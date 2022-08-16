Финал «Лучше звоните Солу» берёт за душу. При просмотре очень сложно не прослезиться

Завершается целая историческая эпоха. Если только Винс Гиллиган и Питер Гулд вновь не решат вернуться во вселенную «Во все тяжкие».

Завершился сериал «Лучше звоните Солу». Создатели Винс Гиллиган и Питер Гулд проделали отличную работу, за которую заслуживают благодарности и высочайшей похвалы. Неприятно прощаться со столь качественным проектом. Драматичная и берущая за душу концовка лишь усиливает это ощущение.

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Самые напряжённые моменты состоялись задолго до финала

Зачастую создатели сериалов стараются сделать так, чтобы финал вызвал максимальный вау-эффект. «Лучше звоните Солу» в этом плане сильно отличается. Высшая точка напряжения состоялась гораздо раньше, а именно в седьмой и восьмой сериях. Перерыв между эпизодами составил почти два месяца. Нововведение AMC оказалось очень удачным.

Долгое время зрители были максимально заинтригованы, чем закончится решающая разборка Лало Саламанки и Густаво Фринга, в которую невольно вовлекли главного героя адвоката Сола Гудмана и его возлюбленную Ким Уэкслер. Конечно, отсутствие Лало в сериале «Во все тяжкие» и присутствие там Фринга давали определённые намёки, но как именно Саламанка придёт к гибели — вопрос из разряда чрезвычайно интересных.

Лало словил пулю. Фринг получил ранение, но выжил. Майк Эрмантраут спас Сола и Ким, подчистил следы убийства Говарда Хэмлина, который очень не вовремя оказался в их квартире во время визита Лало.

«Лучше звоните Солу»

Девятая серия посвящена разрешению последствий случившегося. Фринг убеждает главу картеля дона Эладио в непричастности к гибели Лало. Сол и Ким внушают органам правопорядка ложную версию гибели Говарда. После этого Ким решает уйти от Гудмана, несмотря на сохранение тёплых чувств к нему.

7-9-й эпизоды чрезвычайно насыщены событиями и по накалу страстей вполне соответствуют уровню финала сериала, но заканчивать на этом было нельзя. Зрителям предстояло узнать завершение сюжетных линий Сола и Ким, которая не присутствовала в «Во все тяжкие».

«Лучше звонить Солу»

Судьба Ким – ключевая интрига сериала «Лучше звоните Солу» с самого его начала. Раньше также было интересно узнать, как закончит Начо Варга — ещё один персонаж, отсутствующий в «Во все тяжкие». На этот вопрос дали ответ в самом начале шестого сезона. Трагичный финал для Начо читался давно, но, опять же, главное достоинство проектов Гиллигана – наблюдать в деталях происходящие события, даже если они вполне прогнозируемые.

Появление Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана получилось не совсем идеальным

10-12-я серии в основном посвящены Джину Таковичу – третьей личности Джеймса Макгилла, ставшего известным как Сол Гудман. Также показана жизнь Ким после расставания с Солом и её муки совести, сыгравшие ключевую роль в финале. Доминирующие чёрно-белые тона придавали эпизодам более мрачную атмосферу.

Кроме того, состоялось долгожданное появление Брайана Крэнстона и Аарона Пола в образе Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. Есть повод придраться к шоураннерам. Крэнстона относительно неплохо загримировали, а вот Пол заметно постарел по сравнению с периодом «Во все тяжкие». Прикрыть внешние изменения актёра с возрастом создатели будто даже не пытались. Смотрящие проект в оригинале зрители также отмечали, что голос Аарона стал более грубым, никто не просил актёра хотя бы попытаться как-то смягчить интонацию.

«Лучше звоните Солу»

Но эти упущения можно простить. Большинство фанатов были рады уже самому факту появления любимых героев на телеэкране. К тому же эпизоды с Уолтером в плане развития сюжета получились очень важными и запоминающимися. В целом можно сказать, что 10-12-я серии вышли достаточно размеренными, но плавно подводили к мощной развязке.

Последняя серия переполнена драматизмом. Не прослезиться при просмотре очень сложно

13-й эпизод начинается с воспоминания Сола о приключениях с Майком в пустыне из пятого сезона. Адвокат спрашивает Эрмантраута, что бы тот сделал, если бы у него была машина времени. Майк отвечает, что уберёг бы себя от получения первой взятки. Джимми, напротив, говорит, что воспользовался бы возможностью заработать побольше денег. Символичный флешбэк, в чём доведётся убедиться чуть позже.

В настоящем времени Гудмана наконец-то поймали и арестовали. Он нанял бывшего конкурента Билла Окли в качестве соадвоката и начал вести с обвинением переговоры о сделке на семь лет тюремного заключения. Сол в своей типичной манере без зазрения совести утверждал, что он стал жертвой схем Уолтера Уайта и убедил своих противников пойти у него на поводу.

«Лучше звоните Солу»

Дальше зрителям показали ещё один флешбэк. Действие происходит в предпоследнем эпизоде «Во все тяжкие». Уже находящиеся в опале Сол и Уолтер говорят о машине времени. Уайт признаётся, что не позволил бы себе уйти из компании Grey Matter Technologies, то есть избежал бы выхода на преступный путь по аналогии с Майком. Сол сказал, что не позволил бы себе совершить очередную схему, вследствие которой он навсегда повредил своё колено. Уайт ответил, что Гудман «всегда был таким». То есть корыстным, эгоцентричным и беспринципным.

Действие переносится в зал суда, на который явилась Ким. Сол ловко выбил себе сделку на семь лет за серьёзнейшие преступления, хотя мог бы уменьшить срок ещё больше, если бы Ким не рассказала правду о смерти Говарда его вдове. Он в очередной раз «прогнул» систему. Оставалось просто юридически оформить этот факт. Однако неожиданно Гудман попросил у судьи слово и признал свою полную причастность к преступной империи Уайта, а также взял на себя вину в самоубийстве старшего брата Чака. Сделка сорвана, Сол получил 86 лет тюремного срока.

В очередном воспоминании Джимми навещает Чака, который призывает его выбрать другой, правильный путь в жизни. Происходит настоящее перерождение героя. Из флешбэков становится ясно, что неидеальные, но ключевые личности в жизни Сола сожалели о своих плохих поступках, Но Гудман «всегда был таким» — его естественно тянуло к аферам и мошенничеству, он жаждал заработать деньги любой ценой.

«Лучше звонить Солу»

В тюрьме Джимми узнают как знаменитого в преступных кругах адвоката Сола Гудмана, он дружит со своими сокамерниками. Ким навещает его и обсуждает сорвавшуюся сделку, они вместе курят одну сигарету. Когда Ким уходит, Джимми имитирует стрельбу по ней из пистолета. Дальше идут финальные титры, во время которых многие зрители определённо не смогли сдержать слёз.

Драматизм зашкаливает. Становится ясно, что в зале суда Сол (или, уместнее сказать, Джимми), вероятно, впервые в своей жизни совершил по-настоящему совестливый поступок. Осознанно повесил на себя 86 лет тюрьмы, чтобы спасти Ким и ещё раз вместе с ней раскурить одну сигарету. И чтобы сбросить тяжёлый моральный груз, наконец-то стать честным с самим собой и окружающими.

Не стоит уходить после начала титров

После финальных титров зрителей ждёт дополнительный душераздирающий момент. Создатели и исполнители главных ролей Боб Оденкёрк (Джеймс «Джимми» Макгилл, Сол Гудман, Джин Такович), Джонатан Бэнкс (Майк Эрмантраут), Рэй Сихорн (Кимберли «Ким» Уэкслер), Патрик Фабиан (Говард Хэмлин), Майкл Мэндо (Игнасио «Начо» Варга), Джанкарло Эспозито (Густаво «Гус» Фринг) и Тони Далтон (Эдуардо «Лало» Саламанка) трогательно благодарят поклонников сериала.

«Лучше звоните Солу»

Обращение актёров — ещё один повод прослезиться для самых преданных фанатов вселенной «Во все тяжкие». Оденкёрк перенёс сердечный приступ год назад прямо во время съемок «Лучше звоните Солу». Актеру понадобилось три удара автоматического дефибриллятора, чтобы запустить сердце обратно. Этот факт с параллельным осознанием необходимости прощаться с персонажами Сола, Ким, Майка, Густаво и остальными только добавляют эмоций.

Завершается целая историческая эпоха, которая продолжалась 14 лет с премьеры «Во все тяжкие» в 2008-м. Мир очень изменился за это время, но одно оставалось постоянным — качество проектов Гиллигана и Гулда.

Актёры «Во все тяжкие» со своими статуями Фото: Sam Wasson/Getty Images

Шоу стало настолько успешным, что зрители будут пересматривать его многократно. К сожалению, Винс и Питер не собираются делать новые спин-оффы «Во все тяжкие». Как минимум по состоянию на текущий момент. Однако всегда остаётся надежда, что они пересмотрят свои планы.