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Раскрыт город, время действия и дата выхода BioShock 4

Раскрыт город, время действия и дата выхода BioShock 4
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Местом действия следующей части BioShock станет вымышленный антарктический город Борей в 60-х годах прошлого века. Причём разработчики планируют напрямую связать сиквел с предыдущими частями. Об этом сообщают несколько источников, включая блогера-журналиста Колина Мориарти и издания VGC.

Но куда более интересным стало раскрытие даты выхода — 2K Games и студия Cloud Chamber надеются выпустить продолжение уже в 2022 году. Это не гарантированно, особенно учитывая другие постоянные переносы, но сейчас план таков. Видимо, анонс через неделю на The Game Awards 2021 крайне вероятен.

Сообщается, что команде предоставляли все условия и полную творческую работу, чтобы выпустить по-настоящему особенную игру, достойную бренда BioShock.

Хоть созданием BioShock 4 не занимается автор первой BioShock и BioShock Infinite Кен Левин, над продолжением работают многие создатели оригинальных игр, включая арт-дизайнера и пары креативных директоров.

Сам Левин, кстати, уже очень давно работает над своей следующей игрой в небольшой студии Ghost Story Games. Ожидается научно-фантастическая RPG с необычным повествованием и элементами сюжетного рогалика. Издателем проекта, что забавно, также выступает 2K Games.

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