждать серию без спойлеров не имеет никакого смысла, поэтому дальше мы будем рассказывать и про события нового эпизода.

Третью серию «Оби-Вана Кеноби» мы определённо ждали, поскольку именно там должен полноценно появиться Дарт Вейдер. На это активно намекали в конце прошлой серии

Эпизод начинается красиво: мы наблюдаем за «сборкой» Энакина, параллельно видя Оби-Вана после откровения о том, что его падаван и близкий друг на самом деле остался жив. Затем нам зачем-то показывают разговор Вейдера с Ревой, благодаря чему мы впервые видим ситха в полном одеянии.

Иии… до конца эпизода мы его больше не увидим.

В целом это можно сказать о всей серии: до полноценного появления Вейдера история топчется на месте. Оби-Ван несколько раз срывается на Лею, поскольку она видит мир куда позитивнее, чем он. При этом у самого джедая усиливается посттравматическое стрессовое расстройство. Он уже видит призраков прошлого.

Приятными моментами можно назвать разве что небольшой диалог о матери Леи и детстве самого Оби-Вана, а также упоминание Квинлан Воса из «Войны клонов».

Оби-Ван видит Энакина

А затем уже на сцене полноценно появляется Дарт Вейдер — и он, конечно же, забирает всё внимание на себя. Это действительно жестокий и бескомпромиссный ситх, который легко убивает мирное население в попытках выманить нужную цель. Немногочисленные сцены с ним удивляют своей жестокостью.

Люди в слезах сидят в надежде, что Вейдер просто пройдёт мимо них и не тронет. А тот, кто ослушался, уже через секунду умрёт — ситх просто поведёт пальцем и сломает шею.

Эпизод в деревне с попыткой вычислить Оби-Вана получился сильным. Однако далее последовала драка между бывшими друзьями — и вот это уже больше походило на какую-то клоунаду. Понятно, что создатели ходят показать желание главного героя избежать прямого боя с Вейдером, но выглядит это скорее как эпизод из комедии. Не хватает только песни в духе «Шоу Бенни Хилла».

И вот так во многом: ты осознаешь, что хотели показать создатели сериала, но почему-то они это делают зачастую очень аляповато. В итоге за идею оценка «5», за реализацию — «3-». Это обо всей серии в целом.

Само сражение на мечах тоже получилось неказистым — причём сложно понять, это была такая задумка или всё же нет. Но в целом наблюдать за боем не так интересно. А вот последовавшая сцена, когда Вейдер обжигал тело Оби-Вана, таким образом начиная мстить за свои увечья, — отличная.

— Во что ты превратился?

— Я тот, кем ты меня сделал.

Однако в целом серия получилась пустой. Бóльшую часть эпизода не происходит ничего интересного, а на лучшие сцены уходит куда меньше времени, чем хотелось бы. Впереди ещё половина сезона — будем надеяться, что там впечатления всё же станут более позитивными.

Впечатления о серии одной картинкой

А что там с Ревой, которая бесила практически всех две прошлые серии? Да ничего: её почти нет в серии. Она появляется изредка и ведёт себя хотя бы адекватнее. Но она всё так же неинтересна зрителю.