КГБ против пришельца. Поиграли в ремейк Destroy All Humans! 2

Это повтор оригинала — это и хорошо, и плохо.

Через три месяца, 30 августа, выйдет Destroy All Humans! 2 — Reprobed — это ремейк уже старенького сатирического экшена про противостояние пришельца Крипто и КГБ. И «russkies» здесь показаны максимально комедийно — в общем-то, как и все остальные.

Мы провели примерно три часа в ремейке и успели побывать на нескольких локациях, а теперь делимся впечатлениями от грядущей новинки.

О чём вообще игра

Если совсем кратко, то мы играем за пришельца, который стал президентом США. В КГБ такое посчитали потенциально слишком опасным и решили нанести превентивный удар. Советы уничтожили космическую базу Крипто с помощью ядерной ракеты и напали на Сан-Франциско. Главный герой же не оценивает такое и отправляется мстить, в основном— за уничтоженный корабль.

Геймплейно же это нечто среднее между Prototype и Saints Row. У Крипто постепенно расширяется арсенал самого необычного оружия, а конечная цель в большинстве миссий — посеять побольше хаоса. И масштабы растут очень быстро. Уже спустя где-то час вы будете бороздить американское побережье на летающей тарелке с невероятной мощью.

Крипто умеет и летать

Всё как и раньше

Ремейк при этом доскональный, практически всё пришло напрямую с оригинала 2006 года для PS2. Тут уж кому как, наверняка поклонники и хотели бы бескомпромиссный ремейк, однако мне кажется немного странным настолько прямое переосмысление.

Структура заданий часто повторяется — взял миссию, побегал в поисках цели, нашёл, начинаешь хаос. И так по кругу. При этом у каждой строгое разделение. После выполнения всех она заканчивается, и, каким бы беспорядком всё ни обернулось, Крипто возвращают в мир, где всё уже хорошо.

Крипто добьётся ответов, даже если враг превратится в мутанта

Локации при этом довольно скромных размеров, и перемещаться по ним не особо интересно. В определённых местах можно садиться в летающую тарелку, однако сходить с неё можно только в таких же специализированных точках — в Сан-Франциско их целых три.

Если захочешь пролететь в конец локации, а там нет специального места, будь добр долететь до него и пешком добраться до нужной точки.

Управление сейчас, правда, чересчур резкое

Это кажется невероятным архаизмом, поскольку только удлиняет прохождение. Я думаю, в современных реалиях можно было позволить «парковать» судно в любой точке мира, а специализированные локации использовать для его телепортации.

В общем, да, ремейк Destroy All Humans! 2 — буквально игра 2006 года в современной обёртке. При этом я не совсем понимаю, почему она выйдет только на PS5, Xbox Series и ПК — картинка немногим лучше недавнего переиздания первой части, которое появилось на PS4 и Xbox One.

Это и хорошо, и плохо

Мой рассказ про недостатки или архаизмы Reprobed может показаться слишком негативным, однако это не так. Тут всё зависит от точки зрения, на каждый недостаток найдётся и достоинство — в лучшие моменты Destroy All Humans! 2 даёт от души повеселиться, уничтожая толпы врагов с самым разнообразным оружием. Такого бездумного мочилова в новых играх практически не найти.

А ещё Крипто может использовать танец хиппи, который при достаточно большой толпе «оглушает» врагов — они уходят в пляс. Танцевать начинают даже машины.

Все танцуют!

Юмор тоже пришёл из более безумных нулевых, когда разработчики не боялись острых тем. Тут собралось всё: и сексуалиация персонажей, и политическая комедия с цитатами Сталина, и издевательства над вообще всем подряд. Чего только тут нет. Даже главный герой тот ещё саркастичный засранец.

Крипто влюбился в сексуальную шпионку с первого взгляда

Поэтому Destroy All Humans! 2 — Reprobed безоговорочно подойдёт тем, кто устал от современных игр с «повесткой», консервативными темами и чрезмерной серьёзностью. Это совсем другая игра, где ты просто берёшь и уничтожаешь толпы врагов, периодически наблюдая за высмеиванием всех и каждого.

Что понравилось

Старая игра, верная своим корням

Весёлый геймплей, когда дают разгуляться

Политическая сатира, которую сложно представить в новинках

Много разных локаций — в США только начало

«Russkies», «sovet» и другая клюква.

Что не понравилось

Старая игра, верная своим корням

Структура миссий слишком устарела

Кооператив и мультиплеер только локальный

Графически игра не сильно прыгнула от первой части, почему не выходит на PS4 и Xbox One?

Destroy All Humans! 2 — Reprobed выходит 30 августа на PS5, Xbox Series и ПК.