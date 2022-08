Как превратить скромную инди в суперхит? Разбираем феномен игры Cult of the Lamb

Cult of the Lamb — один из главных хитов 2022 года. На релизе рогалик про безумный культ увлёк больше 60 тысяч пользователей Steam. Для сравнения пиковый онлайн «Человека-паука» оказался выше всего на пару тысяч, а культовые рогалики вроде Hades и Dead Cells вообще не достигали таких высот.

Но за счёт чего Cult of the Lamb превзошла конкурентов и смогла на равных тягаться с блокбастером PlayStation? Быть может, дело в идеальном геймплее и инновационных идеях?

Нет.

В «Культе ягнёнка» нет ничего революционного, а все механики в лучшем случае реализованы «ну, неплохо». Играть в Hades, Dead Cells, The Binding of Isaac и другие рогалики куда круче: в них больше оружия, интереснее боссы, а сами локации куда разнообразнее.

Так в чём секрет Cult of the Lamb? Разберём инди-хит по косточкам и ответим на этот вопрос!

Поверхностный сюжет

Cult of the Lamb рассказывает о ягнёнке, которого казнили загадочные епископы. Когда-то давно палачи отправили в заточение опасного врага, но по легенде невинные агнцы могут вернуть его в реальность. Чтобы не допустить этого, епископы безжалостно убивают зверушек.

Однако геноцид не помог: лишившись жизни, герой встречает злодея по имени Тот-кто-ждёт. Существо воскрешает агнца, дарует ему силу и велит перебить четырёх еретиков. Для этого нужно собрать культ и за счёт веры приспешников обрести великое могущество. И это весь сюжет Cult of the Lamb.

После насыщенного введения авторы оставляют повествование в покое. Да, временами епископы и Тот-кто-ждёт подкидывают многозначительные фразы, но ничего интересного в истории не происходит.

Однако будем честны: сюжет не особо важен для рогаликов. Не просто изначально в Dead Cells толком не объясняли творящуюся в Королевстве чертовщину — записки с лором добавили позже. Тогда отсутствие истории не смутило игроков, ведь драйвовый геймплей компенсировал любые недочёты.

Впрочем, в жанре всё же есть творения с неплохим повествованием — взять хотя бы недавнюю Loopmancer. Игра рассказывает о крутом киберпанк-сыщике, который погибает при исполнении и попадает во временную петлю. Чтобы вырваться из цикла, ему нужно не только навалять злодеям, но и разобраться в себе, приняв трагичное прошлое.

Конечно, в сюжете Loopmancer нет ничего гениального, и после прохождение игра быстро выветривается из головы. Однако интригующее повествование — одна из причин добраться до финальных титров.

Несмотря на крутой визуал и занятную историю, на пике в Loopmancer играли всего 500 человек

А вот Cult of the Lamb не может опереться на сюжет. Сценаристы придумали поверхностную и незатейливую историю, которая не мотивирует дойти до конца.

Невыразительный экшен

Миссия ягнёнка — убить четырёх еретиков. Каждый из них обитает в уникальной локации и прячется за спинами приспешников. Чтобы добраться до негодяев, агнцу нужно вторгнуться в их царство и перебить охрану. Только тогда на арену выйдет основной противник.

Поначалу экшен в Cult of the Lamb увлекает. Мочить врагов приятно, окружение эффектно разлетается на кусочки, а забеги стремительны и занимают не больше десяти минут. Однако уже на шестом часу вскрывается главная беда Cult of the Lamb. Дело в том, что авторы придумали слишком мало видов оружия и способностей.

Ягнёнок может воевать только топорами, мечами, кинжалами, перчатками и молотами. Каждый вид оружия делится на типы в духе «вампирический меч» или «отравляющий кинжал», но это не спасает. Молот в любом случае лупит медленно и сильно, а кинжал — быстро и слабо. Нет особой разницы, травит удар врага или ворует его здоровье.

С заклинаниями ситуация не лучше. Агнец стреляет энергией, атакует щупальцами, взрывает область вокруг себя и так далее — опций немного, и все они не слишком креативны.

А ещё в Cult of the Lamb толком нет билдов. В той же Dead Cells клинки и способности связаны друг с другом: герой может взять кинжалы с баффом при ударе в спину и заклинание, которое переносит в тыл врага. Это лишь одна из комбинаций, которая помогает побеждать. Тем временем в «Культе ягнёнка» основное оружие и способности никак не сочетаются.

Ещё одна проблема в боссах: в Cult of the Lamb их больше, чем в рядовом рогалике, но ни один не запоминается. Местные злодеи напоминают странную кучу мяса, да и набор умений у них скудный. У рядовых боссов в среднем по три вида атак, так что вызов они бросают не за счёт креатива. Чтобы напрячь ягнёнка, они банально заливают арену снарядами или же призывают толпу мобов.

В Dead Cells или Rogue Legacy 2 боссов меньше, но каждый врезается в память. Игрок боялся сильных противников, пытался заучить их умения, нервно уворачивался от атак и часто погибал. В Cult of the Lamb подобного драйва нет, а на нормальном уровне сложности умираешь разве что из-за невнимательности.

Назвать боёвку Cult of the Lamb откровенно плохой тоже нельзя. Скорее, она средняя — особенно на фоне конкурентов. Рогалики вроде Dead Cells и Rogue Legacy 2 слишком высоко задрали планку — на их фоне «Культ ягнёнка» смотрится блекло.

Неидеальный менеджмент

Devolver Digital позиционировала Cult of the Lamb именно как экшен-рогалик, однако на деле большую часть времени геймер будет заниматься менеджментом. Возводить постройки, собирать последователей, кормить паству, укреплять веру, добывать ресурсы и даже убирать фекалии. У лидера секты полно работы.

В первые часы развитие культа затягивает: агнец ищет новых последователей, даёт им имена, поручает работу, кормит, заботится о потребностях и приносит союзников в жертву. Эти заботы оригинальны, да и отдача от них поначалу мгновенная.

Дело в том, что довольная паства делает ягнёнка сильнее и открывает доступ к новым постройкам. В итоге благодаря развитию поселения герой учится быстрее убивать врагов и заодно упрощает быт. К примеру, если построить туалет, то по территории будет появляться меньше фекалий, а открытие дома миссионеров поможет без напрягов добывать редкие ресурсы.

Лечебницу и туалет можно открыть примерно на пятом часу игры

Увы, механику менеджмента тоже не дожали. У ягнёнка до самого финала слишком много рутинных обязанностей, которые никому нельзя поручить. Ни один сектант не сможет заменить героя в храме, приготовить скромное блюдо, отправить больных в лечебницу или почистить туалет.

Даже на двадцатом часу игры лидер культа не может провести в странствии больше 20 минут — иначе последователи утратят веру и опухнут от голода. Эта раздражающая механика вынуждает прерывать охоту на боссов, возвращаться в поселение и браться за рутинные дела.

Опять же, менеджмент не так плох. Просто разработчики допустили пару досадных ошибок: если в первые часы готовить еду занятно, то ближе к середине игры процесс утомляет. Это же касается и других забот ягнёнка.

Вера паствы прокачивает героя

Однообразный визуал

Трудно не влюбиться в рисовку Cult of the Lamb. На аренах полно атмосферных мелочей, животные до жути милые, а пожирающие жертву щупальца впечатляют даже при десятом ритуале. В первые часы от экрана невозможно оторваться, однако со временем очарование проходит.

Каким бы изумительным ни был визуал, без должного разнообразия он приедается. Со временем даже шедевр становится чем-то обыденным.

Проблема Cult of the Lamb в том, что художники нарисовали слишком мало оригинальных локаций. В игре четыре биома, но все они похожи друг на друга — разница только в цветовой гамме и мелочах. К примеру, Чаща напоминает зелёный лес, а Земноводье отличается лишь осенним тоном. Топь тоже не выделяется: локация просто будто погружена под воду, а вместо травы на ней растут водоросли.

В игре много локаций, но все они не слишком оригинальны

Для сравнения в недавней Loopmancer герой начинал забег в красивом футуристическом городе, но уже на втором уровне добирался до мрачной деревни, где игра превращалась в хоррор. При этом подобный контраст не рушил сеттинг — визуал соотносится с киберпанковским слоганом «high tech, low life» («высокие технологии, низкий уровень жизни»). Cult of the Lamb отчаянно не хватает чего-то подобного.

Художники Cult of the Lamb отлично поработали над общим стилем — скорее всего, на церемонии The Game Awards 2022 игра окажется среди претендентов на премию «Лучший визуал». Вот только после пары вечеров картинка приедается. Разглядывать зверушек утомляет, арены слишком однотипны, а поселение за 20 часов толком не меняется.

Нет ничего выдающегося

Так в чём причина успеха?

Визуал симпатичный, но недостаточно разнообразный.

Экшен бодрый, но количество оружия и способностей разочаровывает.

Менеджмент развлекает только поначалу — во второй половине игры он только утомляет.

Сюжет и лор поверхностные.

Новинка проигрывает Rogue Legacy 2 или Dead Cells, однако она сумела стать настолько популярной. В чём секрет?

Всё просто: как показала Stray, коктейля из прикольного сеттинга, запоминающейся картинки и забавных мемов достаточно, чтобы геймеры потянулись за кредиткой. При этом геймплею достаточно быть просто «сносным».

Авторы Cult of the Lamb выбрали беспроигрышную концепцию. Все знают лесных зверушек из «Южного парка»: ангельские создания были немыслимо милыми, но на деле оказались приспешниками Сатаны. Эпизод про этих зверей полюбился зрителям и стал одним из самых популярных в мультсериале. Неудивительно, что игра с похожей идеей привлекла много внимания — как и проект про котика в киберпанковском городе.

Другая причина популярности — мемы. Если релиз Stray сопровождали видео с реакцией котиков на геймплей, то Cult of the Lamb породила мемы про фекалии. Геймеры называли приспешников именами друзей или звёзд, а затем кормили их блюдом из экскрементов. Что поделать, все любят чёрный юмор!

Так оригинальный сеттинг, мемы и умелый маркетинг превратили скромный инди-проект в мировой суперхит. Хватило недели, чтобы игра разошлась тиражом в миллион копий. Успехи Cult of the Lamb и Stray доказывают, что в современном гейминге форма важнее содержания. Геймплею достаточно быть сносным, а сеттинг, мемы и картинка обеспечат хорошие продажи.

Ещё в Cult of the Lamb есть мини-игры вроде рыбалки и кубиков, но увлекают они ненадолго

