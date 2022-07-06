Их обожают и ненавидят: лучшие игроки в World of Tanks

А ведь есть ещё и неизвестные герои, которые не стримят и нигде не светятся.

В каждой популярной онлайн-игре есть свои герои — те самые статисты, для которых видеоигры не просто увлечение, а ещё и источник заработка. Обычно такие игроки имеют раскрученные каналы и многомиллионную армию фанатов. В этой заметке поговорим о 10 самых крутых игроках в World of Tanks, для которых набивать много урона в бою — не проблема, а обыденность.

Sh0tnik

Настоящее имя и фамилия: Никита Пахомов

Сколько лет: 26

Где проживает: Россия, Химки

Количество сыгранных боёв: 59 900

Винрейт: 70,62%

Общий рейтинг на аккаунте: 14 452

Фото: Соцсети Никиты Пахомова

Бывший киберспортсмен, выступавший за довольно успешные коллективы NSS и Unique, когда киберспорт в World of Tanks был жив и регулярно проводились турниры. После закрытия киберспортивного направления Шотник, как и многие другие про-игроки, стал развивать свой канал на YouTube. Сейчас на YouTube-канал игрока подписано почти 400 тысяч человек.

Никита стримит почти каждый день, демонстрируя высокий скилл и показывая невероятные результаты даже на самой ужасной технике. Это тот человек, который никого в этой игре не боится. Стоит отдельно отметить его выдержку и умение вести себя в эфире. Вы редко услышите от него мат или оскорбления, зато шуток и песен — хоть отбавляй. Главное – не путаться у него под ногами.

C1yMba

Имя и фамилия: Валерий Иванов

Сколько лет: 20

Где проживает: Россия, Москва

Количество сыгранных боёв: 54 563

Винрейт: 64,72%

Общий рейтинг на аккаунте: 12 382

Фото: Соцсети Валерия Иванова

У этого молодого человека всего 60 тысяч подписчиков на YouTube, но и обрёл популярность в танковой среде он сравнительно недавно. Ещё в начале прошлого года о нём мало кто знал, пока Валера не начал демонстрировать сумасшедшие результаты и не завёл свой канал на YouTube.

Когда игроки потеют в сложных ситуациях, то обычно сидят с красным напряжённым лицом и от повышенного давления и сахара в крови не могут и слова связать. Клумба же привык реагировать на любую трудность эмоционально и по-ребячески, сидя при этом, как какой-нибудь аристократ, в рубашке с бабочкой. Не всем это нравится, но не в этом суть. Валера в свои 20 лет взял 100-процентные отметки на многих танках, а это, как ни крути, круто.

Stanlox

Имя и фамилия: Павел Поляков

Сколько лет: —

Где проживает: —

Количество сыгранных боёв: 32 357

Винрейт: 70,39%

Общий рейтинг на аккаунте: 13 282

Фото: pulse.mail.ru

Этот топ просто не мог обойтись без этого человека. Набивать рекордное количество урона — это про него. Выходить из нереально трудных ситуаций с гордо поднятой головой — это тоже про него. Судя по стримам, Павел — это что-то среднее между спокойствием и эмоциональностью. Он бывает как сдержанным, так и взрывным. Но чаще всего взрывным, учитывая, что он несколько раз уходил из игры, а потом всё равно возвращался в танки.

Учился играть по стримам Джова, Люцика и Страйка, но превзошёл их по всем показателям. Stanlox стабильно держится в топ-3 на российском кластере. Часто занимает первое место, а сейчас обосновался на второй строчке лучших игроков. Если вы думали, что это все его достижения, то нет. В конце 2021 года Stanlox установил мировой рекорд в World of Tanks, набив почти 15 000 урона.

NIDIN

Имя и фамилия: Владислав Фёдоров

Сколько лет: 25

Где проживает: Россия, Геленджик

Количество сыгранных боёв: 39 272

Винрейт: 72,16%

Общий рейтинг на аккаунте: 13 862

Фото: Соцсети Владислава Фёдорова

Некоторые считают, что NIDIN и Шотник — братья. Они и внешне похожи, и почти того же возраста, а их общение можно назвать близким. Они часто стримят вдвоём и никогда друг о друге не отзываются в плохом тоне. Но они не братья, а хорошие друзья. Оба играют круто и ведут себя в сообществе и на стримах культурно и без агрессии. Скандала с их участием я даже и не вспомню.

NIDIN стабильно входит в топ-3 лучших игроков российского кластера, а его стримы носят больше не развлекательный характер, а познавательный. Да, вы вряд ли от него услышите много забавных фраз. Но разве хороший игрок должен быть клоуном? Так вот, NIDIN — это серьёзный молодой человек с богатым бэкграундом. Так сказать, ходячая танковая энциклопедия.

Straik

Имя и фамилия: Олег Романенков

Сколько лет: 31

Где проживает: Россия, Смоленск

Количество сыгранных боёв: 68 791

Винрейт: 72,19%

Общий рейтинг на аккаунте: 12 912

Фото: Соцсети Олега Романенкова

А вот и представитель старой школы. Возможно, один из самых старых скилловиков, который начинал тащить в World of Tanks, когда некоторые представители из этого списка ещё не знали о существовании этой игры. Прошло уже 12 лет, только вдумайтесь! Он выиграл с NAVI всё, что только можно, после чего просто ушёл на свой YouTube-канал, где стримит до сих пор.

Минимум юмора, максимум серьёзности и тактического мышления — Страйк немногословен, но умён и опытен. На его трансляции приходят за опытом, а не за развлечением. Во время напряжённых моментов он сосредоточен, но в перерыве готов поддержать любой диалог и даже пофилософствовать.

Олег не выпускал свежих видео на своём канале с февраля 2022 года. Куда он пропал и что с ним случилось? Да ничего не случилось. Просто, по словам его подруги TRISS, Страйк не хочет заходить в World of Tanks. За столько лет он просто устал от этой игры, но был вынужден выпускать ролики по ней, так как хотел построить дом. Видимо, дом он достроил, раз игра стала ему не нужна. Только странно, что он не уведомил об этом своих подписчиков.

Iiquidator

Имя и фамилия: Александр Студзинский

Сколько лет: 22

Где проживает: Россия, Нижние Лютики

Количество сыгранных боёв: 58 668

Винрейт: 68,22%

Общий рейтинг на аккаунте: 13 398

Фото: Соцсети Александра Студзинского

Много мата, но и много скилла. Много позитива и забавных моментов. С Ликвидатором как минимум не скучно. Не Корбен конечно, но очень похоже. Как-то смешно обозвать соперника или кинуть камень в огород разработчиков этот парень не прочь. Как говорится, умеет и постоянно практикует.

Да, на его канал подписано не так много человек, если сравнивать с другими популярными блогерами. Чуть более 100 тысяч — это всё-таки небольшие цифры для такой яркой и запоминающейся личности. Но и настоящую популярность игрок приобрёл лишь недавно, когда начал побеждать на различных турнирах и закрепился в топе российского кластера.

WoIfHeart

Имя и фамилия: Александр Борисов

Сколько лет: 23 года

Где проживает: Россия, Тверь

Количество сыгранных боёв: 20 101

Винрейт: 70,63%

Общий рейтинг на аккаунте: 12 792

Тем статистам, которые начинали играть в World of Tanks после закрытия киберспорта, было сложнее пробиться наверх из-за отсутствия начальной аудитории. Ведь их никто, по сути, не знал: кто-то начинал с любительских турниров, а WoIfHeart (нынешний топ-1 в игре) сначала прокачивал аккаунты богатым дяденькам и зарабатывал на этом от 10 до 50 тысяч рублей ежемесячно.

Имеется за ним и небольшой (а небольшой, ли?) грешок: помимо прокачки чужих аккаунтов, парень попался на подставных боях. На одном из турниров он запустил несколько аккаунтов с одного ПК одновременно, чтобы настрелять больше урона. Свой поступок игрок объяснил тем, что сильно нуждался в деньгах. Интересно, что его за это даже не забанили. Игрок спокойно завёл свой канал на YouTube и теперь возглавляет список лучших игроков на российском сервере. А честно ли набита эта стата — тема для отдельного рассуждения.

The Anatolich

Имя и фамилия: Анатолий Бараков

Сколько лет: 24 года

Где проживает: Россия

Количество сыгранных боёв: 32 916

Винрейт: 69,68%

Общий рейтинг на аккаунте: 12 655

Фото: Соцсети Анатолия Баракова

Более универсального игрока, чем The Anatolich, и не найдёшь. Он способен отыгрывать эффективно как в соло, так и во взводе. Он может как командовать, так и играть агрессивно. И да, он отлично проявляет себя на любой технике. Чем не один из сильнейших игроков, да ещё и с такой убойной статистикой?

В свои 24 Толя успел завоевать все трофеи. Стал капитаном одного из сильнейших коллективов и продолжил обучать людей после ухода из киберспорта. Он не только отличный игрок, но и хорошо воспитанный парень. Спокойствие и ещё раз спокойствие — это его основной девиз.

Wilf_

Имя и фамилия: Владимир Макаренко

Сколько лет: 24 года

Где проживает: Россия, Краснодар

Количество сыгранных боёв: 16 817

Винрейт: 69,73%

Общий рейтинг на аккаунте: 12 448

Фото: Соцсети Владимира Макаренко

В послужном списке Владимира большое количество трофеев в самых разных соревновательных форматах. Он был одинаково хорош как в формате 7х7, так и в абсолютном формате 15х15. Начинал играть в World of Tanks ещё в 12-летнем возрасте, когда танки только-только вышли из закрытого бета-теста.

Размахивать руками, орать и материться — это не про него. Wilf, как и The Anatolich, довольно спокойный и уверенный в себе парень, который вместо пустой бомбёжки любит тактически рассуждать и мыслить на поле боя. Всё-таки богатое киберспортивное прошлое даёт о себе знать.

BEOWULF422

Имя и фамилия: Иван Яворский

Сколько лет: 25

Где проживает: Россия, Ростов-на-Дону

Количество сыгранных боёв: 67 538

Винрейт: 67,40%

Общий рейтинг на аккаунте: 12 847

Фото: Соцсети Ивана Яворского

Биба (как его ещё называют друзья, зрители и знакомые) — один из самых опытных игроков, которого уже можно назвать старичком. В свои 25 он является многократным участником различных турниров и гранд-финалов в составе NSS и Rush. А сейчас игрок ведёт свой канал на YouTube, на который подписано 100 тысяч. В общем, типичная история для этого списка лучших из лучших.

Если спросить любого стримера, какие игроки достойны попадания в топ лучших, то я уверен, что имя Беовульфа будет присутствовать в этом списке. Правда, игрок очень хорош, особенно в индивидуальном плане. Он способен затащить самые сливные бои, на которые другие махнули бы рукой. Наверное, именно поэтому его приглашают на все крутые турниры и хотят видеть в любой команде. Кто ещё может так органично вписаться в любой стиль игры.

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В World of Tanks хватает сильных игроков, и перечислить их всех в рамках одной статьи невозможно. Некоторые просто не хотят светиться и успешно выступают на турнирах. Другие начинают посвящать игре не так много времени и переключаются на что-то иное. Надо понимать, что игровой «Олимп» — это временное явление, которое со временем начинает раздражать и не приносить удовольствия. И, как и в жизни, всё в игре меняется и всё проходит.