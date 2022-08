Их нельзя пропустить. 20 мини-шедевров из нового PS Plus

Мы продолжаем разбираться в новом PS Plus — сервисе с огромной библиотекой игр. Самостоятельно разобраться в каталоге может быть не очень просто. Очевидно, что в первую очередь геймеры обратят внимание на громкие хиты — Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, «Человека-паука» и другие.

Однако это ошибка, поскольку в сервисе хватает шедевров из инди-сегмента, а они вообще не уступают блокбастерам. В этом материале мы расскажем о 20 таких играх. Поверьте, это настоящие мини-шедевры.

Ghostrunner

Понравится фанатам Cyberpunk 2077 и DOOM Eternal

Стильный хардкорный экшен в сеттинге мрачного киберпанка, который проверит вас на прочность и заставить страдать почти так же, как от Dark Souls. Главное — овладеть игрой, и тогда вам не будет равных.

В Ghostrunner игрок берёт на себя роль ниндзя, миссия которого выбраться из города и обрести свободу. Особенность игры в том, что каждый встреченный противник будет сражён одним ударом, но и ниндзя тоже падёт от любого попадания.

Ashen

Понравится фанатам Dark Souls и Elden Ring

Ashen забросит вас в мрачный и опасный мир, который предстоит исследовать и найти в нём свое место. Это ролевой экшен, полный врагов и других сложностей. Игру хвалили за увлекательный кооператив, впечатляющий визуальный стиль и достойный сюжет.

Большое внимание в Ashen уделяется и различным ремесленным делам: от готовки еды до кузнечного дела.

The Messenger

Понравится фанатам Cuphead и Celeste

Эта игра выполнена в 2D-стиле и отлично подойдёт фанатам ретро-тайтлов из 1990-х. Разработчики постарались передать атмосферу через её визуальный стиль. Главным героем выступает ниндзя, который хочет спасти свой клан, и он готов на всё ради своей цели. Ещё в The Messenger есть полноценная прокачка и возможность открывать новые умения.

ABZU

Понравится фанатам Journey и The Pathless

ABZU позволит окунуться в самую таинственную часть нашего мира — в водные глубины. В роли дайвера предстоит исследовать морские просторы с их обитателями. Игру разработали выходцы из команды Journey и Flower, так что ждите медитативный геймплей и впечатляющий визуальный стиль.

Dead Cells

Понравится фанатам Hades и Returnal

Этот популярный проект умело сочетает в себе элементы рогалика и метроидвании. Особенно притягательной Dead Cells делают 2D-стиль и динамичный геймплей с богатым арсеналом и возможность улучшать навыки главного героя. Если вы играли в Hades или Returnal, то игра точно сможет зацепить.

Thomas Was Alone

Понравится фанатам The Stanley Parable и Night in the Woods

Одна из немногих головоломок нашей подборки, которая порадует необычным визуальным стилем и интригующим сюжетом. Суть — провести группу прямоугольников через ряд препятствий, используя смекалку и игровые фишки. Thomas Was Alone не шокирует геймплеем, зато проект точно можно назвать одной из самых необычных инди.

Kona

Понравится фанатам What Remains of Edith Finch и Amnesia: Rebirth

Готовьтесь перенестись в Северную Канаду 1970 года. В роли детектива нужно исследовать жуткую деревню, столкнуться с сюрреалистическими событиями, разгадать тайны загадочного места и выжить. Особенно атмосферной эту игру делает пронизывающий саундтрек и выбранный сеттинг.

Blasphemous

Понравится фанатам Hollow Knight и Bloodborne

Стилистически Blasphemous напоминает Dead Cells и The Messenger, только всё тут намного мрачнее и кровавее. Предстоит исследовать опасные мир, сражаться с врагами и преодолевать различные ловушки. Тут богатый выбор снаряжения: от особых реликвий до усиляющих героя бусин. И, конечно, потные боссы!

Celeste

Понравится фанатам Life is Strange и Super Meat Boy

Игра влюбила в себя за счёт визуального стиля и увлекательного геймплея. Игрокам нужно взять на себя роль девушки по имени Мэдлин и добраться до вершины горы Селеста, попутно преодолевая сложности и сражаясь с врагами.

Kingdom: Two Crowns

Понравится фанатам Frostpunk и Terraria

Kingdom: Two Crowns представляет собой инди-стратегию, которая разворачивается в феодальной Японии. Главным героем выступает сёгун, которому предстоит построить королевство и одолеть всех, кто желает ему зла. Примечательно, что играть можно как в одиночку, так и в кооперативе. С другом игра раскрывается с новой стороны.

Moonlighter

Понравится фанатам Undertale и Stardew Valley

Стильный ролевой экшен, который предложит игрокам разнообразный игровой процесс и множество занятий. В Moonlighter можно вести торговлю, знакомится с жителями деревни, оказывать им помощь, заниматься магическими искусствами и сражаться с врагами. Главного героя могут сопровождать компаньоны, которые окажут незаменимую помощь.

Battle Chasers: Nightwar

Понравится фанатам Final Fantasy 7 и The Banner Saga

В основе лежит культовый комикс Battle Chasers. По факту перед нами западная попытка сделать классическую японскую ролёвку. Тут и исследование подземелий, и глубокий сюжет, и интересный мир, который можно исследовать за шестерых доступных героев.

Outer Wilds

Понравится фанатам Twelve Minutes и The Stanley Parable

Некоторые называют Outer Wilds одной из лучших игр 2019 года. В любом случае она попала в наш список не просто так — и на неё точно стоит обратить внимание. В Outer Wilds игрок управляет космонавтом-исследователем и изучает открытый мир. Большое внимание в проекте уделяется загадкам солнечной системы и временной петле.

Children of Morta

Понравится фанатам Slay the Spire и Curse of the Dead Gods

Яркий и сильный ролевой экшен, который также оценят фанаты рогаликов. Играть предстоит не за одного персонажа, а за целую семью разными способностями. В основе сюжета лежат знакомые всем темы: любви, надежды и тоски.

Особенно Children of Morta выделяют художественный стиль и увлекательный кооператив, который раскрывает фишки игры с другой стороны.

Child of Light

Понравится фанатам Brothers: A Tale of Two Sons и Genshin Impact

Child of Light вышла давно и сразу покорила всех своим необычным визуальным стилем. Играть предстоит за принцессу Аврору, которая возложит на себя важную миссию по спасению солнца и звёзд в царстве Лемурия. Геймплейно перед нами ролевой экшен с разнообразными уровнями, а плюс к атмосфере добавляет саундтрек.

Enter the Gungeon

Понравится фанатам Sol Cresta и Resogun

Enter the Gungeon выполнена в 16-битном стиле и по духу напоминает ретро-игры. На выбор предоставляется несколько уникальных героев со своей непростой судьбой. Их объединяет одна цель — найти оружие, способное изменить прошлое. Героям предстоит пройти множество опасных подземелий и показать в бою весь свой богатый арсенал.

Hollow Knight

Понравится фанатам Cuphead и Dead Cells

Экшен-платформер покорил сердца геймеров благодаря впечатляющему художественному стилю и игровому процессу. Главной героиней стала Хорнет, на пути которой встретятся как обычные противники, так и сильнейшие боссы. Кстати, фанаты с нетерпением ждут Hollow Knight: Silksong, которая продолжит события оригинала.

Nidhogg

Понравится фанатам Towerfall: Ascension и Street Fighter 5

Файтинг с элементами платформера, который позволит стать настоящим фехтовальщиком в стильном 2D-мире. Предстоит устраивать дуэли с другими игроками и доказывать своё преимущество. Примечательно, что во время боёв вовсе необязательно драться честно — Всегда можно обхитрить оппонента и, к примеру, метнуть свою шпагу и застать противника врасплох.

Jotun

Понравится фанатам Hyper Light Drifter и Bloodstained: Ritual of the Night

Этот ролевой экшен отлично подойдёт всем любителям скандинавских мифов и легенд. Тут представлены девять миров, которые нужно изучать и достичь главной цели — одолеть Ётуна, чтобы стать настоящей легендой. Каждый из девяти миров отрисован вручную, а визуальный стиль радует глаз на протяжении всей игры.

Steins;Gate Elite

Понравится фанатам Doki Doki Literature Club Plus и Life is Strange

Эта игра представляет собой графический роман, анимированное приключение с интересным разветвлённым сюжетом. Разработчики отмечают, что каждое принятое решение будет иметь последствие, так что подходить к выбору нужно с умом. Сюжет рассказывает о молодых студентах, нашедших способ менять прошлое по почте с помощью модифицированной микроволновки.