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Лучшие игры августа 2022 года: «Человек-паук», Saints Row, Rumbleverse, Two Point Campus и другие

Какие игры выйдут в августе 2022 года
Филипп Стёпин
Главные игры августа 2022 года
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Громких премьер почти нет, но действительно интересных новинок хватает.

Остался последний месяц лета, а вместе с этим и игровая индустрия возвращается с отдыха — хоть в августе не ожидается каких-то по-настоящему громких блокбастеров, но поиграть уж точно будет во что. Более того, ещё пройдут и две большие выставки — так что новостей ожидается тоже немало.

Two Point Campus

Дата выхода: 9 августа
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch
Жанр: симулятор управления универом
Разработчик: Two Point Studios
Издатель: SEGA
Релиз в России: официально — нет.

После симулятора госпиталя Two Point Hospital разработчики решили пойти в масштаб — теперь игроку во вселенной Ту-Пойнт придётся заниматься обустройством собственного университета. Это по-настоящему глубокая и одновременно простая игра, которой может наслаждаться каждый.

А ещё тут отличный юмор!

Rumbleverse

Дата выхода: 11 августа
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One
Жанр: королевская битва
Разработчик: Iron Galaxy
Издатель: Epic Games
Релиз в России: да.

Epic Games продолжает расширяться в сетевые блокбастеры: у компании уже есть Fortnite, Fall Guys и Rocket League, а 11 августа к списку добавится Rumbleverse.

Если совсем просто — это королевская битва на 40 игроков, где предстоит сражаться врукопашку. Сами разработчики называют своё творение «Броулер-рояль», то есть чем-то вроде «королевской драки». Из отличительных особенностей тут ещё акробатика.

Cult of the Lamb

Дата выхода: 11 августа
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch
Жанр: приключение
Разработчик: Massive Monster
Издатель: Devolver Digital
Релиз в России: да.

Cult of the Lamb, как и практически любая другая игра Devolver Digital, сначала звучит скорее как шутка. Вам достаётся роль ягнёнка, которого от жуткой гибели спасает незнакомец. Теперь малыш должен вернуть долг, создав полноценный культ и найдя верных последователей.

Предстоит проводить тёмные ритуалы, ходить в походы, нести своё слово в массы и стать единственным культом в округе. Понять суть игры довольно сложно, но в Steam уже доступна демоверсия — как раз можно попробовать.

«Человек-паук» на ПК

Дата выхода: 12 августа
Платформы: ПК
Жанр: экшен-приключение
Разработчик: Insomniac и Nixxes
Издатель: Sony
Релиз в России: нет.

Уже культовая игра про Человека-паука стала главным хитом PlayStation, но в преддверии сиквела Sony решила познакомить и владельцев ПК с экшеном. Осенью на ПК ещё портируют «Человека-паука: Майлз Моралес».

Оригинал полюбился игрокам по множеству причин: превосходное перемещение по городу на паутине, отличный сюжет в духе лучших историй про супергероя, превосходная боевая система и так далее. «Человек-паук» стал для супергероя тем, чем в своё время стала Batman: Arkham. Это превосходная супергеройская игра, которая мало кого оставит равнодушным.

За версию для ПК отвечает студия Nixxes. Она известна многим по множеству портов: Shadow of the Tomb Raider (ПК), Deus Ex: Mankind Divided (ПК), Rise of the Tomb Raider (ПК, PS4), Tomb Raider (ПК, PS3, PS4), Thief (ПК) и другим. Вдобавок она помогала Guerrilla Games с исправлением ПК-версии Horizon: Zero Dawn. Никаких сомнений в качестве «Человека-паука» на ПК у нас нет уже сейчас.

Rollerdrome

Дата выхода: 16 августа
Платформы: ПК, PS5, PS4
Жанр: экшен-платформер
Разработчик: Roll7
Издатель: Private Division
Релиз в России: нет.

Вряд ли кто-то ожидал увидеть подобную Rollerdrome игру: главный герой на роликах, аки Тони Хоук, рассекает по уровням с трюками разных уровней сложностей и уничтожает врагов в фирменном замедлении Макса Пейна. Прибавьте к этому необычный визуальный стиль.

Rollerdrome анонсировали совсем недавно, и мы до сих пор мало знаем об игре, но уже после первого трейлера хочется побыстрее попробовать её. Подобных творений в индустрии совсем мало. Будем надеяться, что у создателей OlliOlli всё получится.

Saints Row

Дата выхода: 22 августа
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One
Жанр: комедийный боевик в открытом мире
Разработчик: Volition
Издатель: Deep Silver
Релиз в России: нет.

После неудачной попытки сделать героический экшен Agents of Mayhem, который, кажется, пропустили абсолютно все — даже поклонники Saints Row, в Volition решили не экспериментировать и вернуться к своей главной серии. Новая Saints Row отказывается от совсем безумного юмора из третьей и четвёртой частей, но в остальном она полностью верна традициям серии.

Перед нами перезапуск серии в полностью новом регионе, который явно вдохновлён Лос-Анджелесом, с полностью новым набором персонажей. Главный герой вновь «босс», а задача только что сформированной банды Святых — захватить весь контроль над городом.

Несмотря на отказ от совсем уж безумия последних частей, с геймплейной точки зрения абсолютно ничего, на первый взгляд, не поменялось. По факту нас ждёт Saints Row, которая больше всего напоминает смесь второй и третьей частей.

Destroy All Humans! 2: Reprobed

Дата выхода: 30 августа
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One
Жанр: сатирический боевик в открытом мире
Разработчик: Black Forest Games
Издатель: THQ Nordic
Релиз в России: да.

Reprobed — это ремейк уже второй части Destroy All Humans!.. Суть серии предельно проста: игрок в роли инопланетянина сражается с мировыми службами безопасности. Тут и ФБР, и КГБ, и Ми-6. Все они преследуют свои интересы и представляют даже бóльшую угрозу для человечества, нежели главный герой.

Мы уже успели сыграть в ремейк и поделились своими впечатлениями в отдельном материале.

КГБ против пришельца. Поиграли в ремейк Destroy All Humans! 2 КГБ против пришельца. Поиграли в ремейк Destroy All Humans! 2

Что ещё?

Ещё в августе пройдут аж две важные игровые выставки. Сначала прогремит QuakeCon (18-20 августа), выставка игр id Software и Bethesda. Там могут рассказать что-нибудь новенькое про Starfield и, например, анонсировать новую Quake — про неё слухов уже хватает.

Сразу же после случится gamescom (24-28 августа). Там может случиться сколько угодно громких анонсов и неожиданных показов, так что пока даже загадывать не будем. За обоими мероприятиями будем активно следить.

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Теги Чемп.Play Игры Человек-паук •••

Заглавное фото: Sony

Источник: «Чемпионат»

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