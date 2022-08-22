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Начало «Дома дракона» сразу цепляет: от просмотра приквела «Игры престолов» не оторваться

Единственный наследник главного сериала 10-летия: посмотрели 1-ю серию «Дома дракона»
Александр Омолоев
Обзор первой серии сериала «Дом дракона»
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HBO сумела удержаться планку «Игры престолов».

Вестерос, 111 год. До рождения Дейенерис и краха Таргариенов, как отмечают в начале эпизода, остаётся 170 лет, и пока их династия на вершине могущества. Семейству, которое владеет десятком драконов, никто не рискует бросать вызов.

Страной правит Визерис I (Пэдди Консидайн) — человек мягкий, предпочитающий государственным делам заботу о своих близких. В первую очередь — о ребёнке, которого вскоре должна родить его жена; король убеждён, что это будет мальчик, его первый сын и наследник.

Знакомьтесь, дракон!

Знакомьтесь, дракон!

Фото: HBO

Однако роды проходят неудачно, и перед немолодым Визерисом вновь встаёт вопрос, кто сменит его на Железном троне. Кандидатов на престол сразу несколько:

  • Деймон Таргариен (Мэтт Смит), младший брат Визериса: искусный, но своенравный воин.
  • Отто Хайтауэр (Рис Иванс), королевский десница настроен решительно против Деймона.
  • Рейнис (Ив Бест), кузина правителя, которая однажды уже претендовала на титул властительницы Вестероса.
  • Рейнира (Эмма Д’Арси), единственная дочь Визериса, бойкая и умная девочка.

Трон по традиции наследовался по мужской линии, но Визерис решил изменить порядок и объявил, что после него править будет Рейнира. Что, разумеется, понравилось не всем — и заложило основу для междоусобной войны, которую назовут Танцем драконов.

Король Визерис I Таргариен

Король Визерис I Таргариен

Фото: HBO

«Дом дракона» был не единственным возможным наследником «Игры престолов». HBO обдумывал идеи нескольких спин-оффов своего главного сериала и даже снял пилотный эпизод «Долгой ночи» — истории о происхождении Белых Ходоков, в которой должна была сыграть Наоми Уоттс. Но в итоге канал отказался от этой задумки и решил экранизировать сюжет о династическом кризисе, который Джордж Мартин рассказал в книге «Пламя и кровь».
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Шоураннеры «Дома дракона» — новичок Райан Кондал и ветеран «Игры престолов» Мигель Сапочник (снявший в том числе «Битву бастардов»!) — отмечали, что их сериал будет самостоятельной историей. Но в первом эпизоде довольно многое напоминает об «Игре престолов».

Что, если совсем коротко, неплохо, а часто и хорошо. За час с небольшим, что длится премьерная серия, показали и рыцарский турнир, превратившийся в бойню, и зверские расправы над людьми, и сеть разнонаправленных интересов и замыслов, и секс.

Рыцарский бой

Рыцарский бой

Фото: HBO

И когда дракон парит, открывая виды столицы Вестероса, когда на финальных титрах звучит знакомая мелодия Рамина Джавади — дух вновь перехватывает, этих одиннадцати лет, что прошли с начала «Игры престолов», как не бывало.

В силу фактуры начало «Дома дракона» выглядит более основательно, чем начало «Игры престолов»: события сразу происходят в столице Вестероса, речь идёт о семье, правящей над всеми семью королевствами, а не только над Севером. Однако авторов снова интересует не только макро-, но и микроуровень. Иными словами, люди, от которых зависит история страны, их силы и слабости.

В книге «Пламя и кровь», на которой основан «Дом дракона», характеры героев обозначены в общих чертах (потому как первоисточник написан как хроника, а не как роман), и потому раскрывать персонажей во многом пришлось самим сценаристам — и пока наблюдать за Таргариенами по-книжному увлекательно.

Особое внимание в сериале под названием «Дом дракона» ожидаемо уделят драконам, которых обещают почти два десятка. Но пока представили всего двух: Караксеса и Сиракс. И оба летающих ящера уступают своим потомкам из «Игры престолов» — слишком выделяются они из окружения, выглядят не так красиво из-за не лучшей графики и потому несколько искусственно. Впрочем, в дебютном эпизоде драконы появляются минут на десять, и у них явно будут ещё возможности показать себя с лучшей стороны.

Привет, огнедыщящий друг!

Привет, огнедыщящий друг!

Фото: HBO

Нельзя в очередной раз не порадоваться и Пэдди Консидайну, который не особенно похож на короля, но в этом и состоит образ его персонажа; к тому же Консидайн умеет при необходимости проявлять жёсткость, что здесь и показывает. А украшение первого эпизода — Милли Олкок, сыгравшая юную Рейниру. Актрисе недолго быть принцессой — уже во втором-третьем эпизодах её заменит Эмма Д’Арси — но и за одну серию Олкок показала, что в целом она далеко пойдёт. В движениях, мимике, речи её Рейниры видны и царственность, и ум, и решительность.

Среди людей выделяется Мэтт Смит, которому досталась козырная роль: актёр, прославившийся как драматический миляга Доктор в «Докторе кто», здесь с удовольствием играет порочного, маскулинного принца. И участвует в самых эффектных сценах: яростном поединке, сексе с наложницей (её роль исполнила неотразимая Соноя Мидзуно).

Пара главных героев на экране

Пара главных героев на экране

Фото: HBO

В «Доме дракона» же видно, насколько HBO по-прежнему масштабно и тщательно работает над своими фантастическими сериалами. Одним из главных героев Вестероса за то десятилетие, что мы в нём провели, стал сам Вестерос, и почти всё здесь — Королевская гавань, Красный замок, «золотые плащи», доспехи и платья, гербы, знамёна — вопреки опасениям, вновь сделано на высоком уровне, без всяких скидок на маленький экран.

Конечно, в этом уже нет того освежающего эффекта, какой был в 2011 году. Даже если «Дом дракона» выглядит почти так же, как «Игра престолов», мы, зрители, теперь не те же: за минувшее десятилетие мы прочитали книги Мартина, посмотрели много новых сериалов, драматургия и постановка которых становилась сложнее, разнообразнее. Нас сейчас трудно, почти невозможно удивить. Но «Дом дракона» в любом случае выглядит зрелищно и напоминает о том времени, когда мы могли удивляться.

И уже в первом эпизоде этот сериал показывает остальным претендентам на трон «Игры престолов» — «Ведьмаку», «Колесу времени», грядущим «Кольцам власти» — кто здесь единственный её наследник.

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