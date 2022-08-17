Кто переплюнет Таноса в фильмах Marvel?

Фанаты уже увидели триумфальное завершение Саги бесконечности, которая началась в 2008 году и закончилась в 2019-м. Пара десятков фильмов шли к единому финалу, чтобы Мстители столкнулись лицом к лицу с Таносом — могучим титаном, который жаждал стереть половину жизни во вселенной, чтобы остальные могли существовать в гармонии и ни в чём не нуждаться.

Создателям «Войны бесконечности» и «Финала» удалось показать действительно харизматичного персонажа с непростой судьбой, который просто решил взять жизнь вселенной в свои руки. Его и злодеем то до конца не назовешь, ведь цели оправданы, хоть для этого и пришлось уничтожить половину жизни. История Таноса закончилась в «Финале». Героям удалось взять вверх над титаном и спасти вселенную.

Танос

Будем честны, «настоящий» Marvel закончился после «Финала». С тех пор идёт невнятная четвёртая фаза и Сага мультивселенной. Перед боссами Marvel сложная задача — им нужно придумать достойную угрозу Мстителям, которая сможет переплюнуть даже Таноса.

К счастью, одного из претендентов на роль масштабной угрозы мы знаем, а об остальных потенциальных злодеях расскажем в этом материале. Важно, что на фоне каждого из этих плохишей фиолетовый титан покажется смешным.

Канг завоеватель

Путешественник во времени, который пришёл из XXXI века

Уже известно, что в шестой фазе выйдет новая часть про Мстителей с подзаголовком «Династия Канга». Очевидно, что Marvel делает на дебютировшего в сериале «Локи» персонажа большую ставку. По шоу могло показаться, что Канг не представляет особой угрозы, да и вообще он больше похож на милого и улыбчивого человека, но это лишь одно из бесконечных множеств версий героя — он сам об этом, в общем-то, говорит.

Канг в «Локи»

Канг в киновселенной Marvel

Канг — интересный персонаж. В комиксах его звали Натаниэль Ричардс, он жил в XXXI веке и был гениальным учёным, который нашёл машину времени и решил путешествовать по различным эпохам.

Он был в Древнем Египте, правил его народом, а затем посетил и покорил другие цивилизации. В комиксах Канг не раз сталкивался с Людьми Икс, Мстителями и другими персонажами. Часто герои проигрывали Завоевателю, поскольку тот владел передовым оружием будущего, гигантской армией и мощными космическими кораблями.

А что вообще умеет Канг? Это обычный человек. Он не обладает какой-то сверхсилой, как те же Халк, Тор или Человек-паук. Его главные преимущества — интеллект и возможность перемещения во времени. Также у Канга есть защитный костюм, который даёт ему сверхчеловеческую силу, возможность создавать иллюзии, выпускать лучи, дышать в космосе и многое другое.

В отличие от Таноса, который взаимодействовал лишь с одной, своей, вселенной, Канг всегда метит выше. Он хочет поработить каждую существующую вселенную в мультивселенной. Злодей без проблем перемещается по ней и подчиняет себе всё новые цивилизации.

Канг в комиксах

Примечательно, что из-за всех скачков во времени появилось бесконечное множество Кангов. Например, на место одного убитого Канга обязательно придёт другой. По такой аналогии можно предположить, что злодей будет вечно доставлять Мстителям проблемы, но, если найти и победить единственного настоящего Канга, «нулевого пациента», цикл можно прервать.

В комиксах Канг вообще не раз сражался с альтернативными версиями себя, поскольку их взгляды расходились.

Интересный факт! В комиксах даже Танос пал от руки Канга. Тот просто ускорил время и оставил от могучего титана лишь один скелет, напугав Мстителей не на шутку.

Следующее появление Канга в киновселенной случится уже в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (17 февраля 2023 года). Исполнитель роли злодея Джонатан Мейджерс говорил, что версия Канга в фильме будет сильно отличаться от той, которую показали в «Локи». Вероятно, Канг из фильма будет настоящей угрозой, с которой первым столкнётся команда Человека-муравья.

Угроза Канга будет нависать над киновселенной как минимум несколько лет, ведь в мае 2025 года выйдут «Мстители: Династия Канга».

Доктор Дум

Вечная проблема Фантастической четвёрки и правитель целой страны

Шестые «Мстители» выйдут уже через полгода после пятых, и они получили название «Секретные войны» (7 ноября 2025 года). В комиксах это было масштабное событие, которое столкнуло множество героев и злодеев лбами. Инициатором выступил Потусторонний, который хотел проверить, какая вселенная окажется сильнее.

Он перенёс всех на отдельную планету и заставил сражаться друг с другом. Ключевую роль в этой арке сыграл Доктор Дум, который смог заполучить силу Потустороннего и буквально стать богом с собственными законами, а также сделать Сью Шторм из Фантастической четвёрки своей женой, а Доктора Стрэнджа — личным защитником.

Виктор фон Дум — гениальный и эгоцентричный учёный, бывший друг Рида Ричардса. Он захватил власть в стране Латверия, где установил свою диктатуру. В отличие от Канга, у Дума уже было целых три появления на больших экранах. Впервые персонаж появился в фильме «Фантастическая четвёрка» 2005 года, а затем в сиквеле и уже в провальном перезапуске 2015 года.

Доктор Дум в фильме «Фантастическая четвёрка» 2005 года

Дум считается потрясающим физиком, кибернетиком и мастером как боевых, так и магических искусств. Его магия в чём-то схожа с той, которую применяет Доктор Стрэндж. Благодаря своей титановой броне злодей может выдерживать массу урона — даже прямые попадания ракет. Также броня увеличивает его способности и силу. Конечно, до Железного человека или Халка ему далеко, однако Дум не раз побеждал в бою Капитана Америку, Человека-паука и Сорвиголову.

Доктор Дум в перезапуске «Фантастической четвёрки» 2015 года

Сейчас ходит множество слухов, что Дума представят раньше, чем мы думаем. В Сеть попал концепт-арт с бронёй злодея, который должен дебютировать в киновселенной с выходом сиквела «Чёрной пантеры».

Одни говорят, что персонаж появится в сцене после титров и даст намёк на своё будущее, а по данным других, злодею нашли место в самом фильме. Что интересно, в комиксах герой ни раз посягал на Ваканду и её запасы вибраниума. Также Дум сражался с Т'Чаллой, который на момент второго фильма будет уже мёртв. Некоторые связывают эти события и считают, что именно Виктор убьёт короля Ваканды в киновселенной.

Концепт с бронёй Дума. Выглядит канонично

Вероятнее всего, злодея будут держать в секрете до самой премьеры сиквела «Чёрной пантеры». Есть и более смелые теории, которые выдвигают Дума на роль основного злодея Саги мультивселенной, а Канга считают лишь промежуточным врагом. Так это или нет, покажет время, а пока остаётся ждать премьеры сиквела «Чёрной пантеры» (11 ноября 2022 года).

Что ещё интереснее, шестая фаза киновселенной Marvel откроется фильмом про Фантастическую четвёрку. Можно не сомневаться, что Дум уж точно появится в нём. Он с четвёркой всегда неразлучим, прямо как Бэтмен и Джокер — одно не может существовать без другого.

Виктор в комиксах

Галактус

Его сила приравнивается к божественной. А ещё он пожирает миры

Галактусу на фоне Канга и Дума повезло меньше. Если эти два злодея уже мелькали в фильмах по Marvel, то с Галактусом всё не так однозначно. Формально он появился в сиквеле «Фантастической четвёрки» (2005) и даже грозился уничтожить Землю, однако настоящий образ могучего злодея мы так и не увидели. Вместо него было какое-то чёрное месиво, напоминающее густой чёрный дым.

При этом в комиксах персонаж очень популярен. Галактус, или же Пожиратель миров, один из сильнейших и древнейших героев Marvel. Когда-то он был простым смертным, но однажды пережил Большой взрыв и сумел впитать в себя всю вышедшую энергию. Увидев своими глазами рождение Вселенной он начал путешествовать и искать пригодные планеты, чтобы утолять свой вечный голод.

Галактус в «Фантастической четвёрке» (2005)

Злодей не раз посягал на Землю, однако его попытки поглотить планету заканчивались неудачей. Чаще всего палки в колёса ему вставляла именно Фантастическая четвёрка. Забавно, что Галактус, как и Дум, связан именно с этой командой, которая дебютирует в киновселенной лишь через пару лет — в 2024 году.

Что до могущества Галактуса, то измерить его невозможно. Он обладает силой Вселенной, способен манипулировать реальностью, материей, управлять огромным количеством энергии, телепортировать десятки планет разом и многое другое.

Злодей носит массивную броню, которая сдерживает мощь его тела. Также у Галактуса есть огромный космический корабль. Чаще всего персонажа изображаются огромным существом, размер которого назвать невозможно.

Галактус ещё и может менять свой размер. Поэтому некоторые видели его со стандартным человеческим ростом, а другие — настоящим гигантом размером с солнечные системы.

Как Галактуса чаще всего представляют в комиксах

В отличие от Дума и Канга, на Галактуса в киновселенной Marvel пока что ничего не намекает. Злодея могут приберечь для будущего, чтобы ввести уже после «Династии Канга» и «Секретных войн». К тому же в этих комиксных арках персонаж даже не фигурировал, однако его потенциал действительно велик.

А кто есть ещё?

В комиксах Marvel существует огромное количество злодеев, которые по-своему круты. Среди самых опасных и могущественных: Танос, Канг, Доктор Дум и Галактус.

Ещё существует демон Мефисто (у зрителей «ВандаВижн» в этот момент должен начать дёргаться глаз), но вряд ли в рамках текущий саги к нему прибегнут. Конечно, герои так или иначе будут сталкиваться с промежуточными злодеями, которые будут двигать сюжет фильмов и сражаться против хороших ребят, однако самых зловещих из них оставят на десерт.

Ещё есть повелитель Тёмного измерения Дормамму, но его уже показали в «Докторе Стрэндже». Впрочем, злодей жив и может вернуться в будущем.

Дормамму в «Докторе Стрэндже»

Ближайший фильм киновселенной Marvel выйдет уже 11 ноября — это сиквел «Чёрной пантеры». В фильме могут показать Доктора Дума. Следующее появление Канга состоится в ленте «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (февраль 2023-го).

Галактуса, конечно, пока не введут, но можно быть уверенными, что это лишь вопрос времени. Да и против кого сражаться Фантастической четвёрке после Дума и Канга? Ответ очевиден.