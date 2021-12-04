Раскрыт город, время действия и дата выхода BioShock 4

Местом действия следующей части BioShock станет вымышленный антарктический город Борей в 60-х годах прошлого века. Причём разработчики планируют напрямую связать сиквел с предыдущими частями. Об этом сообщают несколько источников, включая блогера-журналиста Колина Мориарти и издания VGC.
Но куда более интересным стало раскрытие даты выхода — 2K Games и студия Cloud Chamber надеются выпустить продолжение уже в 2022 году. Это не гарантированно, особенно учитывая другие постоянные переносы, но сейчас план таков. Видимо, анонс через неделю на The Game Awards 2021 крайне вероятен.
Хоть созданием BioShock 4 не занимается автор первой BioShock и BioShock Infinite Кен Левин, над продолжением работают многие создатели оригинальных игр, включая арт-дизайнера и пары креативных директоров.
Сам Левин, кстати, уже очень давно работает над своей следующей игрой в небольшой студии Ghost Story Games. Ожидается научно-фантастическая RPG с необычным повествованием и элементами сюжетного рогалика. Издателем проекта, что забавно, также выступает 2K Games.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 4 декабря 2021
-
03:59
-
03:40
-
03:25
- 3 декабря 2021
-
23:05
-
22:45
-
21:53
-
21:00
-
20:34
-
20:25
-
20:12
-
19:45
-
19:12
-
18:24
-
17:27
-
17:18
-
17:17
-
16:49
-
16:32
-
16:22
-
15:49
-
15:05
-
14:50
-
14:42
-
14:36
-
14:25
-
13:48
-
13:39
-
13:23
-
13:10
-
13:02
-
12:34
-
12:25
-
12:04
-
11:43
-
11:06