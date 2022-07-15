«Тор 4» — а в чём вообще был прикол, Marvel?

Что-то у Marvel последнее время не очень клеится с кино: мы уже успели поругать всю четвёртую фазу после премьеры продолжения «Доктора Стрэнджа», но чего уж точно не ожидали, что и новый «Тор» окажется мировым пшиком.

Лично мне и не понравился «Тор: Рагнарёк» — в весьма трагичном фильме было слишком много юмора, а Тайка Вайтити уже тогда не понимал, когда фильму надо просто дать «подышать». Просто показать общий план, разговоры героев и подобное. Однако публике фильм понравился — оно и немудрено, тогда он действительно казался свежим как с визуальной точки зрения, так и с художественной.

Впрочем, как оказалось, в фильме про конец света Вайтити ещё сильно сдерживал своё комедийное нутро. Это уже стало понятно после выхода «Тора: Любовь и гром» — тут режиссёр даже не пытается показать какую-то драму, а буквально всё переводит в шутку.

Рак — шутка. Смерть — шутка. Драма — шутка.

Часто про фильмы Marvel говорили, что они насильно пихают юмор. Так вот, если вы не смотрели «Любовь и гром» и говорили такое раньше, вас ждёт очень неприятный сюрприз. Новый «Тор» получился не фильмом киновселенной Marvel, а пародией в духе «Очень страшного кино» или «Супергеройского кино».

Хотя даже тут, наверное, морали будет больше

Тор здесь абсолютный болван, который за 10 лет эволюции в киновселенной умудрился стать более глупым и надменным, чем был в первом фильме. «Тор 4» выглядит, скорее, как приквел первой части сольника про бога грома, настолько характер и поведение отличаются от того, каким герой стал.

Фильм не воспринимает себя серьёзно, поэтому никакой Кристиан Бэйл в роли злодея ничего не спасёт. Его очень мало, а большую часть времени он просто злодействует как типичный забияка Marvel, хотя где-то в глубине имеется настоящий конфликт. В паре сцен есть проблески интересного персонажа, но это совсем недостаточно.

Ситуация настолько абсурдная, что фильм в итоге будто бы вообще никому не нравится. Номинально у него вроде бы и неплохие рейтинги — 6.9/10 на IMDB от зрителей и 67% на Rotten Tomatoes от критиков. Однако мало кто в действительности положительно отзывается о нём (это, кстати, камень в огород всех этих агрегаторов, которые всё ещё продолжают сводить всё к одной-единственной оценке).

У «Рагнарёка», кстати, 7,9/10

Камень преткновения — юмор. Фильм будто бы пародирует сам себя, но снимаются в нём почему-то все знакомые актёры на тех же ролях. Будто бы мы смотрим на постановку театральной труппы или на выступление КВН, где выстёбывают клише фильмов. Но нет, это блокбастер за $ 250 млн.

Но юмор лишь часть проблемы, ведь на «Тора 4» потратили огромные деньги — это один из самых дорогих фильмов Marvel. И выглядит он, скажем так, плохо. На съёмках впервые для Marvel использовали технологию из «Мандалорца» со специальными экранами. Так пытаются достигнуть лучшего погружения для актёров, которые хотя бы примерно понимают, что вокруг них происходит, а также это помогает во время работы с графикой за счёт правильного освещения.

Однако у Marvel тут типичные проблемы: над фильмом явно работали десятки разных студий по компьютерной графике, явно делали это в сжатые сроки, поэтому и графика получилась, мягко говоря, плохой. Для фильма с бюджетом в $ 250 млн — прямо очень плохо.

Дамы и господа, фильм за $ 250 млн

Говорить о фильме в деталях нет никакого смысла: «Тор: Любовь и гром» — это пародия, это комедия, это стёб. Фильм, который сам себя не воспринимает всерьёз. Фильм, который будто бы намеренно берёт интересные темы и втаптывает их в грязь чередой плохих шуток.

«Тор 4» — это шутка, которую не понять. Это плохая шутка. И «Тор» вообще не должен быть шуткой — ни хорошей, ни плохой.

Тайка Вайтити в интервью рассказывал, что он бы хотел снять ещё одного «Тора». Но у него должна быть какая-то необычная идея — например, фильм-путешествие с бюджетом в $ 5 млн без каких-либо сражений. Пожалуйста, лучше снимите подобную картину.

Marvel же остаётся пожелать только удачи — кажется, четвёртая фаза уже успела разочаровать абсолютно всех. Сколько иронии в том, что лучший и самый популярный фильм этого промежутка — лента Sony про Человека-паука. Там есть свои проблемы, где их нет, но она справляется с главным. Остальные фильмы и сериалы — нет.

Первые сборы «Тора: Любовь и гром» оказались рекордными для фильмов про Тора, но первые отзывы наверняка отобьют желание у многих зрителей смотреть фильм — подобное было с «Доктором Стрэнджем 2», который так и не смог пробить миллиард в прокате.