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Обзор сериала «Мышь» — не пропустите один из лучших сериалов в истории

Весь мир пропустил сериал «Мышь». А это великолепный детективный триллер про маньяков
Филипп Стёпин
Обзор сериала «Мышь»
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Настоящий детектив, где можно угадать убийцу.

В 2021 году в Корее прогремела премьера сериал «Мышь» — криминального детектива-триллера про серийного убийцу. В остальном мире, судя по скромному числу оценок на IMDB и других ресурсах, о проекте практически не слышали — а зря. Это сериал с большой буквы, который не перестаёт удивлять до финала.

Завязка проста: в 90-х орудовал серийный убийца, которого случайно поймали, а спустя 26 лет появляется похожий маньяк. Чтобы не углубляться в любые сюжетные детали, я остановлюсь здесь — в «Мышь» лучше всего погружаться с минимальными знаниями. Один из постеров и так выдаёт слишком много информации.

«Мышь»

«Мышь»

«Мышь» в первую очередь детектив — тот самый, который при каждом удобном моменте раздаёт зрителям и героям одинаково полезные подсказки. Вы во время просмотра вместе с персонажами пытается разгадать, что же на самом деле происходит, и зачастую это получается.

Тут зачастую важнее не внимательно смотреть, а не забывать про определённые вещи, если вы хотите разгадать сюрпризы шоу.

Если не хотите напрягаться, не переживайте, создатели сериала не раз и не два «перевернут стол», а каждое событие объясняют с нескольких точек зрения. К финалу всё станет понятно.

«Мышь»

«Мышь»

Другая важная черта «Мыши» — сценарий. Эта запутанная и неоднозначная история, которую явно сначала детально продумали, а уже потом начали снимать. При просмотре не раз удивляешься, насколько же много деталей и событий переплетено между собой, но всё это никогда не кажется надуманным — лишь бы связать происходящее между собой для очередного «шокирующего поворота». Нет, такого тут нет.

Вообще, у «Мыши» сложно найти какие-то серьёзные недостатки. Тут есть присущие для многих дорам моменты, но в настолько минимальных порциях, что, не зная эти особенности, и не заметишь. Ещё у сериала немного растянут хронометраж — каждая серия идёт по 70-90 минут, а всего 20 эпизодов. Но начинаешь замечать это только к финалу, когда все карты уже выложены на стол.

«Мышь»

«Мышь»

«Мышь» — сериал, который безоговорочно стоит посмотреть. Это жестокий детектив с душой. Вряд ли он стоил дорого в производстве, но выглядит он дороже многих голливудских премьер — спасибо съёмкам на натуре с минимальным количеством графики. Актёры никогда не дают повода усомниться в реалистичности происходящего.

Наиболее впечатляет, насколько же здесь проработан сценарий — к финалу сериал не раз обращается к началу, дополняя или меняя представление о случившемся. И это никогда не кажется лишним или надуманным, будто бы просто пытаются в очередной раз удивить. Нет.

Сериал обязательно стоит посмотреть любителям напряжённых и увлекательных историй, особенно тем, кто любит разгадывать финал. Назвать местный сюжет по-настоящему сложным не выйдет — когда начинаешь всё понимать, происходящее оказывается до невероятного простым. Но как это поставлено и рассказано — отдельный разговор.

«Мышь»

«Мышь»

У «Мыши» не будет продолжения — это законченная история, хоть определённые ветки при желании какой-нибудь Netflix без проблем начал бы развивать. Хочется, чтобы с таким произведением познакомилось как можно больше людей. Не пропустите!

Что понравилось

  • Настоящий детектив — зритель может раньше всех разгадать загадку.
  • Напряжённое и довольно жестокое шоу.
  • Превосходный сценарий.
  • Отличный актёрский состав.

Что не понравилось

  • Закончив смотреть одну серию, невозможно не включить следующую.
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Теги Чемп.Play Кино и сериалы •••

Заглавное фото: TVN

Источник: «Чемпионат»

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