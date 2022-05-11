Фильмы Marvel обречены, если что-то не изменится

«Мстители: Финал» стал настоящим событием три года назад. Настолько же масштабного события в обозримом будущем мы точно не увидим — больше 20 фильмов свыше 10 лет вели к одному-единственному финалу. Однако это был лишь финал саги бесконечности, тогда как киновселенная Marvel продолжилась.

Причём проблемы начались практически сразу: не успев начаться, четвёртая фаза попала под влияние пандемии коронавируса, из-за чего Marvel начала переносить все свои премьеры. В итоге «Чёрная вдова» задержалась аж на 14 месяцев — вместо мая 2020-го она вышла в кино только в июле 2021-го. И провалилась.

Схожая история повторилась с «Шан-Чи» и «Вечными». Все три фильма показали слабые сборы, в среднем собрав примерно по $ 400 млн. Для фильмов Marvel это практически катастрофа, хотя с учётом показателей других блокбастеров это ещё не самые плохие цифры.

Параллельно этому Marvel запустила целую череду собственных сериалов — сейчас успели выйти аж шесть из них: «ВандаВижн», «Сокол и зимний солдат», «Локи», «Что, если…?», «Соколиный глаз» и «Лунный рыцарь». Вдобавок завершилась первая трилогия Человека-паука с «Нет пути домой» и вышел второй «Доктор Стрэндж».

То есть примерно за год существования четвёртой фазы вышло аж пять фильмов и шесть сериалов. Некисло, учитывая, что в первой фазе было всего шесть фильмов с учётом «Мстителей». Мне кажется, сейчас у Marvel три важные проблемы, которые особенно сильно ударили по бренду после «Финала».

Куда всё это идёт?

С самого начала у Marvel было несколько важных целей: в первой фазе (2008-2012) всё шло к формированию команды Мстителей. После был поиск новых форматов (2013-2015) — тогда Капитан Америка превратился почти в политический триллер, а студийные боссы рискнули со Стражами Галактики.

А затем стартовала самая важная и интересная фаза (2016-2019) — раскол Мстителей и война с Таносом. К последнему подводили все три этапа, постепенно внедряя в киновселенную камни бесконечности и начиная исследовать просторы космоса. Всё это время было полное ощущение цельности планов, а раз в несколько лет случались важные командные фильмы-события — «Мстители».

В первой и второй фазе было по 6 фильмов, тогда как в третьей — 11. И вот мы посреди четвёртой фазы, суть которой ускользает. В планах нет никакого важного командного фильма или хоть какого-то общего события, чтобы собрать всех персонажей воедино и как-то связать их истории. «Мстителей» больше нет.

И вот получается, что часть героев исследуют просторы мультивселенной в «Локи», «Человеке-пауке» и «Докторе Стрэндже» — причём все три проекта делают это абсолютно обособленно друг от друга. Параллельно этому у нас появляются новые герои с Шан-Чи, Вечными и Лунным рыцарем, а известные Мстители получают наследников — Кейт Бишом (Соколиный глаз) и Сокол (Капитан Америка). И все эти линии просто существуют в киновселенной, но никак не пересекаются.

Причём тут меня больше всего удивляет, что одни линии могут активно освещаться в других проектах (часть сюжетов «Чёрной вдовы» перешли в «Соколиный глаз»), однако куда более масштабные — нет. К примеру, ни в одном проекте до сих пор не отмечали, что вообще-то в мире появился новый Капитан Америка — а, точнее, даже два.

У всех свои проблемы, все существуют в своих «пузырях». Создаётся впечатление, что каждый фильм и сериал существуют максимально отдельно друг от друга. Но какого-то общего сюжета для всей фазы вообще нет. К чему она ведёт?

Казалось бы, злодеем фазы станет Канг Завоеватель, но пока никаких серьёзных намёков на это нет. Да и кто с ним сражаться будет? Или в «Человеке-муравье 3» внезапно соберётся добрая половина героев? Как бы не оказалось, что сильнейший злодей окажется побеждён самым скучным методом.

В обозримом будущем не будет никаких командных фильмов, только сольники — «Тор 4», «Чёрная пантера 2», «Человек-муравей 3», «Стражи Галактики 3», «Марвелы». До сих пор Marvel не объявила, станут ли «Марвелы» финалом фазы — если так, то это будет большим разочарованием.

Магия Marvel работала, когда сольные фильмы имели собственные сюжетные линии, однако они неплохо переплетались с глобальной историей — формирование Мстителей вело к расколу супергероев, которым потом требовалось похоронить все разногласия ради борьбы с большим злом.

У текущей фазы нет своего автора

Если брать первые три фазы, то их можно примерно разделить на трёх постановщиков: Джон Фавро, Джосс Уидон и братья Руссо. Они работали вместе с Кевином Файги над направлением сюжетов фильмов, однако над четвёртой фазой работает один Файги. При всей гениальности, похоже, ему не хватает сильного соавтора.

По слухам, таким человеком изначально должен был стать Джеймс Ганн — создатель «Стражей Галактики». Но после скандала он ушёл к DC создавать свою киновселенную, где после «Отряда самоубийц» и «Миротворца» готовится сделать несколько фильмов и сериалов, а для Marvel он заканчивает сюжет «Стражей Галактики».

В итоге, похоже, поэтому у нас и нет этого фильма-события на горизонте — он просто не придуман. Сам Файги, похоже, не знает, к чему ведут истории фильмов и сериалов. Это частично подтверждается ещё и тем, что недавно он сам рассказал, что они сейчас детально продумывают следующие 10 лет киновселенной. Наверное, это стоило делать пораньше, чем запускать в производство массу фильмов и сериалов. Вон осенью уже выходит «Секретное вторжение», которое ну вообще никак не вписывается в общий поток продукции Marvel Studios.

Marvel сейчас столько ружей навешано, что скоро невозможно будет ориентироваться в них.

Всё это было бы классно, если бы Marvel начала менять свою структуру, однако практически все шоу всё ещё сделаны по формуле первых фильмов. Вот сиквел «Доктора Стрэнджа» прекрасен, но насколько же ему мешают типичные продюсерские оковы. Местами буквально видно, за что отвечал Сэм Рэйми, а за что — Marvel.

Сюжеты фильмов неважны

И подобное имело смысл, когда все фильмы самостоятельно подводили к глобальным событиям, однако теперь кажется максимально странным. Вот тут у нас новый Капитан Америка, но хоть кто-то на это обращает внимание? Сюжеты сериалов упрощаются настолько, чтобы все главные события можно было пересказать за минуту до начала продолжения — не дай бог зритель что-то не поймёт.

Новый Капитан Америка

И вот эта концепция, когда вся продукция вроде бы самостоятельная, но при этом остаётся ей частью, кажется слишком непонятной. Зачем следить за событиями, когда они всё равно приведут к ожидаемому результату. То, что раньше происходило за кадром, сейчас становится идеей для целых сериалов.

Само по себе это классно, но тут же возникает другая проблема: Marvel очень плохо умеет раскрывать темы. Буквально каждый фильм или сериал — это типичная голливудская жвачка. Даже когда студия берётся за какие-то интересные и глубокие концепции, на выходе получается что-то вроде «ВандаВижн».

Вот и получается, что буквально все проблемы Marvel после распада Мстителей и начала новой саги становятся особенно очевидными. «Вечных» встретили в штыки, поэтому запустить новый бренд про малоизвестных персонажей, как это ранее сделали со «Стражами Галактики», не вышло.

Сейчас Marvel больше всего напоминает DC, которая лет пять назад вместе со Заком Снайдером пыталась строить собственную киновселенную, когда фильмы запускали в производство совершенно бездумно. Потому что надо. Однако сама Marvel вообще не торопится говорить что-то конкретное о будущем своей киновселенной.

Когда нас ждут новые «Мстители»? То есть невероятно важное событие, к которому нас постепенно будут подводить фильмы и сериалы? Хороший вопрос. Однако уже практически точно можно назвать четвёртую фазу самой скучной. Да, тут появилось много новых героев, но сами произведения ничего оригинального с собой не привнесли. Это всё те же сюжеты, только с другими именами.

Если Marvel не планирует делать каких-то фильмов-событий, то ей явно стоит постараться над креативностью и оригинальностью фильмов масштабом поменьше. Сейчас же произведения киновселенной кажутся куда менее связными, чем они были в начале пути.

Причём стоит взглянуть в сторону той же DC, которая отказалась копировать Marvel и пошла заниматься оригинальными фильмами вроде «Джокера». Подобный фильм может легко работать как в рамках связанной киновселенной, так и за её пределами. Marvel нужны такие рискованные и авторские фильмы.

Ещё, кстати, стоит вспомнить щелчок Таноса — после него половина всего живого пропала на целых пять лет. Однако в Marvel почему-то не хотят углубиться в эту тему, как люди переживали трагедию, как они превозмогали случившееся. Мы лишь изредка видим какие-то полунамёки на происходившие событие — не более того.