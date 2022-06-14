5 лучших ПТ-САУ 9-го уровня в World of Tanks

Все машины на этом уровне хороши и сбалансированы, но один «сладкий танчик» вне конкуренции.

Невозможно играть на «десятках», особенно в праздничные и выходные дни? Надоело страдать, а восьмые уровни уже так не вставляют, как раньше? Ваше лекарство — девятые уровни.

Звучит как реклама, но вряд ли с этими словами можно поспорить. Девятые уровни кидает комфортно, но ведь ещё надо знать танки, на которых можно реализовывать этот комфорт. На очереди лучшие ПТ-САУ девятого уровня для настрела урона и удовольствия.

Это лишь наше субъективное мнение, с которым вы вправе как согласиться, так и нет.

Waffenträger auf Pz. IV

Кустовой критосборник, но с лазерной пушкой.

Немецкая ПТ-САУ с тяжёло выговариваемым названием, которую в среде танкистов прозвали просто и лаконично «вафля», стала ярким представителем снайперов из кустов. Брони нет, арта почти ваншотит, а если не убивает сразу, то критует по несколько модулей и членов экипажа, да и фугасы танк любит принимать в себя. Но что касается стрельбы — «вафле» мало равных.

На выбор есть две пушки. Первое орудие — 128-миллиметровое. Урон — 560. Бронепробитие 276 мм, на голде — 352. Не пушка, а песня! Перезаряжается быстро, сводится хорошо, да и попадает точно. Второе — 152-миллиметровое. Калибр больше и урон больше — 750. На этом плюсы заканчиваются, так как на альтернативной пушке и перезарядка дольше, и сведение с точностью хуже.

Максималка — 38 км/ч. Не впечатляет конечно, но и не огорчает. Обычный показатель, с которым можно жить. А вот на месте «вафля» вертится бодро. Закрутить ЛТ вас вряд ли сможет, тем более что башня вращается на 360 градусов. Но лучше всё-таки ЛТ не подпускать к себе — хорошие показатели маскировки позволяют настреливать урон из инвиза. Для этого «вафля» и нужна.

Jagdtiger

Неповоротливый сарай с лучшим орудием на уровне.

Когда в игре не было 10-х уровней, Jagdtiger уже был. На девятом уровне. Это было прекрасное время без голды с небольшим количеством наций и танков. Но, как известно, время не щадит никого, даже в игре. Со временем «Яга» стала неактуальной, про неё все забыли, пока разработчики не решили поднять её из могилы при помощи воскрешающих и чудодейственных обновлений.

Если кто не знал, то на Jagdtiger и Waffenträger auf Pz. IV стоит одинаковое орудие. Только перезаряжается на «Яге» оно даже быстрее — почти 3000 единиц урона в минуту против 2600 у «вафлипазика». И это ещё не на полном фарше.

Нет проблем ни с точностью, ни со скоростью сведения, ни с углами вертикальной наводки, ни с пробитием. При альфе в 560 пробитие составляет 276 мм на базовых снарядах и 352 мм на голдовых. Но есть проблемы с динамикой, скоростью и габаритами. Танк жутко долго поворачивается на месте и набирает свою и так небольшую максимальную скорость (38 км/ч) очень неохотно. В общем, без полевой модернизации точно не обойтись.

Объект 263

Лучшая ПТ для штурма на своём уровне.

Младший брат ОМОНа, то есть Объекта 268/4, раньше был за старшего. Но в какой-то момент он перестал быть любимчиком разработчиков, и они его взяли да перекинули на уровень пониже. А на 10-м появилась лютая имба, которая кошмарит рандом до сих пор. Тот самый Объект 268/4.

Принцип игры на этих ПТ похож. Они обе хороши при агрессивной игре. Объект 263, как и его брат, хорошо бронирован. Не настолько круто, конечно, но удар неопытного игрока сдержать сможет. Верхний бронелист и рубки не пробить даже голдой. А вот маска и нижний бронелист пробиваются без проблем.

С динамикой и скоростью проблем нет. Бронепробитие орудия кайфовое — 270 мм на базовых снарядах. Урон — приличный: 550 при перезарядке в 12 секунд на боевом братстве, доп. пайке и досылателе. Сводится достаточно быстро, а вот точность оставляет желать лучшего. А это значит что? Что играть нужно агрессивно: ездить со своими тяжами и даже где-то быть за них.

Т30

ПТ-САУ с характерными характеристиками тяжёлого танка.

Когда-то Т30 был тяжёлым танком 10-го уровня. Да, это было давно. Многие наверное уже и не помнят этого. Но, в общем, был и был. Позже разработчики просто перенесли танк из ветки тяжёлых в ПТ-САУ, при этом понизив машине уровень — Т30 стал уже не «десяткой», а «девяткой».

Все присущие особенности тяжёлым танкам США остались нетронутыми. Тут и полноценная башня с вращением на 360 градусов, и такой же корпус, как и у американского тяжёлого танка Т34, и подвижность от тяжёлого танка. Пожалуй, единственное, что роднит Т30 с классом противотанковых установок — это большая альфа. С выстрела на топовой пушке мы наносим 750 урона.

Стоять в кустах на Т30 нельзя и не приветствуется. Это танк поддержки, который способен себя реализовать только на первой линии. У вас есть крепкая башня, большая альфа, уязвимый корпус и отличные углы, которые позволяют отыгрывать от башни, прикрывая свой слабый и картонный корпус.

Tortoise

Король ПТ-САУ на девятом уровне. А что, есть сомнения?

Любите торт? Нет? Пора полюбить! Ведь Tortoise (он же «торт и «черепаха» в простонародье) — это просто монстр. Возможно, лучшая ПТ-САУ на девятом уровне. Но как этот бронированный британский монстр оказался здесь? Ведь едет он слабо и светится как новогодняя ёлка. В общем, в кустиках не посидишь, на базе не постоишь. А стоять и не нужно — это штурмовая ПТ, способная сдержать натиск превосходящего по силе противника.

При такой огневой мощи про медлительность со временем забываешь. Придётся получше выбирать позиции, ведь менять фланги быстро не получится. Но если заняли позицию, то не кипишуйте. Пушка позволяет сохранять спокойствие.

У вас есть крутая броня с уязвимой зоной в лобовой проекции в виде командирской башенки, в которую ещё нужно попасть. И есть точная, пробивная и очень скорострельная пушка. Ставим турбонагнетатель и несёмся вливать свой могучий урон в минуту на уровне 4000 единиц на полной раскачке, как бы это саркастично ни звучало. Главное, чтобы нашёлся тот, кто прикроет вам тыл.