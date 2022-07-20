У нового PS Plus более 500 бесплатных игр — вот на что точно стоит обратить внимание

Новый PlayStation Plus оказался по-настоящему удачным сервисом для владельцев PS4 и PS5 — мы об этом уже не раз рассказывали. У подписки есть три уровня — Essential, Extra и Deluxe (или Premium). Сегодня пришло время поговорить о лучших играх, доступных на уровне PS Plus Extra.

Почему именно Extra? Всё просто: туда входит порядка 400 игр именно для PS4 и PS5, а каталог пополняется каждый месяц. По июльской подборке мы уже видим, что именно второй уровень наиболее активно расширяется — будем считать его основным для PS Plus.

Какие игры мы укажем? Настоящих хитов тут масса — вы и без наших материалов легко их найдёте. Это и «Человек-паук», и Assassin's Creed, и God of War, и многие-многие другие. Тут же мы хотим больше поведать про «скрытые алмазы» или те релизы, на которые вроде бы и жалко потратить денег, но попробовать хочется. Впрочем, и про какие-то хиты мы всё же расскажем.

The Messanger

На первый взгляд ничем не примечательный экшен в духе старой школы на деле оказывается превосходной классической игрой в стиле старых Ninja Gaiden. Наиболее интересно тут то, как разработчики используют визуальный стиль.

Сначала вы играете в линейный экшен в 8-битном стиле (NES), а позже отправляетесь в будущее с 16-битной графикой (SNES, SEGA Mega Drive). Перемещение между эпохами отражается не только в визуальном стиле, но и музыке. Более того, ещё позже разработчики открывают карту для поиска нужных предметов.

Из простенького линейного экшена игра превращается в настоящую метроидванию.

The Messenger — та самая игра, которую очень легко проглядеть. Вряд ли при первом взгляде многие побегут тратить на неё деньги, но ознакомиться по подписке — самое то. Наверняка потом захотите и купить в личную библиотеку.

Stray

Игра про кота в мире будущего, где человечество погибло. Согласитесь, звучит интригующе! Сама игра получилась хорошим приключением на 5-8 часов, где котик успеет случайно отправиться на спасение целого мира роботов и по пути разгадать множество загадок и не раз спастись от верной смерти.

Наибольшее впечатление Stray производит, когда игроку дают заняться типичными котоделами: поспать, поесть, попить, разодрать диван или ковёр, погладить чью-то ногу, пошипеть на неприятных существ и тому подобное. Коташникам проходить точно нельзя.

Outer Wilds

Эта игра — огромная загадка. Чем меньше вы знаете о ней, тем лучше. Но вот вводные: в небольшой Солнечной системе главный герой пытается понять, почему каждые 22 минуты мир «перезагружается». Как вы это сделаете — зависит только от вас и вашей дедукции.

На прохождение уйдёт порядка от пяти до 20 часов — всё зависит от того, как быстро вы соберёте воедино всю важную информацию.

Returnal (PS5)

На первый взгляд это громкий эксклюзив PS5, но на деле с экшеном познакомились немногие. Главная героиня терпит крушение на неизвестной планете, которую вскоре начинает изучать в попытках выжить. Постепенно она находит трупы самой себя и свои странные аудиосообщения — но она не помнит, чтобы записывала их. После оказывается, что после смерти героиня вновь просыпается у корабля, но мир вокруг каждый раз видоизменяется.

Геймплейно Returnal больше всего напоминает дикую смесь классических экшенов от третьего лица со старыми аркадами: игроку нужно постоянно двигаться, иначе несколько пропущенных ударов могут отправить в самое начало уровня.

Returnal довольно хардкорная и нишевая игра, она явно не понравится каждому, но при этом она очень красивая — на разработку явно потратили немало денег. Покупать экшен за 5500 рублей явно опрометчиво, но попробовать по подписке — самое то!

Tetris Effect

Что? «Тетрис»? Да, но не торопитесь проходить мимо. Геймплейно Tetris Effect действительно практически самый обычный «Тетрис», но особенным его делают антураж, визуальное исполнение и музыка. Это не столько игра, сколько уникальное представление — и на каждом уровне оно абсолютно разное.

Вы удивитесь, насколько самый обычный «Тетрис» может оказаться чуть ли не главной игрой на консоли.

Celeste

Это просто очень сложный платформер. Нравится Super Meat Boy? Точно понравится Celeste. Она куда сложнее и комплекснее, а параллельно этому там ещё и разворачивается довольно глубокая история про психическое здоровье и принятие.

Да и визуально Celeste выглядит довольно приятно — за простой графикой скрывается яркий визуальный стиль.

Ashen

Шутки шутками, но Ashen действительно очень напоминает Dark Souls. Тут похожая боевая система, тут знакомый дизайн уровней и подход к исследованию мира с возможностью кооперироваться с другими игроками. Отличают Ashen несколько моментов:

необычный визуальный стиль;

апгрейды проходят через новые предметы, а не цифры в статистике.

Ashen действительно очень напоминает Dark Souls, но она куда более щадящая и медитативная. Темп настолько отличается, что при множестве схожих элементов вообще не хочется называть игру «ещё одним клоном Dark Souls».

Dead Cells

Сами разработчики описывают Dead Cells как «рогалик-метроидванию с элементами Dark Souls». И это вполне справедливое описание. Тут всё стандартно: уровни меняются после каждой смерти, периодически встречаются боссы, а после гибели приходится начинать с самого начала.

Отличают Dead Cells ну очень приятное ощущение от сражений и яркий визуальный стиль. Запустив Dead Cells, можно разом потерять несколько часов жизни — она невероятно затягивает, а после каждой гибели в голове только «ну ещё разок, сейчас точно пройду дальше!».

Desperados 3

Тактический квест в сеттинге Дикого Запада. Звучит интригующе? К счастью, Desperados 3 ещё и игра отличная. Тут нет ничего личного: по сюжету у нас типичный спагетти-вестерн, где кто-то кому-то хочет как-то отомстить. Геймплейно же нам надо аккуратно и обдуманно поступать, чтобы не помереть от первого же противника.

Наибольший твист, что тактика это не пошаговая, а в реальном времени. Придётся привыкать!

За Desperados 3 отвечает ещё молодая команда mimimi Games, наиболее известная по самурайской тактике Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Ghostrunner

Паркур-экшен, где всё решает мгновение. В роли футуристичного ниндзя предстоит забраться на самую верхушку местного киберпанк-города. У героя продвинутые акробатические и боевые умения, однако он умирает от любого ранения — как и его противники. Принимать решения придётся быстро!

В целом уровни построены таким образом, что ты скорее разгадываешь загадки — забегаешь в комнату, бежишь направо по стене, блокируешь выстрел, убиваешь первого противника, резко отскакиваешь в подкате, стремишься ко второму и так далее. При этом чаще всего подобные моменты проходятся далеко не одним способом — всё зависит от игрока.

John Wick Hex

Игра по мотивам фильмов про Джона Уика, которую вы вряд ли представляли, услышав слова «игра по мотивам фильмов про Джона Уика». Это тактический экшен, где каждое действие занимает определённое время: на выстрел уйдёт две секунды, на удар — три секунды.

Находясь в разных ситуациях, предстоит оценивать свои шансы и действовать исходя из обстановки. Если враг выстрелит раньше, то лучше попробовать увернуться или как-то ошеломить его, поскольку вовремя выстрелить уже не получится.

Удивительно креативная игра, а в конце каждого уровня ещё и можно посмотреть на «запись» прохождения уровня.

Sniper Elite 4

Серией Sniper Elite принято пренебрегать, однако на самом деле это отличные стелс-экшены. Особенно четвёртая и пятая части. Фактически это уже никакой не «симулятор снайпера», а полноценный экшен про скрытное прохождение. Перед игроком просторные локации, множество вариантов для выполнения целей и обширный арсенал. Вот цель — выполни её.

От той же Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain с похожим подходом Sniper Elite 4 отличают действительно продуманные уровни — это не просто бездумные пустыри, каждый из которых можно одинаково скучно зачистить.

Совет — играйте на повышенной сложности. Там и враги поинтереснее ведут себя, и читерных помощников у игрока поменьше.

The Council

The Council — одна из самых удачных попыток подружить старомодные квесты и современные интерактивные фильмы. Тут всё не так просто, как в какой-нибудь Detroit: Become Human, где ты фактически смотришь кино и изредка исследуешь локации.

В The Council предстоит изучать мир, искать улики, думать в диалогах, допытываться до собеседников и тому подобное. Геймплей тут хорошо сплетён с историей. Впрочем, у игры хватает своих проблем — первая половина истории куда сильнее второй. К концу сюжет уже начинает утомлять, а ответы не удовлетворяют.

The Last Guardian

Игрок в роли маленького мальчика оказывается в неизвестном месте, а рядом с ним огромное животное. Оно непослушное, но явно и не враждебное. Неожиданной паре приходится находить общий язык, чтобы вернуться домой.

Тут-то и начинается самое интересное, ведь для решения многих загадок зверю надо давать указания. Однако сначала он их выполняет очень неохотно. Чтобы животное стало более послушным, его надо гладить, кормить и ухаживать. Ближе к финалу дуэт станет не разлей вода, а игрок уже сам эмоционально привяжется к зверю.

The Last Guardian превосходно выстраивает эмоциональную связь между игроком и игрой. Подобным могут похвастаться единицы игр. Впрочем, у адвенчуры не всё идеально — управление и непослушность Трико могут выбесить даже самых спокойных людей. Но если пересилить себя, то откроете очаровательную игру.

Vampyr

Ролевая игра про доктора-вампира в эпоху чумы. Основная особенность Vampyr, что у игрока всегда есть выбор: «съесть» персонажа и увеличить свои силы или пощадить героя и остаться без прироста могущества. Вокруг этого построена вся игра: «поглотив» героя, вы потом можете потерять целые сюжетные линии, зацепки или улики, а если в районе города будет слишком много трупаков — он станет слишком опасным и будет «потерян».

Vampyr — игра контрастов. Она на бумаге звучит просто замечательно, но на деле работает далеко не так, как ты надеешься. Однако это всё равно интересный релиз, который точно стоит попробовать. Иногда такие «кривые игры» запоминаются куда лучше, чем очередные ААА-блокбастеры.

Кратко, на что ещё стоит обратить внимание