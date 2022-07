Новый PS Plus стоит купить каждому владельцу PS4 и PS5

Sony уже почти как месяц запустила новый PS Plus — теперь подписка имеет три уровня и отличается функционалом. Мы с первого дня подписались на новый сервис и готовы поделиться впечатлениями.

Но если кратко: да, новый PS Plus — отличное предложение и обязательное приобретение для активных пользователей PS4 или PS5. Ценность сервиса куда выше довольно скромной цены — если покупать в Турции, цена получается совсем уж смешной (порядка 2000 рублей).

Что к чему

Давайте быстро обозначим суть подписки. Теперь есть три уровня:

Essential даёт базовый PS Plus с доступом к мультиплееру, ежемесячной подборкой трёх игр и облачными сохранениями;

даёт базовый PS Plus с доступом к мультиплееру, ежемесячной подборкой трёх игр и облачными сохранениями; Extra добавляет к этому огромный каталог игр для PS4 и PS5;

добавляет к этому огромный каталог игр для PS4 и PS5; Deluxe также включает каталог ретроигр и пробные версии новинок.

также включает каталог ретроигр и пробные версии новинок. Ещё есть уровень Premium, куда также входит стриминг игр для PS3. Он доступен только там, где в целом есть этот стриминг.

Про Essential смысла говорить нет — это абсолютно такой же PS Plus, который мы знаем и любим.

PS Plus Extra

Если честно, сейчас именно второй уровень должен стать основным. Его особенность — каталог примерно на 300-400 игр для PS4 и PS5. И это невероятно выгодное вложение средств. Для журналистов подобная подписка может показаться избыточной, но даже тут я для себя нашёл важное применение.

Я часто добавляю игры в список желаемого, на которые просто жалко потратить деньги, но всё же хочется попробовать. И как раз PS Plus Extra тут отлично отрабатывает себя. Сразу же после оформления подписки я принялся «устанавливать все игры» с полным осознанием, что вряд ли проведу в них хотя бы пару часов.

Планов проходить не было, но вот просто пощупать и понять, что это вообще за игры и что в них особенного — это интересно. Удивительным образом даже с таким подходом я нашёл для себя проекты, которые планирую допройти — это, например, The Messenger от Devolver Digital.

Каталог настолько обширный, что, даже пройдясь по нему по несколько раз, периодически находишь что-то новое. Поэтому я в ближайшее время планирую подготовить отдельный материал с неочевидными играми, которые стоит попробовать по подписке — не пропустите!

И давайте немного обсудим и «слона в комнате» — как PS Plus Extra ощущается на фоне Xbox Game Pass? Да отлично всё. Оба сервиса на самом деле очень похожи. Да, Sony сейчас не планирует добавлять в подписку свои игры сразу с релизом, но зато проекты сторонних разработчиков будут появляться в сервисе в момент выхода.

Уже 19 июля выйдет Stray, футуристическая адвенчура про кота. Одна из самых ожидаемых игр 2022 года сразу же появится в подписке PS Plus Extra.

В остальном каталоги обоих подписок похожи и по качеству наполнения, и по количеству релизов. Обе подписки обязательны для активных пользователей консолей, поэтому я не вижу смысла говорить, что одна однозначно лучше другой.

PS Plus Deluxe

Или PS Plus Premium

А вот самая дорогая версия подписки получилась спорной. Каталог и качество игр с PS1, PS2 и PSP не ругал только ленивый — Sony очень безответственно подошла к запуску эмулятора. Сейчас компании надо срочно исправлять и расширять возможности старых игр, а также быстро пополнять каталог классики.

Но в ретрокаталог внезапно вошли не только старые игры, но и ремастеры и ремейки игр с PS1, PS2, PS3 и PSP. Вот тут уже начинаются сложности — многим может быть неочевидно, почему Mafia: The Definitive Edition находится в ретрокаталоге PS Plus Deluxe, а не в сборнике PS Plus Extra.

Ну и да, в целом сейчас навигация в меню PS Plus сделана не лучшим образом. Сортировка игр по платформам, например, попросту не работает: у игр с PS1, PS2 и PSP отдельные версии для PS4 и PS5 (то есть они считаются нативными версиями для новых консолей и отображаются в меню именно так). И да, у всех игр с эмуляцией отдельные версии для PS4 и PS5… зачем?

Ещё в Deluxe и Premium входят триалы игр — дают от двух до пяти часов разных игр, среди которых Horizon Forbidden West, сборник Uncharted, Tiny Tina's Wonderlands и Cyberpunk 2077. Сейчас набор выглядит скудным, но утечки обещают большое будущее — что в течение года чуть ли не каждую новинку дадут попробовать.

Последней особенностью стал стриминг игр с PS3 — он доступен только в странах, где запущен PS Plus Premium, и, значит, доступен сам стриминг. Ничего особенно тут не скажешь — у игр для PS3 и так низкое разрешение и зачастую высокий инпут, а стриминг сделает всё это только хуже. Тут остаётся только надеяться, что слухи про обратную совместимость для PS3 на PS5 окажутся правдой — вроде как хотят начать запуск в 2023 году.

Что в итоге?

Однозначно удачным получился уровень PS Plus Extra, однако во многих странах с PS Plus Deluxe разница оказывается настолько незначительной, что проще доплатить за максимальный уровень и просто не париться. К примеру, в Турции год PS Plus Extra стоит 400 лир (~1350 рублей), а PS Plus Deluxe — 460 лир (~1550 рублей). Разница примерно 200 рублей.

Впрочем, нам ещё предстоит посмотреть, как Sony будет в целом развивать подписку. Первые шаги в большинстве своём получились удачными — хочется верить, что дальше будет только круче. Хотелось бы видеть какие-то видные релизы в первый день — может быть, Forspoken?

В любом случае Sony придётся всерьёз постараться, чтобы конкурировать с Xbox Game Pass. Хоть сервисы не полностью копируют друг друга, но у них слишком много общего.

Сравнение всех уровней подписки: Deluxe, Extra, Essential

В России новый PS Plus официально недоступен: покупать надо в других странах.