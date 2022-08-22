BioShock исполнилось 15 лет! Выбираем лучшую часть культовой трилогии

BioShock исполнилось уже 15 лет. Серия дебютировала 21 августа 2007 года на ПК и Xbox, сразу же став глобальным хитом. Тягучая атмосфера, наследие идей культовой System Shock, увлекательная история со своими неожиданными поворотами и отличный геймплей. А визуально шутер до сих пор смотрится прекрасно.
В честь юбилея франшизы и неминуемого показа новой части мы решили составить рейтинг трилогии.
3. BioShock Infinite
Дата выхода: 26 марта 2013 года
Платформы: ПК, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Nintendo Switch.
Да, мы в очередной раз с непопулярным мнением. BioShock Infinite — хороший шутер с отличным сюжетом и превосходным визуальным исполнением. Но хорошая ли это BioShock? Сомнительно. Не станем вдаваться в подробности, почему Infinite отличная, вы в комментариях отлично справитесь и без нас, а вот поделиться проблемами всё же хочется.
Называть Infinite худшей BioShock, конечно, очень громко. Но что не так с игрой?
BioShock Infinite
Это полностью линейный шутер, который отказался от всех наработок прошлых частей по части работы песочницы. Из-за этого геймплейно перед нами скорее тир в духе Call of Duty, хоть и со своими прибабахами. У других BioShock есть управление ресурсами, ощущение опасности, надобность какого-никакого тактического мышления. Ничего подобного в Infinite, к сожалению, нет.
BioShock Infinite, если отбросить сюжет, ощущается каким-то странным спин-оффом основной серии за авторством других людей. У игры вообще мало общего с философией оригиналов.
Впрочем, оно и не удивительно, ведь изначально Infinite была совершенно другой игрой — куда более амбициозной. Но создатель франшизы Кен Левин годами не мог реализовать свои непомерные амбиции, из-за чего в какой-то момент издателю 2K Games пришлось буквально спасать игру из производственного ада. На помощь пришёл Род Фергюссон, продюсер серии Gears of War и нынешний глава всей франшизы Diablo.
BioShock Infinite
Означает ли всё это, что BioShock Infinite — плохая игра? Опять же, нет. BioShock Infinite отличный сюжетный шутер, который умеет привносить сюрпризы и ставит перед игроком нетривиальные философские вопросы.
2. BioShock 2
Дата выхода: 9 февраля 2010 года
Платформы: ПК, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Nintendo Switch.
Я уже предвижу ваше недовольство, но да, мы в редакции поставили BioShock 2 выше BioShock Infinite. Сиквел получился несколько стерильным и немного безыдейным — эдакий «сиквел на инерции оригинала».
И если 12 лет назад это казалось проблемой, то в ситуации, когда спустя всё это время на рынке так и не появилось чего-то на таком уровне — начинаешь ценить BioShock 2 куда больше. То, что 12 лет назад казалось проблемой, сейчас ощущается достоинством.
BioShock 2 — это как BioShock, только с цифрой два.
BioShock 2
В сиквеле главным героем стал один из первых прототипов Большого папочки, могущественного и опасного существа в подводном городе Восторг. Таким образом разработчикам удалось сразу запустить игрока в гущу событий, что идёт в противовес постепенному введению в мир из оригинальной BioShock.
При этом практически все достоинства первой части применимы и для сиквела, но о них чуть позже.
1. BioShock
Дата выхода: 21 августа 2007 года
Платформы: ПК, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Nintendo Switch.
Первая BioShock даже спустя 15 лет остаётся потрясающей игрой. Она ни на каплю не устарела, лишь показав, насколько идеально можно сделать массовой нишевую и хардкорную игру вроде System Shock 2.
BioShock
BioShock — прекрасна. Это immersive sim, где каждый миллиметр мира стоит на своём месте. BioShock — игра, разработчики которой умело развесили чеховские ружья, каждое из которых умело стреляет в самый нужный момент. BioShock очень интересно перепроходить, когда знаешь все детали происходящего и мира вокруг.
В оригинальном BioShock сумели добиться редкой для игр лудонарративной гармонии. Это когда повествование не противоречит действиям игрока. К примеру, в Uncharted искатель сокровищ и юморист Нейтан Дрейк за 10-15 часов умудряется уничтожить население маленькой страны — с сюжетом такое положение дел вообще не стыкуется.
BioShock запомнилась многим: это и отличная игра-песочница, и неплохо сбалансированный хоррор с элементами выживания, и неглупая история про антиутопию о её обитателях. Как бы ни было странно, в Восторге попросту приятно находиться — несмотря на разруху, мрак и множество опасностей на каждом углу.
BioShock — это трагедия. BioShock — это Восторг.
BioShock
После выхода BioShock Infinite Кен Левин отказался от работы над крупнобюджетными играми и неожиданно для всех закрыл студию Irrational Games, открыв небольшую компанию Ghost Story Games. И вот уже около семи лет Кен Левин делает новую сверхамбициозную игру. Это научно-фантастический шутер, который он надеется сделать чуть ли не бесконечным. Проект создают под вдохновением от механики «Немезида» из Shadow of Mordor.
Повествование чем-то напоминает LEGO, когда из отдельных элементов создаются целые истории.
А вот будущее BioShock не так уж и туманно. 2K Games уже официально подтвердила разработку новой части. Над ней работает команда Cloud Chamber, которой издатель дал полную творческую свободу. Хоть Левин вообще никак не связан с новой BioShock, но в студии сейчас работают многие разработчики предыдущих частей.
По слухам, местом действия сиквела станет антарктический город Борей в 60-х годах прошлого века. При этом игра будет напрямую связана с другими частями. Релиз ожидается уже совсем скоро — до конца 2023 года.
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